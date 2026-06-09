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Parenting Tips : तुमच्या मुलांना हे 7 खोटं बोलायला जरुर शिकवा, सायबर सुरक्षा तज्ञाकडून देण्यात आल्यात टिप्स

Updated On: Jun 09, 2026 | 03:09 PM IST
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सारांश

7 Safety Habits Childrens Should Learn : गुन्हेगारांचे प्रमाण वाढत असून लहान मुलांना घराबाहेर पडताच काही महत्त्वपूर्ण गोष्टी शिकवायला हव्यात. या सवयी मुलांना सुरक्षित ठेवण्यास आणि त्यांना धोक्यापासून स्वत:चा बचाव करण्यास मदतनीस ठरतात.

Parenting Tips : तुमच्या मुलांना हे 7 खोटं बोलायला जरुर शिकवा, सायबर सुरक्षा तज्ञाकडून देण्यात आल्यात टिप्स

(फोटो सौजन्य: istock)

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विस्तार
  • मुलांच्या सुरक्षेसाठी काही मूलभूत सवयी आणि सावधगिरीचे नियम लहानपणापासूनच शिकवणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
  • तज्ज्ञांच्या मते, योग्य वेळी दिलेली सुरक्षा-जागरूकता मुलांना संभाव्य धोकादायक परिस्थिती ओळखण्यास मदत करू शकते.
  • दैनंदिन आयुष्यातील काही साध्या पण प्रभावी गोष्टींचा सराव केल्यास मुलांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि त्यांची सुरक्षितता अधिक बळकट होते.
आजकालच्या जगात मुलांची सुरक्षा पालकांसाठी महत्त्वाचा जबाबदारी बनली आहे. मुलं शाळेत जातात, खेळण्यासाठी पार्कमध्ये जातात किंवा बऱ्याचदा घराबाहेर असतात. अशात फक्त ओपचारिक शिक्षण नाही तर काही महत्त्वाच्या सवयी देखील त्यांना वेळीच लावणे खूप महत्त्वाचे ठरते. या सवयी त्यांच्या सुरक्षेत त्यांची मोठी मदत करतील. लहान-सहान खबरदारी आणि योग्य माहिती मुलांना स्वत:ला सुरक्षित ठेवण्यास मदत करते. म्हणूनच, एका पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीने सुरक्षेबद्दलचे सात गैरसमज आणि सत्ये सांगितली आहेत जी पालकांनी आपल्या मुलांना आवर्जून शिकवायला हवीत. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

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घरी एकटे असल्यास या गोष्टी ध्यानात ठेवा

मुलांना सांगा की, जर कुणी अनोळखी व्यक्ती घरी आली आणि त्यांना मुलांना घरी आई-वडिल आहेत की नाही तर त्यांना नाही असं सांगू नका. मुलांना नेहमी अनोखळी व्यक्तींना पालक घरीच आहेत असं सांगावं. यामुळे चुकीच्या प्रवृत्तीची लोक मुलांना सोपा लक्ष्य बनवत नाही.

कुणाकडून लिफ्ट घेऊ नका

मुलांना सांगून ठेवा की, जर कुणी अनोखळी व्यक्ती बाईक किंवा चारचाकीने त्यांना घरी सोडायला सांगत असेल तर लगेच त्याला नकार द्या. त्यांनी खूप जबरदस्तू केली तर त्यांना सांगा की, “माझे आई-वडील मला घ्यायला येत आहेत.” यामुळे फसवणूकीचे प्रकार टाळता येईल.

चाॅकलेट किंवा कोणतेही जेवण दिल्यास नकार द्या

अनेकदा अशी प्रकरणे समोर येतात की अनोखळी व्यक्तींद्वारे मुलांना चाॅकलेटचे आमीष देऊन त्यांचे अपहरण केले जाते. अशा परिस्थितीत मुलांना आधीपासून नाही म्हणायला शिकवा.

आई-वडिलांपासून कोणती गोष्ट लपवू नका

जर कुणी व्यक्ती मुलांना सांगत असेल की, “याबद्दल आई-बाबांना सांगू नकोस,” तर मुलांना आधीच समजावून ठेवा की ही धोक्याची घंटा असू शकते. बाहेर काहीही झालं तरी मुलांना सर्व तपशील घरी येऊन सांगण्याची सवय लावा.

वैयक्तिक माहिती कुणाला सांगू नका

लहान मुलांना शाळेचे नाव, घराचा पत्ता, मोबाईल नंबर आणि कुटुंबाशी जोडलेली काही वैयक्तिक माहिती अनोळखी व्यक्तीला कधीही न सांगायला शिकवा. जर कुणी हे तपशील विचारले तर मुलांना माहिती नाही असं सांगायला हवं.

रस्ता चुकले तर मदत कुणाकडून घ्यावी

जर मुलं चुकून रस्ता विसरलेच आणि त्यांना मदतीची गरज असेल तर त्यांनी पोलिस किंवा सुरक्षा गार्डकडून मदत मागावी. याव्यतिरिक्त कोणत्याही कुटुंबाकडे ते मदत मागू शकतात.

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धोका वाटला तर जोरात किंचाळा

मुलांना सांगा की, जर त्यांना कोणत्याही प्रकारचा धोका जाणवलाच तर शांत न बसता त्यांनी मदतीसाठी ओरडायला सुरुवात करावी किंवा सुरक्षित ठिकाणाकडे पळत स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न करावा. या सर्वच सवयी मुलांना असुरक्षित परिस्थिती स्वत:ला सुरक्षित ठेवण्यास मदत करतात.

Web Title: 7 important child safety rules every parent should teach their kids

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Published On: Jun 09, 2026 | 03:09 PM

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