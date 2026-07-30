Ford Explorer आणि Lincoln Aviator ड्रायव्हर सीटमध्ये तांत्रिक बिघाड! कंपनीकडून हजारो गाड्या मागे मागवल्या!

फोर्ड आणि तिची उपकंपनी असणाऱ्या लिंकनने आपल्या जवळपास ८०,००० गाड्यांसाठी नवीन सेफ्टी रिकॉल जाहीर केला आहे. यामध्ये तीन-रो असणाऱ्या ‘फोर्ड एक्सप्लोरर’ आणि ‘लिंकन एव्हिएटर’ या प्रसिद्ध SUV मॉडेल्सचा समावेश आहे. या गाड्यांमध्ये ड्रायव्हरची सीट अचानक आणि कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय पूर्णपणे मागे झुकत असल्याचे समोर आले आहे.
कोणत्या आणि किती गाड्यांवर झाला परिणाम?
अमेरिकन सुरक्षा संस्था NHTSA नुसार एकूण ७९,५७९ गाड्यांमध्ये ही तांत्रिक अडचण असण्याची शक्यता आहे:
नक्की समस्या काय आहे?
फोर्डने दिलेल्या माहितीनुसार, ही समस्या ड्रायव्हर सीटच्या बॅकफ्रेम स्ट्रक्चर आणि त्यातील रिक्लायनिंग मोटरमुळे निर्माण झाली आहे. नोव्हेंबर २०२५ नंतर उत्पादनात समाविष्ट केलेल्या या मोटरच्या हार्डवेअरमध्ये बदल करण्यात आला होता.
जेव्हा चालक ‘मेमरी सीट’ फंक्शनचा वापर करतो, तेव्हा ही मोटर सीटच्या पोझिशनचा चुकीचा अंदाज लावते. ड्रायव्हरने सेट केलेल्या पोझिशनवर सीट येण्याऐवजी, ती पूर्णपणे मागे ढकलली जाते.
ही समस्या कधी उद्भवू शकते?
या तांत्रिक बिघाडामध्ये सीटच्या मागे अडथळा ओळखणारे सेन्सर्स काम करत नाहीत. त्यामुळे ड्रायव्हरच्या मागे दुसऱ्या रांगेत बसलेल्या प्रवाशाचे पाय किंवा शरीर सीटखाली दाबले जाण्याची आणि दुखापत होण्याची दाट शक्यता निर्माण होते.
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एक दिलासादायक बाब
ही मेमरी सिस्टीम गाडीचा वेग ताशी ५ किमी पेक्षा जास्त झाल्यावर आपोआप बंद होते. त्यामुळे गाडी चालवत असताना ही सीट आपोआप मागे झुकण्याचा धोका नाही.
तक्रारी आणि कंपनीचे स्पष्टीकरण
जून २०२६ च्या सुरुवातीला या संदर्भात कंपनीकडे तक्रारी येण्यास सुरुवात झाली होती. जूनच्या अखेरपर्यंत अशा १३३ घटनांची नोंद झाली होती. सुदैवाने, या समस्येमुळे आतापर्यंत कोणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही.
काय असेल उपाय?
फोर्ड सध्या या समस्येवर पूर्ण तोडगा काढण्याचे काम करत आहे. सॉफ्टवेअर अपडेट करून सीट मेमरी लॉजिक री-कॅलिब्रेट केले जाण्याची शक्यता आहे. गरज पडल्यास ड्रायव्हर सीटची बॅकफ्रेम असेंबली बदलून दिली जाईल. ग्राहकांना गाडी मोफत दुरुस्त करून देण्यासाठी कंपनी लवकरच अधिकृत सूचना पाठवेल.