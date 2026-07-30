गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Ford Explorer And Lincoln Aviator Recalled Over Faulty Driver Seats Auto News Marathi

Ford Explorer आणि Lincoln Aviator ड्रायव्हर सीटमध्ये तांत्रिक बिघाड! कंपनीकडून हजारो गाड्या मागे मागवल्या!

Updated On: Jul 30, 2026 | 11:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

फोर्ड आणि लिंकन कंपनीने 'एक्सप्लोरर' व 'एव्हिएटर' या SUV मॉडेल्सच्या जवळपास ८०,००० गाड्या परत मागवल्या आहेत. ड्रायव्हरची सीट कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय आपोआप पूर्णपणे मागे झुकत असल्याने मागे बसलेल्या प्रवाशांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे.

Ford Explorer आणि Lincoln Aviator ड्रायव्हर सीटमध्ये तांत्रिक बिघाड! कंपनीकडून हजारो गाड्या मागे मागवल्या!
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • गाड्या परत मागवल्या: फोर्डने तांत्रिक बिघाडामुळे जवळपास ८०,००० एक्सप्लोरर आणि लिंकन एव्हिएटर गाड्या रिकॉल केल्या.
  • सीटची तांत्रिक अडचण: ड्रायव्हरची सीट अचानक आणि न सांगता पूर्णपणे मागे झुकत असल्याचे समोर आले.
  • सुरक्षेचा धोका: सीट मागे ढकलल्याने मागच्या रांगेत बसलेल्या प्रवाशांना दुखापत होण्याचा मोठा धोका आहे.

फोर्ड आणि तिची उपकंपनी असणाऱ्या लिंकनने आपल्या जवळपास ८०,००० गाड्यांसाठी नवीन सेफ्टी रिकॉल जाहीर केला आहे. यामध्ये तीन-रो असणाऱ्या ‘फोर्ड एक्सप्लोरर’ आणि ‘लिंकन एव्हिएटर’ या प्रसिद्ध SUV मॉडेल्सचा समावेश आहे. या गाड्यांमध्ये ड्रायव्हरची सीट अचानक आणि कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय पूर्णपणे मागे झुकत असल्याचे समोर आले आहे.

कोणत्या आणि किती गाड्यांवर झाला परिणाम?

अमेरिकन सुरक्षा संस्था NHTSA नुसार एकूण ७९,५७९ गाड्यांमध्ये ही तांत्रिक अडचण असण्याची शक्यता आहे:

  • २०२६ – २०२७ फोर्ड एक्सप्लोरर: ६४,४०९ युनिट्स
  • २०२६ – २०२७ लिंकन एव्हिएटर: १५,१७० युनिट्स
Nissan Tekton की Kia Seltos? कोणती गाडी खरेदी करणं ठरेल फायद्याचा व्यवहार? जाणून घ्या दोन्हीमधील फरक

नक्की समस्या काय आहे?

फोर्डने दिलेल्या माहितीनुसार, ही समस्या ड्रायव्हर सीटच्या बॅकफ्रेम स्ट्रक्चर आणि त्यातील रिक्लायनिंग मोटरमुळे निर्माण झाली आहे. नोव्हेंबर २०२५ नंतर उत्पादनात समाविष्ट केलेल्या या मोटरच्या हार्डवेअरमध्ये बदल करण्यात आला होता.

जेव्हा चालक ‘मेमरी सीट’ फंक्शनचा वापर करतो, तेव्हा ही मोटर सीटच्या पोझिशनचा चुकीचा अंदाज लावते. ड्रायव्हरने सेट केलेल्या पोझिशनवर सीट येण्याऐवजी, ती पूर्णपणे मागे ढकलली जाते.

ही समस्या कधी उद्भवू शकते?

  • की-फॉब किंवा मोबाईल ॲपने कार रिमोट अनलॉक करताना.
  • रिमोट स्टार्ट चालू केल्यास.
  • पॅसिव्ह वेलकम फीचरद्वारे चावी खिशात ठेवून गाडीजवळ गेल्यास.
  • मॅन्युअली मेमरी सीट बटण दाबल्यावर.
प्रवाशांच्या सुरक्षेला धोका?

या तांत्रिक बिघाडामध्ये सीटच्या मागे अडथळा ओळखणारे सेन्सर्स काम करत नाहीत. त्यामुळे ड्रायव्हरच्या मागे दुसऱ्या रांगेत बसलेल्या प्रवाशाचे पाय किंवा शरीर सीटखाली दाबले जाण्याची आणि दुखापत होण्याची दाट शक्यता निर्माण होते.

प्रीमियम प्रवासाचा नवा अनुभव! फोर्स मोटर्सची ‘अर्बानिया डिलक्स’ बाजारात दाखल, किंमत २८.७० लाखांपासून सुरू

एक दिलासादायक बाब

ही मेमरी सिस्टीम गाडीचा वेग ताशी ५ किमी पेक्षा जास्त झाल्यावर आपोआप बंद होते. त्यामुळे गाडी चालवत असताना ही सीट आपोआप मागे झुकण्याचा धोका नाही.

तक्रारी आणि कंपनीचे स्पष्टीकरण

जून २०२६ च्या सुरुवातीला या संदर्भात कंपनीकडे तक्रारी येण्यास सुरुवात झाली होती. जूनच्या अखेरपर्यंत अशा १३३ घटनांची नोंद झाली होती. सुदैवाने, या समस्येमुळे आतापर्यंत कोणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही.

काय असेल उपाय?

फोर्ड सध्या या समस्येवर पूर्ण तोडगा काढण्याचे काम करत आहे. सॉफ्टवेअर अपडेट करून सीट मेमरी लॉजिक री-कॅलिब्रेट केले जाण्याची शक्यता आहे. गरज पडल्यास ड्रायव्हर सीटची बॅकफ्रेम असेंबली बदलून दिली जाईल. ग्राहकांना गाडी मोफत दुरुस्त करून देण्यासाठी कंपनी लवकरच अधिकृत सूचना पाठवेल.

Web Title: Ford explorer and lincoln aviator recalled over faulty driver seats auto news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

१९८० च्या दशकातील ‘या’ ५ भन्नाट कॉन्सेप्ट कार्स; ज्या रस्त्यावर उतरल्या असत्या तर इतिहास घडला असता!
1

१९८० च्या दशकातील ‘या’ ५ भन्नाट कॉन्सेप्ट कार्स; ज्या रस्त्यावर उतरल्या असत्या तर इतिहास घडला असता!

आतून अन् बाहेरून कशी दिसतेय 2027 Ram 1500 Rumble Bee! पाहा या धडाकेबाज ट्रकचे इंटीरियर आणि एक्सटीरियर फोटो!
2

आतून अन् बाहेरून कशी दिसतेय 2027 Ram 1500 Rumble Bee! पाहा या धडाकेबाज ट्रकचे इंटीरियर आणि एक्सटीरियर फोटो!

भारतीय इलेक्ट्रिक गाड्यांची परदेशात मोठी क्रेझ! एकूण निर्यात १४ पटीने वाढली! पाहा कोणकोणत्या गाड्या आहेत आघाडीवर
3

भारतीय इलेक्ट्रिक गाड्यांची परदेशात मोठी क्रेझ! एकूण निर्यात १४ पटीने वाढली! पाहा कोणकोणत्या गाड्या आहेत आघाडीवर

जगभरात बनवल्या गेल्या होत्या फक्त १६ गाड्या! ही आहे FJ6 हिरव्या रंगात खुलून दिसणारी १९७० ची Plymouth GTX! जाणून घ्या सर्वकाही
4

जगभरात बनवल्या गेल्या होत्या फक्त १६ गाड्या! ही आहे FJ6 हिरव्या रंगात खुलून दिसणारी १९७० ची Plymouth GTX! जाणून घ्या सर्वकाही

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Google Apps: सावधान! फोनची बॅटरी झपाट्याने संपतेय? Google चे ‘हे’ 5 Apps कारणीभूत

Google Apps: सावधान! फोनची बॅटरी झपाट्याने संपतेय? Google चे ‘हे’ 5 Apps कारणीभूत

Jul 30, 2026 | 11:30 AM
Ford Explorer आणि Lincoln Aviator ड्रायव्हर सीटमध्ये तांत्रिक बिघाड! कंपनीकडून हजारो गाड्या मागे मागवल्या!

Ford Explorer आणि Lincoln Aviator ड्रायव्हर सीटमध्ये तांत्रिक बिघाड! कंपनीकडून हजारो गाड्या मागे मागवल्या!

Jul 30, 2026 | 11:30 AM
NEET UG Low Score Options: MBBS नाही मिळालं तर काय? ‘हे’ ५ मेडिकल कोर्सेस देतील उत्तम पगार!

NEET UG Low Score Options: MBBS नाही मिळालं तर काय? ‘हे’ ५ मेडिकल कोर्सेस देतील उत्तम पगार!

Jul 30, 2026 | 11:15 AM
Marathi Bhakti Geet: रूपकुमार राठोड यांच्या संगीताने सजलं ‘पालखी निघाली वारीला’; कन्या रीवा राठोडचं मराठीत पहिलंच भक्तिगीत

Marathi Bhakti Geet: रूपकुमार राठोड यांच्या संगीताने सजलं ‘पालखी निघाली वारीला’; कन्या रीवा राठोडचं मराठीत पहिलंच भक्तिगीत

Jul 30, 2026 | 11:13 AM
MHT CET 2026 Controversy: NEET नंतर आता एमएचटी-सीईटी संशयाच्या भोवऱ्यात! ९०% मिळवणारे विद्यार्थी मागे का पडले?

MHT CET 2026 Controversy: NEET नंतर आता एमएचटी-सीईटी संशयाच्या भोवऱ्यात! ९०% मिळवणारे विद्यार्थी मागे का पडले?

Jul 30, 2026 | 11:07 AM
Ajinkya Rahane Retirement: मराठमोळ्या अजिंक्य रहाणेने क्रिकेटला केला अलविदा! IPL देखील खेळणार नाही, वाचा संपूर्ण करिअर

Ajinkya Rahane Retirement: मराठमोळ्या अजिंक्य रहाणेने क्रिकेटला केला अलविदा! IPL देखील खेळणार नाही, वाचा संपूर्ण करिअर

Jul 30, 2026 | 11:07 AM
Nashik News: ‘रस्ते की खड्डे?’ सिंहस्थाच्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी; नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Nashik News: ‘रस्ते की खड्डे?’ सिंहस्थाच्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी; नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jul 30, 2026 | 11:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा