मंगळवार, ३० डिसेंबर रोजी, बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने घोषणा केली की बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान आणि बीएनपी अध्यक्षा खालिदा झिया यांचे आज सकाळी ढाका येथील अपोलो रुग्णालयात उपचार सुरू असताना निधन झाले. बीएनपी अध्यक्षांच्या प्रेस विंगने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “बीएनपी अध्यक्षा आणि माजी पंतप्रधान बेगम खालिदा झिया आता आपल्यात नाहीत.”
Battle Of Begums : लोकशाहीसाठी एकत्र, पण सत्तेसाठी कट्टर विरोधक बनल्या हसीना आणि झिया; कशी पडली मैत्रीत दरार?
माजी राष्ट्रपती झियाउर रहमान यांच्या पत्नी खालिदा झिया बांगलादेशी राजकारणातील सर्वात प्रसिद्ध आणि वादग्रस्त नेत्यांपैकी एक होत्या. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) च्या अध्यक्षा आणि माजी पंतप्रधान म्हणून त्यांनी अनेक दशके देशाच्या राजकीय परिदृश्याला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९९१ मध्ये, खालिदा झिया बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या, ज्यामुळे त्यांच्या आणि शेख हसीना यांच्यात तीव्र राजकीय स्पर्धा निर्माण झाली. दोन्ही नेत्यांनी दीर्घकाळ आलटून पालटून भूमिका घेतल्या आणि देशाच्या राजकीय परिदृश्यावर त्यांचा खोल प्रभाव पडला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून शोक व्यक्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी खालिदा झिया यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला. ट्विटरवरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की, माजी पंतप्रधान आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) च्या अध्यक्षा खालिदा झिया यांच्या ढाका येथे निधनाची बातमी ऐकून त्यांना खूप दुःख झाले. त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाप्रती आणि बांगलादेशच्या जनतेप्रती शोक व्यक्त केला आणि कुटुंबाला हे नुकसान सहन करण्याची शक्ती देण्यासाठी देवाकडे प्रार्थना केली.
Khaleda Zia Death : खालिदा झिया यांना पतीच्या कबरीजवळ करण्यात येणार दफन; ७ दिवसांचा शोक जाहीर
पंतप्रधान मोदींनी असेही म्हटले की २०१५ मध्ये ढाका येथे झालेल्या खालिदा झिया यांच्याशी झालेल्या त्यांच्या उबदार भेटीची त्यांना आठवण आहे. त्यांचे विचार आणि वारसा भारत-बांगलादेश संबंधांना मार्गदर्शन करत राहतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. त्यांनी दिवंगत नेत्याच्या आत्म्याला शांती मिळावी यासाठीही प्रार्थना केली. डिसेंबरच्या सुरुवातीला पंतप्रधान मोदींनी खालिदा झिया यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती आणि बांगलादेशला आश्वासन दिले होते की भारत सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार आहे.