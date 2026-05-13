Sonia Gandhi Health : मोठी बातमी! सोनिया गांधी मेदांता रुग्णालयात दाखल, नेमकं कारण काय?

Sonia Gandhi Health News Marathi : काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना गुडगाव येथील मेदांता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका छोट्या शस्त्रक्रियेसाठी त्यांना बुधवारी (13 मे 2026) सकाळी रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांचे एक पथक त्यांच्यावर उपचार करत आहे.
यापूर्वी, २४ मार्च २०२६ च्या रात्री ताप आल्याने सोनिया गांधी यांना सर गंगा राम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. जिथे रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. रुग्णालयाचे वरिष्ठ फिजिशियन आणि अध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप यांच्या म्हणण्यानुसार, सोनिया गांधी यांना शरीरात संसर्ग झाल्यामुळे अँटीबायोटिक उपचार देण्यात आले.
बुधवारी सकाळी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यांना गुरुग्राम येथील मेदांता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तिथे त्यांच्यावर एक छोटी शस्त्रक्रिया होणार आहे. यापूर्वी, २४ मार्च रोजी, सोनिया गांधी यांची प्रकृती खालावल्यानंतर सायंकाळी उशिरा त्यांना दिल्लीतील गंगा राम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. डॉ. अरूप बसू यांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले होते. फुफ्फुसाशी संबंधित समस्येमुळे त्यांना दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त होते.
केरळ सरकार स्थापनेत सोनिया गांधी यांची महत्त्वाची भूमिका ताज्या घडामोडींनुसार, सोनिया गांधी सध्या केरळमध्ये सरकार स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. केरळ विधानसभा निवडणुकीत यूडीएफच्या नुकत्याच झालेल्या विजयानंतर, काँग्रेस पक्ष तिथे सरकार स्थापन करण्याची तयारी करत आहे. दिल्लीपासून तिरुवनंतपुरमपर्यंत अनेक बैठका झाल्या आहेत.
दोन दिवसांपूर्वी, केरळच्या प्रश्नावर सोनिया गांधी अंतिम निर्णय घेतील हे उघड झाले. केरळमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी के.सी. वेणुगोपाल, चेन्नीथला आणि व्ही.डी. सतीसन हे तीन दावेदार आहेत. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या एका सर्वसाधारण सभेत या तिघांनीही आपापल्या उमेदवारीच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद केला, परंतु अखेरीस ते हायकमांडचा निर्णय मान्य करतील असे स्पष्टपणे सांगितले.
सूत्रांनुसार, बहुतेक आमदार वेणुगोपाल यांना पाठिंबा देत आहेत, परंतु इतर दोन ज्येष्ठ नेत्यांची संमती मिळाल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल. वेणुगोपाल यांना केरळचे मुख्यमंत्री बनवायचे की संघटनेचे सरचिटणीस म्हणून कायम ठेवायचे, याचा निर्णय राहुल गांधी यांनाही घ्यायचा आहे. काँग्रेस हायकमांडने सर्व नेत्यांना त्यांच्या समर्थनार्थ पोस्टर मोहीम आणि आंदोलने थांबवण्याचा अप्रत्यक्षपणे सल्ला दिला होता. पुढील २४ ते ४८ तासांत निर्णय अपेक्षित होता, ज्याचा अंतिम निर्णय सोनिया गांधी यांचा होता. मात्र, त्यांना शस्त्रक्रियेसाठी मेदांता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, ज्यामुळे केरळमधील सरकार स्थापनेच्या प्रयत्नांना आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे.
