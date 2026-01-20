Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Indias Mini Goa Is Located Near Mumbai Best Location For Budget Friendly Travel

गर्दीपासून दूर मुंबईपासून काही अंतरावर वसला आहे ‘भारताचा मिनी गोवा’, कमी बजेटमध्ये घेता येईल संस्मरणीय अनुभव

मुंबईजवळील या शांत ठिकाणी समुद्रकिनारे, नारळाची , ऐतिहासिक किल्ले आणि चविष्ट सीफूडसाठी प्रसिद्ध आहे. कमी खर्चात निसर्ग आणि शांतता अनुभवण्यासाठी हे ‘मिनी गोवा’ परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 08:36 AM
गर्दीपासून दूर मुंबईपासून काही अंतरावर वसला आहे 'भारताचा मिनी गोवा', कमी बजेटमध्ये घेता येईल संस्मरणीय अनुभव

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • रोजच्या बीजी जीवनातून थोडा वेळ स्वतःसाठी काढा.
  • कुटुंबासोबत फिरण्यासाठी एका शांत आणि परवडणाऱ्या ठिकाणाला शोधत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच.
  • मुंबईपासून काही तासांच्या अंतरावर वसलेल्या या ठिकाणी घेता येईल बीचचा अनुभव.
धावपळीच्या रोजच्या आयुष्यातून थोडा ब्रेक घ्यायचा असेल आणि फारसा खर्च न करता समुद्र, निसर्ग आणि शांततेचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर मुंबईजवळच असलेले एक सुंदर किनारी ठिकाण तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकते. स्वच्छ समुद्रकिनारे, उंचच उंच नारळाची झाडे, निवांत वातावरण आणि चविष्ट सीफूड यामुळे हे ठिकाण वीकेंड ट्रिपसाठी खास ओळखले जाते. म्हणूनच अनेक प्रवासी याला प्रेमाने “महाराष्ट्राचे गोवा” किंवा “मिनी गोवा” असेही म्हणतात.
या निसर्गरम्य ठिकाणाचे नाव आहे अलीबाग. महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यात वसलेले अलीबाग हे अरबी समुद्राच्या काठावर असलेले एक लोकप्रिय बीच टाउन आहे. मुंबईपासून साधारण ९५ किलोमीटर अंतरावर असलेले अलीबाग रस्त्याने किंवा फेरी बोटीद्वारे सहज गाठता येते. शांत समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक किल्ले आणि हिरवाई यामुळे अलीबाग गोव्याला एक उत्तम देशी पर्याय मानले जाते.

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…

अलीबाग बीच हे येथील प्रमुख आकर्षण आहे. येथूनच समुद्रात उभा असलेला ऐतिहासिक कुलाबा किल्ला दिसतो. ओहोटीच्या वेळी पायी चालत या किल्ल्यापर्यंत जाता येते, हा अनुभव पर्यटकांसाठी खास ठरतो. याशिवाय नागाव बीच, काशीद बीच आणि वरसोली बीच हे गर्दीपासून दूर शांतता शोधणाऱ्यांसाठी उत्तम आहेत. इथले सूर्यास्ताचे दृश्य इतके सुंदर असते की ते एखाद्या पोस्टकार्डसारखे भासते.

इतिहासाची आवड असणाऱ्यांसाठी अलीबाग परिसरात मुरुड-जंजिरा किल्ला, चौल येथील प्राचीन अवशेष आणि काही जुनी मंदिरे पाहण्यासारखी आहेत. साहसप्रेमींना येथे पॅरासेलिंग, जेट स्की, बनाना राइड यांसारखे वॉटर स्पोर्ट्स करून पाहता येतात, जे ट्रिपला अधिक रोमांचक बनवतात.

पाण्यावरचं आलिशान स्वप्न! भारतात ‘या’ ठिकाणी घेता येईल हाऊसबोट्सचा अविस्मरणीय अनुभव

खाण्याचे शौकीन असाल, तर अलीबाग तुम्हाला नक्कीच आवडेल. येथील खास महाराष्ट्रीयन जेवण आणि ताजे सीफूड चवीला अप्रतिम असते. नारळावर आधारित करी, कुरकुरीत फिश फ्राय आणि थंडगार सोलकढी यांचा स्वाद दीर्घकाळ लक्षात राहतो. राहण्यासाठी येथे बजेट होमस्टेपासून ते आरामदायी बीचसाइड रिसॉर्ट्सपर्यंत विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. एकूणच, कमी खर्चात निसर्ग, समुद्र आणि शांततेचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर अलीबाग ही एक परिपूर्ण वीकेंड डेस्टिनेशन ठरते.

 

Web Title: Indias mini goa is located near mumbai best location for budget friendly travel

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 08:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…
1

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…

भारतातील एक असे मंदिर जे सूर्यदेवताला करते नमस्कार, वैज्ञानिकांनाही सुटल नाही हे कोड
2

भारतातील एक असे मंदिर जे सूर्यदेवताला करते नमस्कार, वैज्ञानिकांनाही सुटल नाही हे कोड

पाण्यावरचं आलिशान स्वप्न! भारतात ‘या’ ठिकाणी घेता येईल हाऊसबोट्सचा अविस्मरणीय अनुभव
3

पाण्यावरचं आलिशान स्वप्न! भारतात ‘या’ ठिकाणी घेता येईल हाऊसबोट्सचा अविस्मरणीय अनुभव

बॉलिवूड स्टार्सची पसंती; थंड हवा, धबधबे आणि स्ट्रॉबेरी… हिवाळ्यात खास ठरते महाबळेश्वरची सफर
4

बॉलिवूड स्टार्सची पसंती; थंड हवा, धबधबे आणि स्ट्रॉबेरी… हिवाळ्यात खास ठरते महाबळेश्वरची सफर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गर्दीपासून दूर मुंबईपासून काही अंतरावर वसला आहे ‘भारताचा मिनी गोवा’, कमी बजेटमध्ये घेता येईल संस्मरणीय अनुभव

गर्दीपासून दूर मुंबईपासून काही अंतरावर वसला आहे ‘भारताचा मिनी गोवा’, कमी बजेटमध्ये घेता येईल संस्मरणीय अनुभव

Jan 20, 2026 | 08:35 AM
Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष

Jan 20, 2026 | 08:34 AM
India vs New Zealand : ‘गंभीर हाय-हाय’ इंदौरमधील पराभवानंतर कोचवर स्टेडियममध्ये टीका! कोहली आणि श्रेयस स्तब्ध, Video Viral

India vs New Zealand : ‘गंभीर हाय-हाय’ इंदौरमधील पराभवानंतर कोचवर स्टेडियममध्ये टीका! कोहली आणि श्रेयस स्तब्ध, Video Viral

Jan 20, 2026 | 08:24 AM
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सराईतांकडून गोळीबाराचा थरार; पहाटेच्या सुमारास टोळक्याचा राडा

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सराईतांकडून गोळीबाराचा थरार; पहाटेच्या सुमारास टोळक्याचा राडा

Jan 20, 2026 | 08:23 AM
Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण

Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण

Jan 20, 2026 | 08:08 AM
सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

Jan 20, 2026 | 08:00 AM
राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

Jan 20, 2026 | 07:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM