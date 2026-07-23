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Student Protest : पोलीस – ड्रग सप्लायर? ‘परत दिसलास तर 50 ग्राम पावडर…’ विद्यार्थ्यांना धमकी देणं अधिकाऱ्याला नडलं; Video Viral

Updated On: Jul 23, 2026 | 03:21 PM IST
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सारांश

या व्हिडिओनंतर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याच्या वक्तव्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. विद्यार्थ्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिल्याचा आरोप होत असून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • एका पोलीस अधिकाऱ्याने विद्यार्थ्यांना दिलेली धमकी पोलिसाला चांगलीच भोवली आहे.
  • अभिनेत्रीला वरळी पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले होते.
  • पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना दिलेली ही धमकी पाहून लोकं चिताळले आहेत.
दिल्लीत जंतर मंतर येथे सुरु झालेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन संपूर्ण देशभरात वाऱ्याच्या वेगाने पसरत आहे आणि आगीच्या भडक्यासारखे वाढत आहे. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी दिल्ली पोलिसांनी संसदेच्या दिशेने जाणाऱ्या तरुणांवर लाठीचार्ज केला. या लाठीचार्जदरम्यान आपल्या न्यायहक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या बहुतेक सामान्य विद्यार्थ्यांना जखमा मिळाल्या. देशभरातून दिल्ली पोलिसांविषयी अनेकांनी रागही व्यक्त केला. अशामध्ये मुंबईतून एक व्हिडीओ सध्या चर्चेत आला आहे. एका पोलीस अधिकाऱ्याने विद्यार्थ्यांना दिलेली धमकी पोलिसाला चांगलीच भोवली आहे.

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दिल्लीसह मुंबईतही विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. हजारोच्या संख्येने मुंबईतील विद्यार्थी आझाद मैदान तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथे दाखल होत आहेत. परंतु, अनेकदा गर्दी होण्याआधीच मुंबई पोलिसांकडून आंदोलकांना ताब्यात घेतले जात आहे. अभिनेत्री Ayesha Khan सोबतही सारखाच प्रकार घडला आहे. आंदोलन सुरु करण्यापूर्वीच, अभिनेत्रीला वरळी पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले होते.

नेमका काय प्रकार घडला?

मुंबईत आंदोलन सुरु होण्यापूर्वी काही विद्यार्थ्यांना पोलिसांद्वारे बंदी करण्यात आले. त्यांना एका पोलीस कारमध्ये डांबून ठेवण्यात आले. यादरम्या, कार चालवणाऱ्या पोलिसाने तरुणांना बजावले कीइथून जा. येथे परत दिसलात तर तुमच्या खिशात 50 ग्राम पावडर ठेवेल आणि आत टाकेल.’ पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना दिलेली ही धमकी पाहून लोकं चिताळले आहेत.

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जर आंदोलकांनी आंदोलन केले तर त्यांना अमली पदार्थांच्या खोट्या आरोपाखाली अटक करू अशी धमकी एका कर्तव्यदक्ष पोलिसाकडून देण्यात आल्यामुळे वातावरण आणखीन चिघळले आहे. अशामध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहे कीजर पोलीस अमली पदार्थ एखाद्याच्या खिशात टाकून त्याला खोट्या आरोपाखाली आत टाकू शकतात, म्हणजे त्यांच्याकडे अमली पदार्थांचा साठा किंवा स्रोत आहे. तर अशा पोलिसांकडून हा साठा कुठून येतो? या अमली पदार्थांच्या मुद्द्यात पोलिसांचीही तपासणी झाली पाहिजे का?’ असा सवाल उपस्थित होतो.

Web Title: Students were threatened by the mumbai police during the protest

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Published On: Jul 23, 2026 | 03:21 PM

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