Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Latest News »
  • Fishermen In Ratnagiri District Received Rs 20 Crore Under The Compensation Scheme

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांना मोठा दिलासा; प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत तब्बल ‘इतका’ निधी झाला प्राप्त

दोन्ही टप्प्यांतील निधीची एकत्रित रक्कम सुमारे २०.१८ कोटी रुपये इतकी झाली आहे. सध्या कोषागाराची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम सुरू असून ती पूर्ण होताच उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावरही  जमा केली जाणार आहे. 

Updated On: Mar 06, 2026 | 05:17 PM
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांना मोठा दिलासा; प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत तब्बल ‘इतका’ निधी झाला प्राप्त

कोकणातील मच्छिमार बांधवांना मिळणार आर्थिक मदत (फोटो- istockophoto)

Follow Us:
Follow Us:

मच्छिमारांना डिझेल प्रतिपर्ती योजनेतन २०१८ कोटींचा निधी
रत्नागिरीतील मासेमारी नौकांना ‘आर्थिक इंधन’
नऊ वर्षत सातत्याने लाभ मिळाल्याचे स्पष्ट

गुहागर: समुद्रावर उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या मच्छीमारांसाठी डिझेल हा सर्वांत महत्त्वाचा आणि खर्चिक घटक मानला जातो. डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे यांत्रिक नौकांचे संचालन दिवसेंदिवस महाग होत असताना राज्य शासनाच्या डिझेल प्रतिपूर्ती योजनेमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळत आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात या योजनेंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी आतापर्यंत एकूण २० कोटी १८ लाख ३९ हजार ९७५ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.

मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या सदस्यांनी यांत्रिक नौकांसाठी वापरलेल्या डिझेलवरील विक्रीकराची प्रतिपूर्ती केली जाते. शासनाकडून मंजूर होणारा निधी व्हीपीडीए प्रणालीद्वारे थेट पात्र मच्छिमारांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. त्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता राहून लाभाथ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळते. यंदाच्या वर्षात जिल्ह्यातील २६ मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या ११६६ यांत्रिक नौकांसाठी ३१ हजार ८९५.३९ किलो लिटर इतका डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे.

Ratnagiri News: किनारी वाऱ्यांमुळे जाळे रिकामे; मासेमारी व्यवसाय संकटात अन्…

या कोट्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ६ कोटी ३० लाख ४४ हजार २८१ रुपयांचा निधी ६७५ नौकामालकांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर जानेवारी २०२६ मध्ये शासनाच्या आदेशानुसार १३ कोटी ८७ लाख ९५ हजार ६९४ रुपयांचा अतिरिक्त निधी प्राप्त
झाला. या दोन्ही टप्प्यांतील निधीची एकत्रित रक्कम सुमारे २०.१८ कोटी रुपये इतकी झाली आहे. सध्या कोषागाराची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम सुरू असून ती पूर्ण होताच उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावरही  जमा केली जाणार आहे.

मागील नऊ वर्षातील निधीकडे पाहिले असता या योजनेचा जिल्ह्यातील मच्छिमाराना सातत्याने लाभ मिळाल्याचे स्पष्ट होते. या सर्व वर्षाचा एकत्रित विचार केला असता सुमारे २१ हजार २३७.८९ लाख रुपये. म्हणजेच अंदाजे २१२.३८ कोटी रुपयाचा निधी रत्नागिरी जिल्ह्याला मिळाला आहे. यावरून या योजनेचा आर्थिक व्याप आणि त्यातून मिळणारा आधार स्पष्ट होतो.

Nitesh Rane: “अधिकाऱ्यांनी स्वतः स्थळ…”; अतिवृष्टीबाबत मंत्री नितेश राणेंचे अधिकाऱ्यांना महत्वाचे आदेश

डिझेल दरवाढ, समुद्रातील बदलते हवामान आणि वाढते देखभाल खर्च या पाश्र्वभूमीवर डिडोल प्रतिपूर्ती योजना मच्छीमारांसाठी आर्थिक स्थैर्य देणारी ठरत आहे. या योजनेमुळे नौकांचे नियमित संचालन शक्य होत असून, मत्स्योत्पादन आणि संबंधित व्यवसाय साखळीला चालना मिळत असल्याची भावना मच्छिमार बांधवांकडून व्यक्त होत आहे.

Web Title: Fishermen in ratnagiri district received rs 20 crore under the compensation scheme

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 05:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Budget 2026: पर्यटन उद्योगाला अर्थसंकल्पाची खास ‘भेट’; ऐतिहातिक वारसा जपण्यासाठी केली कोटींची तरतूद 
1

Maharashtra Budget 2026: पर्यटन उद्योगाला अर्थसंकल्पाची खास ‘भेट’; ऐतिहातिक वारसा जपण्यासाठी केली कोटींची तरतूद 

लहान-थोरांसाठी ‘संकासुर’ अन् ‘गोमू’चा नाच ठरतोय चर्चेचा; संकासुराचा पाठलाग करणे…
2

लहान-थोरांसाठी ‘संकासुर’ अन् ‘गोमू’चा नाच ठरतोय चर्चेचा; संकासुराचा पाठलाग करणे…

Ratnagiri News: रत्नागिरीकरांवर करवाढीची टांगती तलवार? प्रशासनाची वाढली डोकेदुखी
3

Ratnagiri News: रत्नागिरीकरांवर करवाढीची टांगती तलवार? प्रशासनाची वाढली डोकेदुखी

Ratnagiri News: मांडवी समुद्रकिनारी बसणार आता सोलर लाईट
4

Ratnagiri News: मांडवी समुद्रकिनारी बसणार आता सोलर लाईट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 चा अंतिम सोहळा होणार रंगतदार! ‘हा’ विदेशी कलाकार स्टेजवर थिरकणार; ICC ने केली घोषणा

T20 World Cup 2026 चा अंतिम सोहळा होणार रंगतदार! ‘हा’ विदेशी कलाकार स्टेजवर थिरकणार; ICC ने केली घोषणा

Mar 06, 2026 | 05:17 PM
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांना मोठा दिलासा; प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत तब्बल ‘इतका’ निधी झाला प्राप्त

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांना मोठा दिलासा; प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत तब्बल ‘इतका’ निधी झाला प्राप्त

Mar 06, 2026 | 05:17 PM
वाहन चालकांनो सावधान! कारमधील पाण्याची बाटलीही आग लागण्यासाठी पुरेशी, यामागील कारण म्हणजे…

वाहन चालकांनो सावधान! कारमधील पाण्याची बाटलीही आग लागण्यासाठी पुरेशी, यामागील कारण म्हणजे…

Mar 06, 2026 | 05:03 PM
मराठी सिनेसृष्टीत लग्नाचे वारे, मांडवात उतरणार Rumani Khare! मेहंदी सोहळा धुमधडाक्यात

मराठी सिनेसृष्टीत लग्नाचे वारे, मांडवात उतरणार Rumani Khare! मेहंदी सोहळा धुमधडाक्यात

Mar 06, 2026 | 04:58 PM
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आता नळांना बसणार ‘मीटर’; राज्य सरकारकडून प्रस्तावाला मंजुरी

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आता नळांना बसणार ‘मीटर’; राज्य सरकारकडून प्रस्तावाला मंजुरी

Mar 06, 2026 | 04:55 PM
Iran-US War: इराणी ड्रोनचा अमेरिकेला मोठा दणका? सेना अधिकाऱ्यांनी गुप्त बैठकीत सांगितलं सत्य…

Iran-US War: इराणी ड्रोनचा अमेरिकेला मोठा दणका? सेना अधिकाऱ्यांनी गुप्त बैठकीत सांगितलं सत्य…

Mar 06, 2026 | 04:55 PM
Navi Mumbai: पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘खाजगी माणसांची’ परंपरा कधी थांबणार? नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह

Navi Mumbai: पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘खाजगी माणसांची’ परंपरा कधी थांबणार? नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह

Mar 06, 2026 | 04:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM