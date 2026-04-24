AMH चाचणी नक्की काय आहे? तुम्हाला करता येईल Pregnancy चे अचूक नियोजन, तज्ज्ञांचा सल्ला

चुकीच्या खाण्याच्या पद्धती, बदललेली लाइफस्टाइल यामुळे अनेक महिलांना वंध्यत्वाची समस्या दिसून येत आहे. मात्र प्रजनन आरोग्याबाबत जागरूकताही महत्त्वाची आहे. यासाठीच AMH चाचणी करण्याचा सल्ला देण्यात येतो

Updated On: Apr 24, 2026 | 12:09 PM
AMH चाचणी नक्की काय आहे (फोटो सौजन्य - iStock)

  • प्रजनन आरोग्याबाबत तज्ज्ञांचा योग्य सल्ला
  • काय आहे AMH चाचणी 
  • महिलांनी ही चाचणी करण्याची आवश्यकता का आहे
अलिकडच्या काळात महिलांमध्ये प्रजनन आरोग्याबाबत जागरूकता वाढताना दिसत आहे. विशेषतः उशीरा गर्भधारणा करण्याचा विचार करणाऱ्या महिलांसाठी योग्य वेळी तपासण्या करून घेणे गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर एएमएच (Anti-Müllerian Hormone) चाचणी ही महिलांच्या प्रजननक्षमतेचे आकलन करून देणारी महत्त्वाची चाचणी मानली जाते.

तज्ज्ञांच्या मते, एएमएच ही एक साधी रक्त चाचणी असून ती महिलांच्या अंडाशयातील ‘ओव्हेरियन रिझर्व्ह’ म्हणजेच उपलब्ध अंड्यांची संख्या दर्शवते. हे हार्मोन लहान फॉलिकल्समधून तयार होत असून त्याचे प्रमाण मोजून भविष्यातील प्रजननक्षमतेचा अंदाज घेता येतो. विशेष म्हणजे, ही चाचणी मासिक पाळीच्या कोणत्याही दिवशी करता येते. डॉ. ज्योत्स्ना पलगामकर, वंध्यत्व निवारण तज्ज्ञ, नोव्हा आयव्हीएफ फर्टिलिटी, विरार, मुंबई यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. 

काय आहे AMH 

एएमएच पातळी कमी असल्यास अंड्यांची संख्या वयानुसार अपेक्षेपेक्षा कमी असण्याची शक्यता दर्शवते. मात्र याचा अर्थ गर्भधारणा अशक्य आहे असा होत नाही; फक्त प्रजननासाठी उपलब्ध कालावधी कमी असू शकतो, असे तज्ज्ञ स्पष्ट करतात. उलट एएमएच जास्त असल्यास अंड्यांची संख्या चांगली असल्याचे संकेत मिळतात. अनेक जणांना अगदी २० व्या वर्षातही गर्भधारणेसाठी प्रयत्न करावे लागतात. याला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. मात्र या चाचणीमुळे तुम्हाला गर्भधारणा होणे शक्य आहे की नाही हे लवकर कळू शकते आणि त्याप्रमाणे तुम्ही पुढील निर्णय घेऊ शकता. 

ही चाचणी कोणी करावी?

ही चाचणी विशेषतः गर्भधारणेस प्रयत्न करणाऱ्या, गर्भधारणा न होण्याची समस्या असलेल्या, पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम (PCOS), अनियमित मासिक पाळी किंवा अकाली रजोनिवृत्तीचा कौटुंबिक इतिहास असलेल्या महिलांसाठी उपयुक्त ठरते. एएमएचसोबतच फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन (FSH), ल्युटिनायझिंग हार्मोन (LH) आणि अँट्रल फॉलिकल काउंट यांसारख्या इतर तपासण्या करण्याचा सल्ला देखील तुमचे डॉक्टर देऊ शकतात.

एएमएच चाचणीमुळे महिलांना त्यांच्या प्रजननक्षमतेबाबत स्पष्ट चित्र कळते. योग्य वेळी सल्ला घेतल्यास अनेक महिलांना निरोगी गर्भधारणा साध्य करता येते.चांगल्या प्रजनन आरोग्यासाठी संतुलित आहार, धूम्रपान व मद्यपान टाळणे, नियमित व्यायाम आणि योग्य वजन राखणे आवश्यक असल्याचेही तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. महिलांनी वेळेत एएमएच चाचणी करून योग्य तो निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 12:09 PM

