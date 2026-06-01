Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Osmanabad Latur Beed Local Authority Constituency Direct Fight Basavaraj Patil Vs Mahesh Deshmukh

उस्मानाबाद-लातूर-बीड मतदारसंघात राजकीय रणधुमाळी; महायुतीकडून बसवराज पाटील, महाविकास आघाडीचे महेश देशमुख मैदानात

Updated On: Jun 01, 2026 | 05:24 PM IST
जाहिरात
सारांश

उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात यंदा थेट राजकीय लढत रंगणार आहे. महायुतीकडून बसवराज पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली असून महाविकास आघाडीकडून महेश देशमुख मैदानात उतरले आहेत. या थेट मुकाबल्यामुळे स्थानिक राजकारणात उत्सुकता वाढली असून मतदारसंघातील राजकीय समीकरणांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

उस्मानाबाद-लातूर-बीड मतदारसंघात राजकीय रणधुमाळी; महायुतीकडून बसवराज पाटील, महाविकास आघाडीचे महेश देशमुख मैदानात

उस्मानाबाद-लातूर-बीड मतदारसंघात राजकीय रणधुमाळी; महायुतीकडून बसवराज पाटील, महाविकास आघाडीचे महेश देशमुख मैदानात

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • उस्मानाबाद-लातूर-बीड मतदारसंघात राजकीय रणधुमाळी
  • महायुतीकडून बसवराज पाटील
  • महाविकास आघाडीचे महेश देशमुख मैदानात
धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात थेट सामना रंगणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महायुतीचे उमेदवार तथा माजी राज्यमंत्री बसवराज पाटील मुरूमकर आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार महेश देशमुख यांनी सोमवारी (३१ मे 2026) आपापले उमेदवारी अर्ज दाखल केले.

महायुती आणि महाविकास आघाडीत होणार तुल्यबळ लढत, कोणत्या जागेवर महायुतीचा कोण उमेदवार लढणार? जाणून घ्या…

दोन्ही प्रमुख आघाड्यांचे उमेदवार रिंगणात उतरल्याने ही निवडणूक बिनविरोध होण्याच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला असून आता मतदारसंघात सरळ आणि प्रतिष्ठेची लढत होणार आहे. महायुतीचे उमेदवार बसवराज पाटील मुरूमकर यांच्या उमेदवारी अर्ज दाखल प्रसंगी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील, आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार विक्रम काळे, आमदार सुरेश धस, माजी खासदार डॉ. सुनील गायकवाड यांच्यासह महायुतीचे अनेक प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

दुसरीकडे, महाविकास आघाडीचे उमेदवार महेश देशमुख यांच्या उमेदवारी अर्ज दाखल कार्यक्रमाला तिन्ही जिल्ह्यांतील महाविकास आघाडीचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची मोठी उपस्थिती होती. उस्मानाबाद, लातूर आणि बीड या तीन जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींचे मतदान या निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरणार असून, दोन्ही आघाड्यांनी विजयासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या निवडणुकीचा प्रचार अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महायुतीने बसवराज पाटील यांच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील संघटनशक्ती आणि सत्तेचा फायदा मिळवण्याची रणनीती आखली आहे. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीने महेश देशमुख यांच्यावर विश्वास ठेवत विरोधी मतांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

या निवडणुकीत पक्षनिष्ठेपेक्षा स्थानिक नेत्यांचे समीकरण, गटबाजी, अपक्ष सदस्यांचा पाठिंबा आणि क्रॉस व्होटिंगची शक्यता महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे ही लढत सरळ दिसत असली तरी अंतर्गत राजकीय हालचालींमुळे निकालात मोठे ट्विस्ट पाहायला मिळू शकतात.

दोन्ही आघाड्यांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची असल्याने प्रचार, मतदार संपर्क आणि स्थानिक नेत्यांच्या बैठका वाढण्याची शक्यता आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्य कोणत्या बाजूने कौल देतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Maharashtra politics : अहिल्यानगर विधान परिषदेत महाविकास आघाडीला धक्का! राणी लंके यांचा अर्जच नाही, काँग्रेसचे करण ससाणे रिंगणात

Web Title: Osmanabad latur beed local authority constituency direct fight basavaraj patil vs mahesh deshmukh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 05:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra politics : अहिल्यानगर विधान परिषदेत महाविकास आघाडीला धक्का! राणी लंके यांचा अर्जच नाही, काँग्रेसचे करण ससाणे रिंगणात
1

Maharashtra politics : अहिल्यानगर विधान परिषदेत महाविकास आघाडीला धक्का! राणी लंके यांचा अर्जच नाही, काँग्रेसचे करण ससाणे रिंगणात

Local Body Election : ९८८ मतदारांची अंतिम यादी जाहीर; स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात लातूर महापालिका आघाडीवर
2

Local Body Election : ९८८ मतदारांची अंतिम यादी जाहीर; स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात लातूर महापालिका आघाडीवर

Gram Panchayat elections 2026: ग्रामीण भागांत निवडणुकीचा धुरळा; १४,२३७ ग्रामपंचायतींमध्ये जोरदार तयारी
3

Gram Panchayat elections 2026: ग्रामीण भागांत निवडणुकीचा धुरळा; १४,२३७ ग्रामपंचायतींमध्ये जोरदार तयारी

Sanjay Raut PC: ‘मोदींचा विकास कुणी समजावून सांगितला, तर मीही भाजपमध्ये जाईन’; संजय राऊतांचे खुले आव्हान
4

Sanjay Raut PC: ‘मोदींचा विकास कुणी समजावून सांगितला, तर मीही भाजपमध्ये जाईन’; संजय राऊतांचे खुले आव्हान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RCB: ‘अनेक वर्ष पराभव स्वीकारून…’; Virat Kohli साठी आनंद महिंद्रांची खास पोस्ट झाली व्हायरल

RCB: ‘अनेक वर्ष पराभव स्वीकारून…’; Virat Kohli साठी आनंद महिंद्रांची खास पोस्ट झाली व्हायरल

Jun 01, 2026 | 05:24 PM
उस्मानाबाद-लातूर-बीड मतदारसंघात राजकीय रणधुमाळी; महायुतीकडून बसवराज पाटील, महाविकास आघाडीचे महेश देशमुख मैदानात

उस्मानाबाद-लातूर-बीड मतदारसंघात राजकीय रणधुमाळी; महायुतीकडून बसवराज पाटील, महाविकास आघाडीचे महेश देशमुख मैदानात

Jun 01, 2026 | 05:24 PM
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये क्रांती! ‘JSW Motors’ या दिवाळीत सुरू करणार प्रत्यक्ष उत्पादन; ‘ही’ असणार पहिली कार

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये क्रांती! ‘JSW Motors’ या दिवाळीत सुरू करणार प्रत्यक्ष उत्पादन; ‘ही’ असणार पहिली कार

Jun 01, 2026 | 05:12 PM
गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी बुडाले! Share Market मध्ये सलग चौथ्या सत्रातही घसरण; Sensex 508 अंकांनी क्रॅश

गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी बुडाले! Share Market मध्ये सलग चौथ्या सत्रातही घसरण; Sensex 508 अंकांनी क्रॅश

Jun 01, 2026 | 05:10 PM
Ministry of Education office fire: दिल्लीत मोठी दुर्घटना! शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर’ कार्यालयात भीषण

Ministry of Education office fire: दिल्लीत मोठी दुर्घटना! शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर’ कार्यालयात भीषण

Jun 01, 2026 | 05:00 PM
महायुती आणि महाविकास आघाडीत होणार तुल्यबळ लढत, कोणत्या जागेवर महायुतीचा कोण उमेदवार लढणार? जाणून घ्या…

महायुती आणि महाविकास आघाडीत होणार तुल्यबळ लढत, कोणत्या जागेवर महायुतीचा कोण उमेदवार लढणार? जाणून घ्या…

Jun 01, 2026 | 04:59 PM
St Mahamandal : एसटी महामंडळाचा मोठा बदल! 2035 पर्यंत 80% आणि 2047 पर्यंत संपूर्ण ताफा ई-बसेसचा

St Mahamandal : एसटी महामंडळाचा मोठा बदल! 2035 पर्यंत 80% आणि 2047 पर्यंत संपूर्ण ताफा ई-बसेसचा

Jun 01, 2026 | 04:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM