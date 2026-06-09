महाराष्ट्रातील हे ठिकाण दडलेला खजिनाच... पावसाळ्यात इथले दृष्य म्हणजे स्वर्गच! कुठे आहे ते जाणून घ्या

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महाराष्ट्रातील माथेरान, खंडाळा, लोणावळा हे ठिकाण पर्यटनासाठी फार सामान्य झाले आहेत. आजकाल लोकांना कमी गर्दीच्या हिडन डेस्टीनेशन्सना भेट द्यायला अधिक आवडते. अशावेळी साताऱ्या जिल्ह्यातील कोयनानगर पावसाळ्यात फिरण्यासाठी एक परफेक्ट ठिकाण ठरेल. चला या ठिकाणाविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
कुठे आहे कोयनानगर?
महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्ह्यात कोयनानगर हे ठिकाण वसले आहे. हे ठिकाण येथील पर्वत, तलाव आणि धबधब्यांसाठी जास्त ओळखले जाते. या ठिकाणाला कोयना या नावानेही ओळखले जाते. साताऱ्यातील कोयना नदीकिनारी वसलेले हे ठिकाण शहरापासून फार काही अंतरावर आहे. मुंबईपासून हे ठिकाण २९४ किमी लांब आहे तर पुण्यापासून ते १३० किमी लांब आहे.
इथली खासियत काय?
कोयनानगरमधील कोयना धरण हे भारतातील सर्वात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांपैकी एक मानले जाते. कोयना धरणाच्या मागे असलेले शिवसागर जलाशय या ठिकाणाला आणखी खास बनवते. हे ठिकाण महाराष्ट्रातील एक लपलेले सुंदर ठिकाण म्हणून ओळखले जाते. शहरापासून लांब असल्याकारणाने इथे शांत वातावरण आणि निसर्गाने भरलेले सुंदर दृष्ये पाहायला मिळतात. इथे पर्यटकांसाठी अनेक एडवेंचर एक्टीव्हिटीज देखील आहेत. इथे तुम्हाला स्वच्छ पाण्याचे तलाव, उंच प्रर्वत आणि घनदाट जंगल पाहायला मिळेल. पावसाळ्यात हे ठिकाण फिरण्यासाठी उत्तम आहे.
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कोयनानगरमध्ये फिरण्यासाठीची ठिकाणे?
कोयनानगमध्ये फिरण्यासाठी अनेक सुंदर ठिकाणे आहेत. तुम्ही इथे कोयना धरण, कोयना नदी, नेहरू गार्डन्स आणि कोयनानगर वन्यजीव अभयारण्य या ठिकाणांना भेट देऊ शकता. याशिवाय कामरगाव, हुंबरली, वाजेगाव, ओझर्दे धबधबा आणि कोयना बॅकवॉटर व्ह्यू पॉइंट या ठिकाणांना भेट देता येऊ शकते. तुम्ही रेल्वे, विमान किंवा रस्ते मार्गाचा वापर करुन कोयनानगर गाठू शकता.