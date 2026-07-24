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Palghar News : सफाळे किनारपट्टीवर प्रकल्पांविरोधात एल्गार! पेट्रोलियम अन् विमानतळाला विरोध; बैठकीत जनआंदोलनाचा निर्धार

Updated On: Jul 24, 2026 | 12:04 PM IST
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सारांश

सफाळे येथील पश्चिम किनारपट्टी परिसरात प्रस्तावित 'एस्सार पेट्रोलियम' प्रकल्प आणि संभाव्य 'विमानतळ' प्रकल्पाविरोधात स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार आणि भूमिपुत्रांनी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. एडवण येथील शिवमंदिरात झालेल्या संयुक्त बैठकीत १,२१६ हेक्टर जमीन संपादनामुळे उपजीविकेवर होणाऱ्या गंभीर परिणामांवर चिंता व्यक्त केली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • सफाळे किनारपट्टीवर प्रकल्पांविरोधात एल्गार!
  • एस्सार पेट्रोलियम अन् विमानतळाला विरोध
  • एडवणच्या बैठकीत जनआंदोलनाचा निर्धार
Palghar News : पालघर येथील  सफाळे पश्चिम किनारपट्टी परिसरात प्रस्तावित एस्सार पेट्रोलियम प्रकल्प आणि संभाव्य विमानतळ प्रकल्पाविरोधात स्थानिक ग्रामस्थांनी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. एडवण येथे झालेल्या संयुक्त बैठकीत विविध गावांतील नागरिक, शेतकरी आणि मच्छीमारांनी एकत्र येत या दोन्ही प्रकल्पांमुळे शेती, मत्स्यव्यवसाय, पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली. गावागावांत जनजागृती मोहिम राबवून व्यापक लोकआंदोलन उभारण्याचा निर्धार करण्यात आला.

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पेट्रोलियम प्रकल्पाचा प्रस्ताव

सफाळे पश्चिम किनारपट्टी परिसरातील सुमारे १ हजार २१६ हेक्टर जमीन संपादित करून एस्सार पेट्रोलियम प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पासाठी दांडी, उसरणी, मधुकरनगर, भादवे, मथाणे व इतर गावांतील जमिनींचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकरी, मच्छीमार आणि भूमिपुत्रांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जमिनींचे संपादन झाल्यास पारंपरिक व्यवसाय उद्ध्वस्त होतील, किनारपट्टीच्या पर्यावरणीय समतोलाला धोका निर्माण होईल आणि स्थानिकांच्या पुनर्वसनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

विमानतळ प्रकल्पालाही एकमुखी विरोध

एडवण येथील शिवमंदिरात झालेल्या संयुक्त बैठकीला एडवण, कोरे, दातिवरे, मथाणे, भादवे, खटाळी आदी गावांतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीत प्रस्तावित एस्सार पेट्रोलियम प्रकल्पाबरोबरच संभाव्य विमानतळ प्रकल्पालाही एकमुखी विरोध नोंदवण्यात आला. कोणताही विकास प्रकल्प स्थानिकांची संमती, पारदर्शक प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय निकषांचे पालन केल्याशिवाय राबवू नये, अशी ठाम भूमिका उपस्थितांनी मांडली.

विकासाच्या नावाखाली उपजीविकेवर परिणाम

एस्सार कॅपिटल अॅडव्हायझरी इंडिया लिमिटेडने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) माध्यमातून जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला असून, १८ जून रोजी भूसंपादन विभागाकडे प्रस्तावित नकाशे व आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या उपजीविकेवर व पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला शांततापूर्ण व लोकशाही मार्गाने ठाम विरोध केला जाईल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला. त्यामुळे सफाळे किनारपट्टीवरील प्रस्तावित प्रकल्पांचा मुद्दा आता अधिकच तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार

  • गेल्या वर्षभरापासून संबंधित कंपनीकडून परिसराची पाहणी सुरू असल्याचेही ग्रामस्थांनी सांगितले.
    मात्र, या प्रकल्पाला अद्याप राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी मिळालेली नसून, त्यानंतर भूसंपादन, पर्यावरणीय परवानग्या आणि
  • जनसुनावणीसह सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
  • यावेळी वाढवण बंदरविरोधी युवा संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींनी भूसंपादन कायदे, पर्यावरणीय परिणाम आणि नागरिकांचे हक्क याविषयी मार्गदर्शन केले.
  • प्रत्येक गावात जनजागृती बैठका घेऊन नागरिकांना प्रकल्पाची माहिती देणे आणि सर्व प्रभावित गावांना एकत्र आणण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
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Web Title: Palghar safale edwan meeting protest against proposed essar petroleum and airport project

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Published On: Jul 24, 2026 | 12:04 PM

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