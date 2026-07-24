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RRB Group D 2026: परीक्षा शहराची माहिती उपलब्ध; प्रवेशपत्र कधी येणार? जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट

Updated On: Jul 24, 2026 | 05:24 PM IST
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सारांश

RRB Group D 2026: रेल्वेमध्ये सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी रेल्वे भरती बोर्डाने (RRB) महत्त्वाची अपडेट दिली आहे. 3 ऑगस्ट 2026 रोजी होणाऱ्या ग्रुप डी परीक्षेसाठी City Intimation Slip जारी करण्यात आली.

RRB Group D 2026 (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

RRB Group D 2026 (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • रेल्वेमध्ये सरकारी नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न
  • रेल्वे भरती बोर्डाने (RRB) ग्रुप डी भरती
  • परीक्षा 3 ऑगस्ट 2026 रोजी होणार
RRB  Exam: रेल्वेमध्ये सरकारी नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो उमेदवारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. रेल्वे भरती बोर्डाने (RRB) ग्रुप डी भरती परीक्षेसाठी परीक्षा शहराची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. ज्या उमेदवारांची परीक्षा 3 ऑगस्ट 2026 रोजी होणार आहे, ते आता आपल्या प्रादेशिक RRB च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन परीक्षा कोणत्या शहरात होणार आहे, याची माहिती पाहू शकतात.

ही माहिती उमेदवारांना प्रवासाचे नियोजन करता यावे, यासाठी आधीच दिली जाते. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी धावपळ होणार नाही आणि परीक्षेच्या दिवशी वेळेत केंद्रावर पोहोचणे सोपे जाईल. मात्र, ही स्लिप म्हणजे प्रवेशपत्र नाही. अधिकृत प्रवेशपत्र परीक्षेच्या चार दिवस आधीच डाउनलोड करता येणार आहे. (RRB Group D 2026)

परीक्षा शहराची माहिती कशी पाहाल?

परीक्षा शहराची माहिती तपासण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्या संबंधित RRB च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. त्यानंतर “Exam City Intimation” या पर्यायावर क्लिक करा. पुढे नोंदणी क्रमांक आणि जन्मतारीख किंवा पासवर्ड टाकून लॉगिन करा. आवश्यक माहिती भरल्यानंतर तुमच्या परीक्षेचे शहर स्क्रीनवर दिसेल. भविष्यात उपयोगासाठी ही माहिती डाउनलोड करून ठेवणे योग्य ठरेल.

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स्लिपमध्ये कोणती माहिती मिळेल?

परीक्षा शहराच्या स्लिपमध्ये उमेदवाराचे नाव, नोंदणी क्रमांक, रोल नंबर, परीक्षेची तारीख, रिपोर्टिंग वेळ, परीक्षा होणारे शहर आणि संबंधित RRB ची माहिती दिलेली असेल. काही उमेदवारांसाठी प्रवास सवलतीसंदर्भातील तपशीलही नमूद केलेले असू शकतात. त्यामुळे डाउनलोड केल्यानंतर प्रत्येक माहिती काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे.

परीक्षेच्या दिवशी ‘या’ गोष्टी विसरू नका

परीक्षेला जाताना प्रवेशपत्राची छापील प्रत आणि सरकारमान्य मूळ फोटो ओळखपत्र सोबत असणे अनिवार्य आहे. परीक्षा केंद्रावर वेळेआधी पोहोचल्यास बायोमेट्रिक पडताळणी आणि इतर प्रक्रिया सहज पूर्ण करता येतात. त्यामुळे दिलेल्या रिपोर्टिंग वेळेपूर्वी किमान 15 ते 20 मिनिटे आधी केंद्रावर पोहोचण्याचा प्रयत्न करा.

कोणत्या वस्तूंवर बंदी आहे?

रेल्वे भरती बोर्डाने परीक्षेदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर कडक निर्बंध घातले आहेत. मोबाईल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिव्हाइस, कॅल्क्युलेटर किंवा कोणतेही नोट्स आणि अभ्यास साहित्य परीक्षा हॉलमध्ये नेण्यास परवानगी नाही. नियमांचे उल्लंघन केल्यास उमेदवारावर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे परीक्षा केंद्रावर जाण्यापूर्वी आपल्या बॅगेत अशा वस्तू नाहीत ना, याची खात्री करा.

प्रवेशपत्र कधी मिळणार?

RRB ग्रुप डी 2026 परीक्षा 3 ऑगस्ट ते 21 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत वेगवेगळ्या टप्प्यांत घेतली जाणार आहे. प्रत्येक उमेदवारासाठी परीक्षा शहराची माहिती साधारण दहा दिवस आधी उपलब्ध केली जाईल. त्यानंतर परीक्षेच्या चार दिवस आधी अधिकृत प्रवेशपत्र प्रसिद्ध होईल. त्यामुळे उमेदवारांनी नियमितपणे अधिकृत वेबसाइट तपासत राहणे गरजेचे आहे.

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परीक्षेची तयारी जितकी महत्त्वाची आहे, तितकेच आवश्यक कागदपत्रे आणि वेळेचे नियोजनही महत्त्वाचे आहे. परीक्षा शहराची माहिती मिळाल्यानंतर प्रवास आणि राहण्याची व्यवस्था आधीच निश्चित केल्यास अनावश्यक तणाव टाळता येईल. सर्व माहिती तपासून, आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवून आणि नियमांचे पालन करून परीक्षेला हजर राहिल्यास संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुरळीत होईल.

Web Title: Railway group d exam city slip released admit card release date

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Published On: Jul 24, 2026 | 05:15 PM

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