Amit Shah in Rishikesh : गझनवी, खिलजी गप्प झाले पण आजही सनातनी ध्वज…; अमित शाहांचा आक्रमक पवित्रा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे ऋषिकेशच्या दौऱ्यावर असून यावेळी त्यांनी हिंदू मंदिरांवर झालेल्या अतिक्रमण आणि अत्याचारांवर भाष्य केले. तसचे मुघलांवर टीका केली.

Updated On: Jan 22, 2026 | 12:05 PM
Union Home Minister Amit Shah comments on Sanatan Hinduism during Rishikesh visit

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ऋषिकेश दौऱ्यावर असताना सनातन हिंदू धर्मावर भाष्य केले (फोटो - सोशल मीडिया)

  • गृहमंत्री अमित शाह ऋषिकेशच्या दौऱ्यावर
  • सोमनाथ मंदिर उद्ध्वस्त करण्याचा केला उल्लेख
  • सनातन धर्म कायम असल्याचे सांगितले
Amit Shah in Rishikesh : ऋषिकेश : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) हे उत्तराखंडच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. बुधवार, २१ जानेवारी रोजी त्यांनी ऋषिकेश येथे गीता प्रेसच्या मासिक कल्याणच्या शताब्दी समारंभाला उपस्थिती लावली. यावेळी अमित शहा यांनी मुघल शासकांवर जोरदार निशाणा साधला. यावेळी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जुना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज आणि परमार्थ निकेतनचे अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती हे देखील उपस्थित होते.

ऋषिकेश येथील कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी एक जाहीर सभा घेतली. यावेळी त्यांनी मुघल राजवटीत हिंदू धार्मिक स्थळांवरील झालेला अत्याचारांचा आणि तोडफोड याचा उल्लेख केला. तसेच यानंतर देखील सनातन धर्म आजही कायम असल्याचे देखील अमित शाह म्हणाले आहेत. ते म्हणाले, “गझनवी, खिलजी आणि मोहम्मद बेगडा, ज्यांनी मंदिरांना उद्ध्वस्त केले ते सर्व गायब झाले आहेत. मात्र आजही सोमनाथ येथे सनातन धर्माचा ध्वज अजूनही फडकत आहे.” असे अमित शाह म्हणाले आहेत.

हे देखील वाचा : निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ; आकडा वाचून बसेल धक्का

पुढे ते म्हणाले की, “औरंगजेबने काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर उद्ध्वस्त केला. ज्यांनी तो उद्ध्वस्त केला त्यांच्यापेक्षा श्रद्धेची शक्ती खूप मोठी आहे. आपले पवित्र स्थान १६ वेळा उद्ध्वस्त झाले आणि १६ वेळा पुन्हा बांधले गेले. ज्यांनी ते उद्ध्वस्त केले – गझनवी, खिलजी आणि मोहम्मद बेगडा – ते सर्व गायब झाले, परंतु सोमनाथवर सनातन धर्माचा ध्वज अजूनही उंच फडकत आहे. सोमनाथ मंदिर उद्ध्वस्त होऊन एक हजार वर्षे झाली आहेत. भारत सरकार संपूर्ण वर्ष सोमनाथ आत्मसन्मान वर्ष म्हणून साजरे करणार आहे, असे देखील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले आहेत.

हे देखील वाचा :  “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

त्याचबरोबर अमित शाह यांनी रामजन्मभूमि असलेल्या अयोध्येतील मंदिराचा देखील उल्लेख केला. ते म्हणाले की, “साडेपाचशे वर्षांनंतर, रामलाल यांना अपमानास्पद परिस्थितीतून वाचवण्यात आले आहे आणि आज तिथे एक गगनाला भिडणारे मंदिर स्थापन झाले आहे. काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आले. महाकालेश्वर कॉरिडॉर बांधण्यात आला. केदारनाथ मंदिराची पुनर्बांधणी करण्यात आली. ब्रिटिश काळापासून, आपल्या पवित्र ठिकाणांवरील मूर्ती जगभरातून नेण्यात आल्या. ६४२ हून अधिक मूर्ती परत आणण्यात आल्या आणि पुन्हा स्थापित करण्यात आल्या.”अशी माहिती अमित शाह यांनी दिली आहे.

Published On: Jan 22, 2026 | 12:05 PM

Jan 22, 2026 | 12:05 PM
