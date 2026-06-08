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चेरनोबिलमधील अणुइंधन साठवण केंद्रावर रशियाचा पुन्हा ड्रोन हल्ला; पुन्हा वाढल्या अणुसुरक्षेच्या चिंता

Updated On: Jun 08, 2026 | 10:09 PM IST
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सारांश

७ जून २०२६ रोजी युक्रेनमधील चेरनोबिल अणुऊर्जा प्रकल्पाजवळ असलेल्या वापरून झालेल्या अणुइंधन साठवण केंद्रावर रशियन ड्रोन हल्ला झाल्याचा आरोप युक्रेनने केला आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी सांगितले की, रशियाने वापरलेल्या "शाहेद" ड्रोनने सेंट्रल स्पेंट न्यूक्लिअर फ्युएल स्टोरेज फॅसिलिटीला लक्ष्य केले.

चेरनोबिलमधील अणुइंधन साठवण केंद्रावर रशियाचा पुन्हा ड्रोन हल्ला; पुन्हा वाढल्या अणुसुरक्षेच्या चिंता
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विस्तार

७ जून २०२६ रोजी युक्रेनमधील चेरनोबिल अणुऊर्जा प्रकल्पाजवळ असलेल्या वापरून झालेल्या अणुइंधन साठवण केंद्रावर रशियन ड्रोन हल्ला झाल्याचा आरोप युक्रेनने केला आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी सांगितले की, रशियाने वापरलेल्या “शाहेद” ड्रोनने सेंट्रल स्पेंट न्यूक्लिअर फ्युएल स्टोरेज फॅसिलिटीला लक्ष्य केले. झेलेन्स्की यांनी या हल्ल्याला “अत्यंत घृणास्पद” कृत्य म्हणत रशियावर महत्त्वाच्या अणुसुरक्षा पायाभूत सुविधांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केल्याचा आरोप केला.

युक्रेनच्या अणुऊर्जा संस्था एनर्जोअॅटमच्या माहितीनुसार, ड्रोन इंधन स्वीकृती इमारतीवर आदळला. त्यामुळे इमारतीचे मोठे संरचनात्मक नुकसान झाले आणि आग लागली. अग्निशमन दलाने आग तातडीने विझवली असून कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. विशेष म्हणजे, ज्या इमारतीवर हल्ला झाला त्या वेळी तेथे अणुइंधन साठवलेले नव्हते.

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आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) आणि युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, हल्ल्यानंतर परिसरातील किरणोत्सर्गाची पातळी सामान्य मर्यादेत आहे. तरीही या घटनेमुळे युद्धकाळात अणुसुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

यापूर्वी १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजीही चेरनोबिलच्या नष्ट झालेल्या चौथ्या अणुभट्टीवरील संरक्षक कवचावर ड्रोन हल्ला झाल्याची घटना घडली होती. त्या वेळीही किरणोत्सर्ग वाढला नव्हता, मात्र संरचनेचे नुकसान झाले होते.

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१९८६ मधील चोर्नोबिल दुर्घटना ही जगातील सर्वात भीषण नागरी अणुदुर्घटना मानली जाते. त्यामुळे या परिसरातील कोणतीही लष्करी कारवाई जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानली जाते. सध्याच्या रशिया-युक्रेन युद्धात अणुऊर्जा केंद्रांवरील वाढते धोके पाहता आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या घटनेकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

Web Title: Cherynobyl nuclear power plant attack by russia l

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Published On: Jun 08, 2026 | 10:09 PM

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