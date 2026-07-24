शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Will Dharmendra Pradhan Resign What Did The Center Say To Sonam Wangchuk

Will Dharmendra Pradhan resign: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार की नाही? केंद्राने सोनम वांगचुक यांना काय सांगितले

Updated On: Jul 24, 2026 | 12:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई नाही: २० जुलै रोजी जंतर मंतर येथे शांततेने आंदोलन करणाऱ्या किंवा 'संसद चलो' मोर्चात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आणि तरुणांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई, एफआयआर किंवा इतर आरोप लावले जाणार नाहीत.

Abhijit Dipke, Saurabh Das, CJP Protest, Constitution Club, NEET Row,

धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार की नाही? केंद्राने सोनम वांगचुक यांना काय सांगितले

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Sonam Wangchuk News: नीट पेपरफुटीविरोधात उपोषणाला बसलेले कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी गुरुवारी रात्री आपले उपोषण संपवले. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास गुरुग्राममधील मेदांता रुग्णालयात दाखल झाले. बराच वेळ झालेल्या चर्चेनंतर जे. पी. नड्डा यांनी वांगचुक यांना सरबत देऊन त्यांचे उपोषण सोडले.

NEET पेपरफुटी प्रकरणावर सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. “गेल्या दोन दिवसांपासून सरकारसोबत सातत्याने चर्चा सुरू होती आणि केवळ तोंडी आश्वासनावर उपोषण सोडण्यास आपण तयार नव्हतो. सरकारने प्रमुख मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतरच उपोषण मागे घेतले. आम्हाला ठोस आणि लेखी हमी हवी होती. त्यामुळे चर्चेला दोन दिवस अधिक लागले आणि मला दोन दिवस अतिरिक्त उपोषण करावे लागले. सरकारने आमच्या प्रमुख मागण्या मान्य करत लेखी आश्वासन दिले आहे.”

Sonam Wangchuk Demands Accepted: केंद्र सरकारने सोनम वांगचुक यांच्या कोणत्या तीन अटी मान्य केल्या?

सरकारने वांगचुक यांना कोणती लेखी आश्वासने दिली?

विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई नाही: २० जुलै रोजी जंतर मंतर येथे शांततेने आंदोलन करणाऱ्या किंवा ‘संसद चलो’ मोर्चात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आणि तरुणांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई, एफआयआर किंवा इतर आरोप लावले जाणार नाहीत.

मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई: या पेपरफुटीच्या घटनेत मृत्यू पावलेल्या २० हून अधिक मुलांच्या कुटुंबीयांना योग्य नुकसान भरपाई दिली जाईल.

संपूर्ण संसदेत चर्चा: अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी नीट पेपरफुटी आणि परीक्षा पद्धतीसह शिक्षण व परीक्षांमधील सरकारच्या जबाबदारीवर संसदेत संपूर्ण चर्चा आणि वादविवाद होईल.

६५ खासदारांनी उपोषण सोडण्याच्या एका स्वतंत्र आवाहनावर स्वाक्षरी केली आणि हा मुद्दा संसदेत मांडण्याचे आश्वासन दिले. देशात हिंसाचाराची शक्यता असूनही उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे वांगचुक म्हणाले.

CJP Protest News: सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये आज निर्णायक बैठक; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम

शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान राजीनामा देणार का?

शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत बोलताना वांगचुक म्हणाले की, सरकारकडून या संदर्भात कोणतेही ठोस आश्वासन मिळालेले नाही. आता तुम्ही नक्कीच विचाराल की धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचं काय झालं. पहिलं म्हणजे, राजीनामा कधी दिला जाईल याचं आश्वासन ते मला देऊ शकले नाहीत.”

“माझ्याकडे दोन पर्याय होते: एकतर मी अनेक आठवड्यांच्या उपोषण केले असते आणि या उपोषणामुळे माझा मृत्यू झाला असतो. पण जर प्रधान यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यामुळे मुलांचं किंवा आमचं नुकसान झालं नसतं, उलट सरकारचंच नुकसान होणार आहे. त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. राजीनामा दिला असता तर हे सगळं नुकसान टळलं असतं.”

पण माझ्यासाठी सर्वात मोठी गोष्ट ही आहे की मुलांवर कोणत्याही प्रकारची एफआयआर होऊ नये, यात मुले गोवली जाऊ नयेत आणि ज्या मुलांनी आपले प्राण गमावले आहेत त्या मुलांच्या कुटुंबियाना नुकसान भरपाई मिळावी. आम्ही जे साध्य केलं आहे आणि मला त्याचा आनंद आहे. भारतीय लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात, म्हणजेच संसदेत, या मुद्द्यावर आणि उत्तरदायित्वावर पूर्ण चर्चा होईल.”

 

Web Title: Will dharmendra pradhan resign what did the center say to sonam wangchuk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 12:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CJP protest: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार; अभिजीत दिपके यांचा केंद्राला इशारा
1

CJP protest: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार; अभिजीत दिपके यांचा केंद्राला इशारा

CJP Protest News: सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये आज निर्णायक बैठक; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम
2

CJP Protest News: सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये आज निर्णायक बैठक; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम

CJP protest: ‘कॉकरोच पार्टी’ चा पहिला विजय! महिला मारहाण प्रकरणात DCP संदीप लांबा अडचणीत; सरकारकडून मोठी प्रशासकीय कारवाई
3

CJP protest: ‘कॉकरोच पार्टी’ चा पहिला विजय! महिला मारहाण प्रकरणात DCP संदीप लांबा अडचणीत; सरकारकडून मोठी प्रशासकीय कारवाई

CJP Protest: विद्यार्थी जिथे सांगतील तिथे चर्चेला तयार!; केंद्र सरकारची मोठी ऑफर
4

CJP Protest: विद्यार्थी जिथे सांगतील तिथे चर्चेला तयार!; केंद्र सरकारची मोठी ऑफर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Will Dharmendra Pradhan resign: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार की नाही? केंद्राने सोनम वांगचुक यांना काय सांगितले

Will Dharmendra Pradhan resign: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार की नाही? केंद्राने सोनम वांगचुक यांना काय सांगितले

Jul 24, 2026 | 12:37 PM
Jana Nayagan Box Office Collection: विजयच्या ‘जन नायकन’ची दणदणीत सुरुवात; पहिल्याच दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई

Jana Nayagan Box Office Collection: विजयच्या ‘जन नायकन’ची दणदणीत सुरुवात; पहिल्याच दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई

Jul 24, 2026 | 12:19 PM
Bitchat: इंटरनेट बंद तरीही मेसेज सुरू! CJP आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी वापरले कोणते तंत्रज्ञान? जाणून घ्या

Bitchat: इंटरनेट बंद तरीही मेसेज सुरू! CJP आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी वापरले कोणते तंत्रज्ञान? जाणून घ्या

Jul 24, 2026 | 12:15 PM
दारूच्या नशेत रेल्वे रुळांवर ट्रेनखाली आला तरुण; चालकाने वेळेत ब्रेक लावत टाळला अनर्थ; Video Viral

दारूच्या नशेत रेल्वे रुळांवर ट्रेनखाली आला तरुण; चालकाने वेळेत ब्रेक लावत टाळला अनर्थ; Video Viral

Jul 24, 2026 | 12:14 PM
JOB News: IT क्षेत्रातील तरुणांसाठी खुशखबर! ‘ही’ कंपनी देणार 20,000 नव्या नोकऱ्या; जुन्या कर्मचाऱ्यांसाठी पगारवाढीची तारीखही ठरली

JOB News: IT क्षेत्रातील तरुणांसाठी खुशखबर! ‘ही’ कंपनी देणार 20,000 नव्या नोकऱ्या; जुन्या कर्मचाऱ्यांसाठी पगारवाढीची तारीखही ठरली

Jul 24, 2026 | 12:09 PM
Palghar News : सफाळे किनारपट्टीवर प्रकल्पांविरोधात एल्गार! पेट्रोलियम अन् विमानतळाला विरोध; बैठकीत जनआंदोलनाचा निर्धार

Palghar News : सफाळे किनारपट्टीवर प्रकल्पांविरोधात एल्गार! पेट्रोलियम अन् विमानतळाला विरोध; बैठकीत जनआंदोलनाचा निर्धार

Jul 24, 2026 | 12:04 PM
बांधकाम व्यावसायिकाच्या आत्महत्येप्रकरपणी मोठी अपडेट; रवींद्र धंगेकर अन् त्यांच्या पत्नीला अटकपूर्व जामीन मंजूर

बांधकाम व्यावसायिकाच्या आत्महत्येप्रकरपणी मोठी अपडेट; रवींद्र धंगेकर अन् त्यांच्या पत्नीला अटकपूर्व जामीन मंजूर

Jul 24, 2026 | 11:54 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा