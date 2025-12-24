Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • 16 Years Student Died Due To Eating Fast Food In Aiims Which Diseases Can Cure Dangerous For Health

Fast Food खाण्याने 16 वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू, सेवन किती धोकादायक आणि कोणत्या आजारांचा पडतो विळखा

अमरोहाची ११वीची विद्यार्थिनी अहाना हिचे दिल्लीतील एम्स येथे निधन झाले. कारण ती दररोज बर्गर, पिझ्झा आणि चाउमीन खात असे. कुटुंबानुसार अहानाला चाउमीन, मॅगी, पिझ्झा आणि बर्गर सारखे फास्ट फूड खूप आवडत होते

Updated On: Dec 24, 2025 | 04:46 PM
पिझ्झा, बर्गर सतत खाल्ल्याने मृत्यू (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

पिझ्झा, बर्गर सतत खाल्ल्याने मृत्यू (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

Follow Us:
Follow Us:
  • फास्ट फूडमुळे मुलीचा मृत्यू 
  • फास्ट फूड खाणे किती धोकादायक 
  • फास्टफूडमुळे कोणते आजार होतात 
फास्ट फूडच्या अतिसेवनामुळे एका विद्यार्थीनीच्या मृत्यूची बातमी अलिकडेच समोर आली आहे. अहानाचा मृत्यू सततच्या फास्ट फूड खाण्यामुळे झाला आहे. आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत, फास्ट फूड हा मुलांच्या आणि तरुणांच्या आहाराचा एक महत्त्वाचा भाग बनत चालला आहे, परंतु त्याच्या गंभीर आरोग्य धोक्यांकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. पीएसआरआय हॉस्पिटलच्या जीआय सर्जरी आणि लिव्हर ट्रान्सप्लांटेशनचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. भूषण भोळे यांच्या मते, वारंवार जंक आणि प्रोसेस्ड फूड खाल्ल्याने शरीरावर हळूहळू, हानिकारक परिणाम होतात, कधीकधी ते प्राणघातकदेखील असतात. फास्ट फूडमुळे कोणते आजार होऊ शकतात? आपण अधिक माहिती घेऊया 

वाढता लठ्ठपणा 

फास्ट फूडमध्ये सॅच्युरेटेड फॅट, ट्रान्स फॅट, मीठ आणि रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्स असतात. हे घटक जळजळ वाढवतात आणि चयापचय विस्कळीत करतात, ज्यामुळे जलद लठ्ठपणा येतो. हल्ली लठ्ठपणा हा आजार वाढत तर जातोय आणि याशिवाय लहान मुलांमध्ये हा आजार सतत फास्ट फूड खाण्यामुळे अधिक वाढल्याचे दिसून येत आहे. दर १० मुलांमध्ये किमान ७ मुलांना लठ्ठपणा असल्याचे अभ्यासात सांगण्यात येते. 

हृदयरोगाचे कारण ठरते फास्टफूड 

फास्ट फूड हे हृदयरोगाचे एक प्रमुख कारण आहे. त्यात असलेले ट्रान्स फॅट आणि उच्च कोलेस्ट्रॉलमुळे धमन्यांमध्ये प्लेक जमा होतो, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो. सध्या तरूणांमध्ये स्ट्रोक आणि हृदयविकाराचा झटक्याचे प्रमाण वाढताना आपण पाहतोय. त्यासाठी फास्ट फूडचे अधिक सेवन हेदेखील कारण महत्त्वाचे ठरते आहे. अनेकदा डॉक्टरांनाही फास्ट फूड खाऊ नका असा सल्ला देताना आपण ऐकतो. 

चाट, वडापाव, पीझ्झा, बर्गर आणि… फास्ट फूडचे अति सेवन अत्यंत धोक्याचे; मानवी शरीरावर होतात गंभीर परिणाम

आतड्यांसंबंधी समस्या

फास्ट फूड पचनसंस्थेवर परिणाम करते. त्यात फायबरचे प्रमाण खूप कमी असते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता, गॅस, आम्लता आणि आतड्यांसंबंधी समस्या वाढतात. अशा आहाराचे दीर्घकाळ सेवन केल्याने यकृतावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो आणि फॅटी लिव्हर रोगाचा धोका वाढू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये, या स्थितीमुळे आयुष्यात नंतर गंभीर गुंतागुंत होऊ शकते.

Type 2 मधुमेहचे वाढते प्रमाण 

फास्ट फूडमुळे टाइप २ डायबिटीसचा धोकादेखील वाढतो आहे. जास्त साखर आणि रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्समुळे रक्तातील साखरेची पातळी असंतुलित होऊ शकते, ज्यामुळे इन्सुलिन प्रतिरोधकता येते. मुले आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये लहान वयात मधुमेहाचे वाढते प्रमाण हे याचे लक्षण आहे. हल्ली तर वयाच्या २०-२५ व्या वयातही आपल्याला मुलांना डायबिटीस होत असलेला दिसून येत आहे, याचे सर्वात मोठे कारण हे अत्याधिक फास्ट फूडचे सेवन असू शकते. 

शरीरातील कोणकोणत्या भागांवर दिसतात डायबिटीसची लक्षणं? प्रत्येकाने जाणून घेणे महत्वाचे

मानसिक आरोग्य 

फास्ट फूडचे सेवन मानसिक आरोग्यावरही परिणाम करते. संशोधनानुसार, जंक फूड खाल्ल्याने थकवा, चिडचिडेपणा, एकाग्रतेचा अभाव आणि नैराश्यासारख्या समस्यांचा धोका वाढू शकतो. याचा विशेषतः विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यास आणि एकूण विकासावर परिणाम होऊ शकतो.

म्हणून, फास्ट फूड तुमच्या दैनंदिन आहाराचा भाग नसावा. ताजे, संतुलित घरी शिजवलेले जेवण, फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य आणि पुरेसे पाणी निरोगी शरीर राखण्यास मदत करते. मुलांना आणि तरुणांना योग्य खाण्याच्या सवयींबद्दल शिकवणे आणि त्यांना फास्ट फूडच्या दुष्परिणामांबद्दल जागरूक करणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.

Web Title: 16 years student died due to eating fast food in aiims which diseases can cure dangerous for health

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 04:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव
1

Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव

Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट
2

Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण
3

पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप
4

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Jan 22, 2026 | 02:16 PM
शौचालये तरी सोडा रे! रत्नागिरी नगरपरिषदेत समोर आला 4 कोटींचा घोटाळा; कर्मचाऱ्यांच्या उधळपट्टीचा…

शौचालये तरी सोडा रे! रत्नागिरी नगरपरिषदेत समोर आला 4 कोटींचा घोटाळा; कर्मचाऱ्यांच्या उधळपट्टीचा…

Jan 22, 2026 | 02:15 PM
BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

Jan 22, 2026 | 02:08 PM
Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

Jan 22, 2026 | 02:01 PM
Pune ZP Election 2026: शिरूर तालुक्यात उमेदवारीवरून गोंधळ; पक्षाने उमेदवारी नाकारताच नेत्यांनी निवडली अपक्ष उमेदवारी 

Pune ZP Election 2026: शिरूर तालुक्यात उमेदवारीवरून गोंधळ; पक्षाने उमेदवारी नाकारताच नेत्यांनी निवडली अपक्ष उमेदवारी 

Jan 22, 2026 | 02:00 PM
Ratnagiri Zp Election: आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात बंडखोरी; हजारपर्यंत उमेदवारी अर्ज…

Ratnagiri Zp Election: आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात बंडखोरी; हजारपर्यंत उमेदवारी अर्ज…

Jan 22, 2026 | 01:59 PM
Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Jan 22, 2026 | 01:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM