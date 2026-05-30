Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Modi Cabinet Expansion : 20 जूनपूर्वी होणार केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार? ‘हे’ दोन मंत्री देणार राजीनामा

Updated On: May 30, 2026 | 07:27 AM IST
जाहिरात
सारांश

नुकतेच नियुक्त झालेले दिल्लीचे प्रदेशाध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​आणि निवडणुकीला सामोरे जाणारे उत्तर प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी हे संघटनेवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आपापल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार आहेत.

२० जूनपूर्वी मोदी मंत्रिमंडळ विस्तार शक्य: १० जून रोजी मुख्यमंत्री परिषदेची बैठक; हे दोन मंत्री राजीनामा देणार

२० जूनपूर्वी मोदी मंत्रिमंडळ विस्तार शक्य: १० जून रोजी मुख्यमंत्री परिषदेची बैठक; हे दोन मंत्री राजीनामा देणार (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार जूनच्या मध्यापर्यंत होऊ शकतो. यानंतर, भाजपच्या नवीन केंद्रीय संघटन टीमची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता, सरकार आणि संघटनेत प्रादेशिक आणि सामाजिक संतुलन राखण्यासाठी व्यापक विचारमंथन सुरू आहे.

9 जून रोजी या कार्यकाळाची दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आणि १० जून रोजी सत्ताधारी पक्षांच्या मुख्यमंत्री परिषदेच्या बैठकीनंतर पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, ज्यानंतर भाजपच्या नवीन केंद्रीय संघटन टीमची स्थापना केली जाईल. दिल्लीचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नुकतेच नियुक्त झालेले केंद्रीयमंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​आणि उत्तर प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारणारे केंद्रीयमंत्री पंकज चौधरी हे संघटनेवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करणार आहेत. त्यामुळे आता ते आपापल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळ विस्तारासोबतच राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या नवीन टीमवरही विचारमंथन सुरू आहे.

“सुसंस्कृत महाराष्ट्राची ‘उडता महाराष्ट्र’ कडे वाटचाल,” पुणे विषारी दारू प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान !

दरम्यान, मुख्यमंत्री परिषदेच्या बैठकीनंतर २० जूनपूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर लगेचच नवीन केंद्रीय संघटन टीमची घोषणा केली जाईल, असे संकेत मिळत आहेत.

विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार

नवीन केंद्रीय संघटन टीम आणि मंत्रिमंडळ विस्तारातून तयार झालेली पंतप्रधान मोदींची नवीन टीम आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. शिवाय, पक्षाला पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि अखेरीस गुजरात व मणिपूर यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे.

“पंतप्रधान मोदी ‘पनौती’ तर मुख्यमंत्री फडणवीस ‘खोटारडे’,” हर्षवर्धन सपकाळ यांचे पुन्हा वादग्रस्त विधान

कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय

महागाईचा भडका उडालेला असताना सामान्यांना याची बरीच झळ बसत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार बरेच महत्त्वाचे निर्णय घेत आहेत. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’अंतर्गत, सरकार दरमहा ८० कोटी लोकांना रेशन पुरवत आहे. या योजनेची अंमलबजावणी कार्यक्षमतेने व्हावी यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘SARTHAK PDS’ उपक्रम पुढे चालू ठेवण्यास मंजुरी दिली असून, त्याअंतर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणाही लागू केल्या आहेत; ज्यांचा लाभ गरीब कुटुंबांना मिळेल. या सुधारणांमध्ये विविध उपाययोजनांचा समावेश आहे.

Web Title: Union cabinet expansion may happened before june 20

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 07:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Inflation India: ‘युद्ध नव्हे, तर सरकारची धोरणेच महागाईला जबाबदार’; पंतप्रधानांच्या माजी आर्थिक सल्लागारांचा घरचा आहेर
1

Inflation India: ‘युद्ध नव्हे, तर सरकारची धोरणेच महागाईला जबाबदार’; पंतप्रधानांच्या माजी आर्थिक सल्लागारांचा घरचा आहेर

“पेट्रोल, डिझेलची महागाई व टंचाई हे मोदी सरकारचे पाप,” हर्षवर्धन सकपाळ यांचा पुन्हा पंतप्रधान मोदींवर निशाणा
2

“पेट्रोल, डिझेलची महागाई व टंचाई हे मोदी सरकारचे पाप,” हर्षवर्धन सकपाळ यांचा पुन्हा पंतप्रधान मोदींवर निशाणा

“पंतप्रधान मोदी ‘पनौती’ तर मुख्यमंत्री फडणवीस ‘खोटारडे’,” हर्षवर्धन सपकाळ यांचे पुन्हा वादग्रस्त विधान
3

“पंतप्रधान मोदी ‘पनौती’ तर मुख्यमंत्री फडणवीस ‘खोटारडे’,” हर्षवर्धन सपकाळ यांचे पुन्हा वादग्रस्त विधान

Satara News : शाहूपुरी चौकातील अतिक्रमणाचे काय? सहा वर्षांपासून कारवाई होईना, पर्यटकांचे होताहेत हाल
4

Satara News : शाहूपुरी चौकातील अतिक्रमणाचे काय? सहा वर्षांपासून कारवाई होईना, पर्यटकांचे होताहेत हाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Modi Cabinet Expansion : 20 जूनपूर्वी होणार केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार? ‘हे’ दोन मंत्री देणार राजीनामा

Modi Cabinet Expansion : 20 जूनपूर्वी होणार केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार? ‘हे’ दोन मंत्री देणार राजीनामा

May 30, 2026 | 07:12 AM
Ketu Gochar 2026: मघा नक्षत्रात केतू करणार प्रवेश, या राशींच्या वाढू शकतात अडचणी

Ketu Gochar 2026: मघा नक्षत्रात केतू करणार प्रवेश, या राशींच्या वाढू शकतात अडचणी

May 30, 2026 | 07:05 AM
Maharashtra Rain Alert: यंदा वरुणराजाची अवकृपा? हवामान खात्याने वर्तवला ‘हा’ धोक्याचा इशारा

Maharashtra Rain Alert: यंदा वरुणराजाची अवकृपा? हवामान खात्याने वर्तवला ‘हा’ धोक्याचा इशारा

May 30, 2026 | 02:35 AM
GT Vs RR Live: ‘प्रिन्स’चा राजेशाही थाट! Shubhman Gill चा शतकी झंझावात; रॉयल्सला नमवत फायनलमध्ये प्रवेश

GT Vs RR Live: ‘प्रिन्स’चा राजेशाही थाट! Shubhman Gill चा शतकी झंझावात; रॉयल्सला नमवत फायनलमध्ये प्रवेश

May 29, 2026 | 11:29 PM
Vaibhav Suryvanshi चा नादच खुळा! नावावर केला ‘हा’ महारेकॉर्ड; ठरला पहिला भारतीय फलंदाज

Vaibhav Suryvanshi चा नादच खुळा! नावावर केला ‘हा’ महारेकॉर्ड; ठरला पहिला भारतीय फलंदाज

May 29, 2026 | 10:39 PM
‘हा गोहत्या बंदी’ कायदा नसून ‘गोपालक हत्या कायदा’, सदाभाऊ खोत यांचा सरकारला घरचा आहेर

‘हा गोहत्या बंदी’ कायदा नसून ‘गोपालक हत्या कायदा’, सदाभाऊ खोत यांचा सरकारला घरचा आहेर

May 29, 2026 | 09:52 PM
Mumbai Monsoon Update: मुंबईकरांची प्रतीक्षा संपणार, ‘या’ दिवशी मान्सून धडकणार; हवामान विभागाचा नवा अंदाज

Mumbai Monsoon Update: मुंबईकरांची प्रतीक्षा संपणार, ‘या’ दिवशी मान्सून धडकणार; हवामान विभागाचा नवा अंदाज

May 29, 2026 | 09:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM