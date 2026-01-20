गर्दीपासून दूर मुंबईपासून काही अंतरावर वसला आहे ‘भारताचा मिनी गोवा’, कमी बजेटमध्ये घेता येईल संस्मरणीय अनुभव

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…
अलीबाग बीच हे येथील प्रमुख आकर्षण आहे. येथूनच समुद्रात उभा असलेला ऐतिहासिक कुलाबा किल्ला दिसतो. ओहोटीच्या वेळी पायी चालत या किल्ल्यापर्यंत जाता येते, हा अनुभव पर्यटकांसाठी खास ठरतो. याशिवाय नागाव बीच, काशीद बीच आणि वरसोली बीच हे गर्दीपासून दूर शांतता शोधणाऱ्यांसाठी उत्तम आहेत. इथले सूर्यास्ताचे दृश्य इतके सुंदर असते की ते एखाद्या पोस्टकार्डसारखे भासते.
इतिहासाची आवड असणाऱ्यांसाठी अलीबाग परिसरात मुरुड-जंजिरा किल्ला, चौल येथील प्राचीन अवशेष आणि काही जुनी मंदिरे पाहण्यासारखी आहेत. साहसप्रेमींना येथे पॅरासेलिंग, जेट स्की, बनाना राइड यांसारखे वॉटर स्पोर्ट्स करून पाहता येतात, जे ट्रिपला अधिक रोमांचक बनवतात.
पाण्यावरचं आलिशान स्वप्न! भारतात ‘या’ ठिकाणी घेता येईल हाऊसबोट्सचा अविस्मरणीय अनुभव
खाण्याचे शौकीन असाल, तर अलीबाग तुम्हाला नक्कीच आवडेल. येथील खास महाराष्ट्रीयन जेवण आणि ताजे सीफूड चवीला अप्रतिम असते. नारळावर आधारित करी, कुरकुरीत फिश फ्राय आणि थंडगार सोलकढी यांचा स्वाद दीर्घकाळ लक्षात राहतो. राहण्यासाठी येथे बजेट होमस्टेपासून ते आरामदायी बीचसाइड रिसॉर्ट्सपर्यंत विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. एकूणच, कमी खर्चात निसर्ग, समुद्र आणि शांततेचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर अलीबाग ही एक परिपूर्ण वीकेंड डेस्टिनेशन ठरते.