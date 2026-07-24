धावत्या Tata Sumo वर कोसळली भीषण दरड! १३ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू; खळबळजनक Video आला समोर

#Breaking – A massive landslide hits a moving Tata Sumo in Himachal’s Pangi Valley, killing 10 people and causing a fire. pic.twitter.com/dvGCLTLECB — NEWS WALA (@NEWSWALApy) July 24, 2026
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अपघाताची माहिती मिळताच टिंडी पोलीस, स्थानिक प्रशासन आणि बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली. बचावकार्य बराच वेळ चालले. मिळालेल्या माहितीनुसार, आदल्या दिवशी भूस्खलनामुळे उदयपूर-किलाड रस्ता बंद करण्यात आला होता. त्यामुळे टॅक्सीमधील सर्व प्रवासी टिंडीमध्ये अडकून पडले होते. शुक्रवारी रस्ता पुन्हा सुरू झाल्यानंतर, टॅक्सी पांगीच्या दिशेने निघाली, परंतु काडू नाल्याजवळ डोंगराचा एक मोठा भाग अचानक कोसळल्याने टॅक्सी त्यात गाडली गेली. आतापर्यंत, बचाव पथकांनी ढिगाऱ्याखालून एका जखमी व्यक्तीला बाहेर काढले आहे. जखमी व्यक्तीला उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे.
सध्या डोंगराळ राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा लागू असून, त्यामुळे रस्ते निसरडे होण्याचा आणि भूस्खलनाचा धोका वाढला आहे. शिमला, कुल्लू, कांग्रा आणि बिलासपूरसह हिमाचलमधील अनेक भागांसाठी मुसळधार पाऊस आणि वादळाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. या संदर्भात, भारतीय हवामान विभाग लोकांना सतत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करत आहे. पावसाळ्यात डोंगराळ भागात प्रवास करणे धोक्याशिवाय नाही. त्यामुळे, आयएमडीने लोकांना डोंगराळ भागात अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा आणि जर अत्यंत आवश्यक असेल तर, कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी प्रवासापूर्वी हवामानाची माहिती तपासण्याचा सल्ला दिला आहे.
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