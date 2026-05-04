West Bengal Election Results 2026 Live: भाजपसाठी पश्चिम बंगालचा गड, उत्तर प्रदेशसाठी ठरणार टर्निंग पॉईंट; कशी आहेत सत्तासमीकरणे

West Bengal Election Results 2026 Live: पश्चिम बंगालच्या निवडणुका भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाच्याच नव्हे तर प्रतिष्ठेची निवडणूक मानली जात आहे. पश्चिम बंगाल हे जनसंघाचे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे गृहराज्य आहे, त्यामुळे हे पश्चिम बंगाल जिंकणे भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. १९५० पासून, जनसंघ आणि नंतर भाजपने बंगालमध्ये आपली मुळे रुजवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. परंतु भाजपला अद्याप सत्ता मिळवता आलेली नाही. २९४ सदस्य असलेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभेत भाजप आता बहुमताने विजयाकडे वाटचाल करत असल्याचे दिसत आहे. राजकीय वर्तुळात पश्चिम बंगालला भाजपची शेवटची आघाडी म्हटले जाते. या राज्यातील विजय किंवा पराजयाचा परिणाम भाजपच्या २०२७ च्या मिशन यूपीवरही होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
बंगालमध्ये भाजपसाठी एक मोठी कसोटी म्हणजे ते किती हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करू शकतात. आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये २५ ते ३० टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. भाजपने सातत्याने इथल्या घुसखोरीचा मुद्दाही जोरदारपणे उपस्थित केला आहे.
पश्चिम बंगालकडे भाजपसाठी शेवटची आघाडी म्हणून पाहिले जात आहे. भाजपने उत्तर, मध्य आणि पूर्व भारतातील बहुतांश भागांमध्ये आधीच विजय मिळवला आहे. पश्चिम बंगालचा गड जिंकण्यासाठी भाजप गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करत होता, पण भाजपला पराभवाचा सामना कारावा लागला. पण बंगाल हा उत्तर भारतातील एकमेव असे प्रमुख राज्य आहे, जिथे भाजप सत्तेपासून दूर आहे. यामुळेच बंगाल आता भाजपसाठी प्रतिष्ठेची लढाई बनले आहे.
दरम्यान, विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) हा देखील या निवडणुकीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. मतदार यादीतील बदलांमुळे मोठ्या संख्येने नावे वगळण्यात आली आहेत, ज्यापैकी लक्षणीय संख्येने मुस्लिम मतदार आहेत. मध्य बंगाल, मुर्शिदाबाद, मालदा आणि सीमावर्ती भागातून सर्वाधिक मते वगळण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात ध्रुवीकरण हा देखील एक मोठा मुद्दा आहे, ज्यात शहरी भागांमध्ये ध्रुवीकरण अधिक तीव्र आहे. हे ध्रुवीकरण प्रामुख्याने मारवाडी आणि हिंदी भाषिक लोकांसारख्या गैर-बंगाली लोकांमध्ये झाले आहे. हे लोक भाजपला पाठिंबा देण्याची अधिक शक्यता आहे.
शहरांमध्ये हिंदू-मुस्लिम मुद्द्यांवर चर्चा होत असली तरी, गावांमध्ये ती नगण्य आहे. विशेष म्हणजे यंदाच्या निवडणुकीत बंगालमध्ये कोणताही जातीय तणाव किंवा मोठी हिंसा झाली नसल्याचे वृत्त माध्यमांकडून देण्यात आले आहे.
बिहारसह अलीकडील अनेक निवडणुकांमध्ये असे दिसून आले आहे की, महिला मतदार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. बिहार आणि मध्य प्रदेशमध्ये महिला मतदारांनी सर्वसाधारणपणे भाजपला पाठिंबा दिला आहे, ज्यामुळे भाजपला विजय मिळाला आहे.
यावेळी, बंगालमध्ये सरकार स्थापन केल्यास तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे.
बंगालमधील विजय आगामी निवडणुकीत भाजपसाठी मोठा आधार ठरू शकतो. २०२७ मध्ये, भाजप ‘मिशन यूपी’ अंतर्गत राज्यात जोरदार पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल, कारण २०२९ मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. मोठी राज्ये असल्याने, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल भाजपसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.