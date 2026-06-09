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महाराष्ट्रातील हे ठिकाण दडलेला खजिनाच… पावसाळ्यात इथले दृष्य म्हणजे स्वर्गच! कुठे आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Jun 09, 2026 | 08:13 AM IST
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सारांश

Monsoon Travel Place : पावसाळ्यात शहरापासून दूर कुठे फिरायला जाण्याचा विचार करताय? मग मुंबईपासून काही अंतरावर वसलेले हे ठिकाण तुमच्यासाठी एक परफेक्ट डेस्टीनेशन ठरेल. इथे नदी, तलाव, धबधबे, हिरवळीने भरलेली पर्व

महाराष्ट्रातील हे ठिकाण दडलेला खजिनाच... पावसाळ्यात इथले दृष्य म्हणजे स्वर्गच! कुठे आहे ते जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • पावसाळ्यात हिरवाई, धबधबे आणि शांत निसर्गाचा अनुभव देणारे सातारा जिल्ह्यातील एक सुंदर हिडन डेस्टिनेशन आहे.
  • विशाल धरण, बॅकवॉटर व्ह्यू आणि घनदाट जंगलांमुळे हे ठिकाण पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरले आहे.
  • मुंबई आणि पुण्याहून सहज पोहोचता येणारे, कमी गर्दीत निसर्गाचा मनमुराद आनंद घेण्यासाठी उत्तम ठिकाण ठरते.
राज्यात पावसाच्या सरी बरसू लागल्या आहेत ज्यामुळे अनेक पर्यटकांची फिरण्यासाठीची लगबग आता सुरु झाली आहे. पावसाळ्यात काही ठिकाणांचे साैंदर्य हे विलोभनीय ठरतो ज्याला पाहताच मन मोहित होते. याकाळात पर्यटनस्थळे हिरवळीने बहरुन येतात. तुम्हालाही येत्या काही दिवसांत आपल्या कुटुंबासोबत कुठे फिरायला जायचं असेल तर आम्ही सांगत असलेले हे ठिकाण तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरेल. आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील एका सुंदर ठिकाणाची माहिती सांगत आहोत जिथे जाऊन तुम्ही मनमोकळेपणाने फिरु शकता आणि तेथील निसर्गसाैंदर्याचा आनंद लुटु शकता.

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महाराष्ट्रातील माथेरान, खंडाळा, लोणावळा हे ठिकाण पर्यटनासाठी फार सामान्य झाले आहेत. आजकाल लोकांना कमी गर्दीच्या हिडन डेस्टीनेशन्सना भेट द्यायला अधिक आवडते. अशावेळी साताऱ्या जिल्ह्यातील कोयनानगर पावसाळ्यात फिरण्यासाठी एक परफेक्ट ठिकाण ठरेल. चला या ठिकाणाविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

कुठे आहे कोयनानगर?

महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्ह्यात कोयनानगर हे ठिकाण वसले आहे. हे ठिकाण येथील पर्वत, तलाव आणि धबधब्यांसाठी जास्त ओळखले जाते. या ठिकाणाला कोयना या नावानेही ओळखले जाते. साताऱ्यातील कोयना नदीकिनारी वसलेले हे ठिकाण शहरापासून फार काही अंतरावर आहे. मुंबईपासून हे ठिकाण २९४ किमी लांब आहे तर पुण्यापासून ते १३० किमी लांब आहे.

इथली खासियत काय?

कोयनानगरमधील कोयना धरण हे भारतातील सर्वात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांपैकी एक मानले जाते. कोयना धरणाच्या मागे असलेले शिवसागर जलाशय या ठिकाणाला आणखी खास बनवते. हे ठिकाण महाराष्ट्रातील एक लपलेले सुंदर ठिकाण म्हणून ओळखले जाते. शहरापासून लांब असल्याकारणाने इथे शांत वातावरण आणि निसर्गाने भरलेले सुंदर दृष्ये पाहायला मिळतात. इथे पर्यटकांसाठी अनेक एडवेंचर एक्टीव्हिटीज देखील आहेत. इथे तुम्हाला स्वच्छ पाण्याचे तलाव, उंच प्रर्वत आणि घनदाट जंगल पाहायला मिळेल. पावसाळ्यात हे ठिकाण फिरण्यासाठी उत्तम आहे.

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कोयनानगरमध्ये फिरण्यासाठीची ठिकाणे?

कोयनानगमध्ये फिरण्यासाठी अनेक सुंदर ठिकाणे आहेत. तुम्ही इथे कोयना धरण, कोयना नदी, नेहरू गार्डन्स आणि कोयनानगर वन्यजीव अभयारण्य या ठिकाणांना भेट देऊ शकता. याशिवाय कामरगाव, हुंबरली, वाजेगाव, ओझर्दे धबधबा आणि कोयना बॅकवॉटर व्ह्यू पॉइंट या ठिकाणांना भेट देता येऊ शकते. तुम्ही रेल्वे, विमान किंवा रस्ते मार्गाचा वापर करुन कोयनानगर गाठू शकता.

 

Web Title: Satara hidden monsoon tourist destination to visit travel news in marathi

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Published On: Jun 09, 2026 | 08:12 AM

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