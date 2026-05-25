Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Comprehensive Campaign For Tb Free Mumbai From Tomorrow Conception By Governor Jishnu Verma Starting From Dharavi Sion

Mumbai News: टीबीमुक्त मुंबईची उद्यापासून व्यापक मोहीम! राज्यपाल जिष्णू वर्मा यांची संकल्पना; धारावी, सायनमधून शुभारंभ

Updated On: May 25, 2026 | 09:36 AM IST
सारांश

स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून समाजात जनजागृती, क्षयरोगाविषयीचा कलंक आणि भेदभाव कमी करण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवल्या जाणार आहेत.स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून समाजात जनजागृती, क्षयरोगाविषयीचा कलंक आणि भेदभाव कमी करण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवल्या जाणार आहेत.

टीबीमुक्त मुंबईची उद्यापासून व्यापक मोहीम! राज्यपाल जिष्णू वर्मा यांची संकल्पना; धारावी, सायनमधून शुभारंभ

टीबीमुक्त मुंबईची उद्यापासून व्यापक मोहीम! राज्यपाल जिष्णू वर्मा यांची संकल्पना; धारावी, सायनमधून शुभारंभ

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबईत क्षयरोग निर्मूलनासाठी व्यापक मोहीम हाती घेत महाराष्ट्र लोकभवन आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘टीबीमुक्त मुंबई’ अभियान राबविण्यात येणार आहे. राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या संकल्पनेतून सुरू होत असलेल्या या अभियानाचा शुभारंभमंगळवार, २६ मे रोजी धारावी आणि सायन येथे होणार आहे. धारावी येथील एकनाथराव गायकवाड नागरी आरोग्य केंद्र येथे सकाळी ११ वाजता, तर सायन येथील लोकमान्य टिळका महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय येथे सकाळी ११.३० वाजता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या कार्यक्रमात राज्यपालांच्या हस्ते क्षयरुग्णांना पोषण आहार किटचे वाटप तसेच ‘टीबीमुक्त मुंबई’ पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात येणार आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

‘लाडकी बहीण योजना बंद करून त्याऐवजी आता…’; अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्तेंची मागणी

कार्यक्रमास खासदार अनिल देसाई, आमदार डॉ. ज्योती गायकवाड, सुनील शिंदे, राजहंस सिंह यांच्यासह महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, सार्वजनिक आरोग्य समिती अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे आणि विविध समित्यांचे अध्यक्ष, येथे राज्यपाल जिल्हा क्षयरोग अधिकारी आणि आशा कार्यकत्यांशी संवाद साधणार आहेत. गटनेते उपस्थित राहणार आहेत.

‘टीबी प्रिव्हेंटिव्ह 3 ट्रीटमेंट’ देण्यावर भर:

अभियानांतर्गत अतिजोखमीच्या लोकसंख्येची हॅडहेल्ड क्ष-किरण संयंत्राद्वारे तपासणी, सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य व्यवस्थेत निदान झालेल्या रुग्णांवर तातडीने उपचार, तसेच रुग्णांच्या निकट संपर्कातील व्यक्तींना ‘टीबी प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट’ देण्यावर भर दिला जाणार आहे.याशिवाय स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून समाजात जनजागृती, क्षयरोगाविषयीचा कलंक आणि भेदभाव कमी करण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवल्या जाणार आहेत.याशिवाय स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून समाजात जनजागृती, क्षयरोगाविषयीचा कलंक आणि भेदभाव कमी करण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवल्या जाणार आहेत.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Comprehensive campaign for tb free mumbai from tomorrow conception by governor jishnu verma starting from dharavi sion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 09:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai News: हार्बर एसी लोकलला ‘सुपरफास्ट’ प्रतिसाद! १५ दिवसांत ६५ टक्क्यांची प्रवासीवाढ; महसूलही दुपटीकडे
1

Mumbai News: हार्बर एसी लोकलला ‘सुपरफास्ट’ प्रतिसाद! १५ दिवसांत ६५ टक्क्यांची प्रवासीवाढ; महसूलही दुपटीकडे

मीरा-भाईंदरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई! सलग चौथा शनिवार कोरडा; नागरिक त्रस्त, नेत्यांवर निष्क्रियतेचे आरोप
2

मीरा-भाईंदरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई! सलग चौथा शनिवार कोरडा; नागरिक त्रस्त, नेत्यांवर निष्क्रियतेचे आरोप

Mumbai News: राज्यातील हजारो मंदिरांचा एल्गार! देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्याविरोधात ठिकठिकाणी दंड थोपटले
3

Mumbai News: राज्यातील हजारो मंदिरांचा एल्गार! देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्याविरोधात ठिकठिकाणी दंड थोपटले

भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव रखडला! प्रस्तावात कोणतेही स्पष्टीकरण नाही, प्रकल्पासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीवरून वाद
4

भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव रखडला! प्रस्तावात कोणतेही स्पष्टीकरण नाही, प्रकल्पासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीवरून वाद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Benefits Of Jamun: शरीराला मिळेल नैसर्गिक थंडावा! जाणून घ्या जांभूळ खाल्ल्याने शरीराला होणारे आरोग्यदायी फायदे

Benefits Of Jamun: शरीराला मिळेल नैसर्गिक थंडावा! जाणून घ्या जांभूळ खाल्ल्याने शरीराला होणारे आरोग्यदायी फायदे

May 25, 2026 | 10:39 AM
Astro Tips: कुंडलीतील ग्रहदोषांपासून मिळू शकतो दिलासा; रत्नांशिवाय करा ‘हे’ उपाय

Astro Tips: कुंडलीतील ग्रहदोषांपासून मिळू शकतो दिलासा; रत्नांशिवाय करा ‘हे’ उपाय

May 25, 2026 | 10:30 AM
नवीन Tata Tigor घरी आणायची आहे? 1 लाख डाउन पेमेंटवर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण व्यवहार

नवीन Tata Tigor घरी आणायची आहे? 1 लाख डाउन पेमेंटवर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण व्यवहार

May 25, 2026 | 10:28 AM
Live मॅच दरम्यान हार्ट अटॅक, मैदानावरच सोडले प्राण; ‘या’ खेळाडूची अचानक Exit

Live मॅच दरम्यान हार्ट अटॅक, मैदानावरच सोडले प्राण; ‘या’ खेळाडूची अचानक Exit

May 25, 2026 | 10:25 AM
किती गोंडस! प्रार्थनेच्या वेळी विद्यार्थ्यांसोबत चक्क श्वानाने जोडले हात; व्हायरल VIDEO ने जिंकली नेटकऱ्यांची मने

किती गोंडस! प्रार्थनेच्या वेळी विद्यार्थ्यांसोबत चक्क श्वानाने जोडले हात; व्हायरल VIDEO ने जिंकली नेटकऱ्यांची मने

May 25, 2026 | 10:21 AM
उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरच्या घरी बनवा रिच चवीची लिची बासुंदी, नोट करून घ्या रेसिपी

उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरच्या घरी बनवा रिच चवीची लिची बासुंदी, नोट करून घ्या रेसिपी

May 25, 2026 | 10:19 AM
CBSE बोर्डाचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; उत्तरपत्रिकेची स्कॅन कॉपी मिळवण्यासाठी मुदत का वाढवली? जाणून घ्या नवी तारीख!

CBSE बोर्डाचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; उत्तरपत्रिकेची स्कॅन कॉपी मिळवण्यासाठी मुदत का वाढवली? जाणून घ्या नवी तारीख!

May 25, 2026 | 10:02 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM