Fast Food खाण्याने 16 वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू, सेवन किती धोकादायक आणि कोणत्या आजारांचा पडतो विळखा

वाढता लठ्ठपणा
फास्ट फूडमध्ये सॅच्युरेटेड फॅट, ट्रान्स फॅट, मीठ आणि रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्स असतात. हे घटक जळजळ वाढवतात आणि चयापचय विस्कळीत करतात, ज्यामुळे जलद लठ्ठपणा येतो. हल्ली लठ्ठपणा हा आजार वाढत तर जातोय आणि याशिवाय लहान मुलांमध्ये हा आजार सतत फास्ट फूड खाण्यामुळे अधिक वाढल्याचे दिसून येत आहे. दर १० मुलांमध्ये किमान ७ मुलांना लठ्ठपणा असल्याचे अभ्यासात सांगण्यात येते.
हृदयरोगाचे कारण ठरते फास्टफूड
फास्ट फूड हे हृदयरोगाचे एक प्रमुख कारण आहे. त्यात असलेले ट्रान्स फॅट आणि उच्च कोलेस्ट्रॉलमुळे धमन्यांमध्ये प्लेक जमा होतो, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो. सध्या तरूणांमध्ये स्ट्रोक आणि हृदयविकाराचा झटक्याचे प्रमाण वाढताना आपण पाहतोय. त्यासाठी फास्ट फूडचे अधिक सेवन हेदेखील कारण महत्त्वाचे ठरते आहे. अनेकदा डॉक्टरांनाही फास्ट फूड खाऊ नका असा सल्ला देताना आपण ऐकतो.
चाट, वडापाव, पीझ्झा, बर्गर आणि… फास्ट फूडचे अति सेवन अत्यंत धोक्याचे; मानवी शरीरावर होतात गंभीर परिणाम
आतड्यांसंबंधी समस्या
फास्ट फूड पचनसंस्थेवर परिणाम करते. त्यात फायबरचे प्रमाण खूप कमी असते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता, गॅस, आम्लता आणि आतड्यांसंबंधी समस्या वाढतात. अशा आहाराचे दीर्घकाळ सेवन केल्याने यकृतावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो आणि फॅटी लिव्हर रोगाचा धोका वाढू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये, या स्थितीमुळे आयुष्यात नंतर गंभीर गुंतागुंत होऊ शकते.
Type 2 मधुमेहचे वाढते प्रमाण
फास्ट फूडमुळे टाइप २ डायबिटीसचा धोकादेखील वाढतो आहे. जास्त साखर आणि रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्समुळे रक्तातील साखरेची पातळी असंतुलित होऊ शकते, ज्यामुळे इन्सुलिन प्रतिरोधकता येते. मुले आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये लहान वयात मधुमेहाचे वाढते प्रमाण हे याचे लक्षण आहे. हल्ली तर वयाच्या २०-२५ व्या वयातही आपल्याला मुलांना डायबिटीस होत असलेला दिसून येत आहे, याचे सर्वात मोठे कारण हे अत्याधिक फास्ट फूडचे सेवन असू शकते.
शरीरातील कोणकोणत्या भागांवर दिसतात डायबिटीसची लक्षणं? प्रत्येकाने जाणून घेणे महत्वाचे
मानसिक आरोग्य
फास्ट फूडचे सेवन मानसिक आरोग्यावरही परिणाम करते. संशोधनानुसार, जंक फूड खाल्ल्याने थकवा, चिडचिडेपणा, एकाग्रतेचा अभाव आणि नैराश्यासारख्या समस्यांचा धोका वाढू शकतो. याचा विशेषतः विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यास आणि एकूण विकासावर परिणाम होऊ शकतो.
म्हणून, फास्ट फूड तुमच्या दैनंदिन आहाराचा भाग नसावा. ताजे, संतुलित घरी शिजवलेले जेवण, फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य आणि पुरेसे पाणी निरोगी शरीर राखण्यास मदत करते. मुलांना आणि तरुणांना योग्य खाण्याच्या सवयींबद्दल शिकवणे आणि त्यांना फास्ट फूडच्या दुष्परिणामांबद्दल जागरूक करणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.