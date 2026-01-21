Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का

भारतीय जनता पक्षाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक ऑडिट अहवाल भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) सादर केला आहे. या अहवालात पक्षाचे उत्पन्न, मुदत ठेवी (FD) आणि निवडणूक खर्चाची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 02:31 PM
  • २०२४-२५ मध्ये भाजपच्या मालमत्तेत मोठी वाढ
  •  देणग्या, निधी आणि बँक ठेवींमध्ये लक्षणीय  वाढ
  • निवडणूक प्रचार खर्च ‘दुप्पट’
BJP ECI Audit Report 2024-25:  भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक आयोगाला त्यांचा वार्षिक ऑडिट अहवाल सादर केला आहे. अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये पक्षाला ₹६,१२५ कोटींच्या देणग्या मिळाल्याचे समोर आले आहे. या निधीमुळे आता भाजपच्या  त्यांचा एकूण सामान्य निधी ₹१२,१६४ कोटींवर पोहोचला आहे.

भारतीय जनता पक्षाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक ऑडिट अहवाल भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) सादर केला आहे. या अहवालात पक्षाचे उत्पन्न, मुदत ठेवी (FD) आणि निवडणूक खर्चाची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे.

Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका

२०२४-२५ मध्ये भाजपच्या मालमत्तेत मोठी वाढ; देणग्या, निधी आणि बँक ठेवींमध्ये लक्षणीय  वाढ

भारतीय जनता पक्ष (भाजप) ने निवडणूक आयोग यांना सादर केलेल्या आर्थिक अहवालानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात पक्षाच्या मालमत्तेत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अहवालानुसार, २०२४-२५ या वर्षात भाजपला एकूण ६,१२५ कोटी रुपयांच्या देणग्या प्राप्त झाल्या आहेत. ही रक्कम मागील आर्थिक वर्षातील ३,९६७ कोटी रुपयांच्या देणग्यांच्या तुलनेत सुमारे ५४ टक्क्यांनी अधिक आहे.

याच कालावधीत पक्षाचा सामान्य निधीही वाढून १२,१६४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मागील वर्षी हा निधी ९,१६९ कोटी रुपये इतका होता.

तसेच, भाजपकडे सध्या ९,३९० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी (FD) असल्याची माहिती अहवालातून समोर आली आहे. केवळ बँक ठेवींवरील व्याजातूनच २०२४-२५ मध्ये पक्षाला ६३४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. याशिवाय, पक्षाने ६५.९२ कोटी रुपयांचा आयकर परतावा दाखल केला असून, त्यावर ४.४० कोटी रुपयांचे व्याजही प्राप्त झाले आहे.

भाजपच्या आर्थिक बळकटीत झालेली ही वाढ देशातील राजकीय पक्षांच्या आर्थिक स्थितीबाबत पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरत आहे.

अटल बिहारी वाजपेयी., लालकृष्ण आडवाणी, ठाकरे, नबीन…! आत्तापर्यंत हे नेते बनले BJP National President

निवडणूक प्रचार खर्च ‘दुप्पट’

या अहवालानुसार,  दिल्लीत आम आदमी पक्ष (आप) आणि ओडिशात बिजू जनता दल (बीजेडी) यांना सत्तेवरून हटवण्याच्या प्रयत्नांमुळे पक्षाचा निवडणूक प्रचार खर्च जवळपास दुप्पट झाला आहे.

एकूण निवडणूक खर्च: निवडणूक प्रचारांवरील खर्च गेल्या वर्षी ₹१,७५४.०६ कोटींवरून वाढून ₹३,३३५.३६ कोटी झाला.

खर्चाची टक्केवारी: २०२४-२५ या वर्षासाठी पक्षाचा एकूण निवडणूक खर्च त्याच्या एकूण खर्चाच्या ८८.३६ टक्के होता.

निवडणूक प्रचारावर अवाढव्य खर्च

पक्षाने निवडणूक प्रचाराला चालना देण्यासाठी विविध वस्तूंवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले:

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे: प्रचारासाठी सर्वाधिक खर्च ₹१,१२५ कोटी होता.

विमाने आणि हेलिकॉप्टर: खर्चाचा मोठा भाग ₹५८३ कोटी (५.८३ अब्ज रुपये) होता.

जाहिराती आणि होर्डिंग्ज: जाहिरातींवर ₹८९७ कोटी (८.९७ अब्ज रुपये) आणि कटआउट्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनरवर ₹१०७ कोटी (१.०७ अब्ज रुपये) खर्च झाले.

उमेदवारांना पाठिंबा: पक्षाने आपल्या उमेदवारांना आर्थिक मदत म्हणून ₹३१२.९ कोटी (३.१२ अब्ज रुपये) दिले.

रॅली आणि सभा: रॅली आणि प्रचारांवर ₹९०.९३ कोटी (९.०९ अब्ज रुपये) आणि संघटनात्मक बैठकांवर ₹५१.७२ कोटी (५.१७ अब्ज रुपये) खर्च झाले.

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

नितीन नबीन यांना मिळाला ‘निधी’

पक्षातील नेतृत्वातील बदलासोबत आर्थिक अधिकारांचे हस्तांतरणही झाले आहे. नुकतेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले नितीन नबीन यांना आता पक्षाच्या निधीचा हा प्रचंड वापर करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. अहवालानुसार, २०२४-२५ दरम्यान भाजपच्या खात्यांमध्ये ₹२,८८२.३२ कोटी (२८.८२ अब्ज रुपये) ची निव्वळ वाढ झाली.

 

Published On: Jan 21, 2026 | 02:31 PM

