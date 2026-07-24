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धावत्या Tata Sumo वर कोसळली भीषण दरड! १३ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू; खळबळजनक Video आला समोर

Updated On: Jul 24, 2026 | 05:21 PM IST
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सारांश

Himachal Pradesh New: शुक्रवारी हिमाचल प्रदेशातील लाहौल-स्पितीमध्ये डोंगर अचानक कोसळल्याने १३ जणांचा मृत्यू झाला आणि २ जण जखमी झाले. कुल्लूहून पांगीकडे जाणारी एक टॅक्सी ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली.

धावत्या Tata Sumo वर कोसळली भीषण दरड! १३ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू; खळबळजनक Video आला समोर
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विस्तार
  • धावत्या Tata Sumo वर कोसळली भीषण दरड!
  • १३ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू
  • खळबळजनक Video आला समोर
Himachal pradesh New: हिमाचल प्रदेशातील लाहौल-स्पितीमध्ये शुक्रवारी एक भीषण अपघात घडला. डोंगराचा एक भाग अचानक कोसळल्याने १३ जणांचा मृत्यू झाला आणि दोघे जखमी झाले. उदयपूर-किलाड रस्त्यावरील काडू नाल्याजवळ डोंगर कोसळल्याने कुल्लूहून पांगीकडे जाणारी एक टॅक्सी ढिगाऱ्याखाली चिरडली गेली. लाहौल-स्पितीच्या उपायुक्त किरण बदना यांनी या अपघाताला दुजोरा दिला आणि सांगितले की, टॅक्सीमध्ये १५ जण होते, त्यापैकी १३ जणांचा मृत्यू झाला.

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भूस्खलनामुळे रस्ता बंद

अपघाताची माहिती मिळताच टिंडी पोलीस, स्थानिक प्रशासन आणि बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली. बचावकार्य बराच वेळ चालले. मिळालेल्या माहितीनुसार, आदल्या दिवशी भूस्खलनामुळे उदयपूर-किलाड रस्ता बंद करण्यात आला होता. त्यामुळे टॅक्सीमधील सर्व प्रवासी टिंडीमध्ये अडकून पडले होते. शुक्रवारी रस्ता पुन्हा सुरू झाल्यानंतर, टॅक्सी पांगीच्या दिशेने निघाली, परंतु काडू नाल्याजवळ डोंगराचा एक मोठा भाग अचानक कोसळल्याने टॅक्सी त्यात गाडली गेली. आतापर्यंत, बचाव पथकांनी ढिगाऱ्याखालून एका जखमी व्यक्तीला बाहेर काढले आहे. जखमी व्यक्तीला उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे.

हिमाचलमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा

सध्या डोंगराळ राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा लागू असून, त्यामुळे रस्ते निसरडे होण्याचा आणि भूस्खलनाचा धोका वाढला आहे. शिमला, कुल्लू, कांग्रा आणि बिलासपूरसह हिमाचलमधील अनेक भागांसाठी मुसळधार पाऊस आणि वादळाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. या संदर्भात, भारतीय हवामान विभाग लोकांना सतत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करत आहे. पावसाळ्यात डोंगराळ भागात प्रवास करणे धोक्याशिवाय नाही. त्यामुळे, आयएमडीने लोकांना डोंगराळ भागात अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा आणि जर अत्यंत आवश्यक असेल तर, कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी प्रवासापूर्वी हवामानाची माहिती तपासण्याचा सल्ला दिला आहे.

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Web Title: Terrible pain in tata sumo crash unfortunate death of 13 people disturbing video in front of everyone

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Published On: Jul 24, 2026 | 05:11 PM

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