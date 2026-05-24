Amruta Fadnavis New Look : जरीची साडी, सोनेरी काठ असा मराठमोळा साज; अमृता फडणवीस यांचा पैठणी साडीतला मोहक लुक

हॅलो इंडियाच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंटवर अमृता फडणवीस यांच्या कान्ससाठी खास मराठमोळ्या लुकची झलक दाखवण्यात आली. अमृता यांनी परिधान केलेलेली येवला पैठणी ही खास कान्ससाठी विणण्यात आली होती. या पारंपरिक साडीचं डिझाईन फॅशन डिझायनर नचिकेत बर्वे यांनी केलं.
फॅशन डिझायनर नचिकेत बर्वे यांनी डिझाईन केलेली कुलस्वामिनी कलेक्शनमधील ही पैठणी वांगी कलरची आहे. त्याच्या पदराला सोन्याची जर देखील आहे. ही पैठणी महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करते. पैठणीच्या पदरावर पाहायला गेलं तर कायम मोर असतात पण नचिकेत बर्वे यांनी यावर सुंदररित्या मोराबरोबरच पोपट देखील डिझाईन केले आहेत. जे त्या पैठणीची शोभा वाढवतात. येवल्याची पैठणी म्हणजे मराठमोळा साज. प्रत्येक भारतीय स्त्रियांसाठी साडी हा कायमच जिव्हाळ्याचा विषय असतो. आई, आजी, सासू , मुलगी आणि सून अशा परंपरेने एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे आलेली ही साडी फक्त दिसायलाच सुंदर नाही तर त्यामागे हळव्या भावना देखील आहेत.
याच साडीला जेव्हा इतक्या पद्धतीने सादर केलं जातं तेव्हा तिचं महत्व देखील तेवढंच भारी असतं. खास येवला पैठणी कान्सच्या रेड कार्पेटवर झळकणार होती. या साडीला साजेसे असे दागिने देखील महाराष्ट्राच्या परंपरेचा वारसा दाखवतात. मोत्याची नथ, केसांचा आंबाडा, हातात सोन्याच्या बांगड्या हे सगळं त्या साडीला अगदी साजेसं आहे. ही साडी दाखवून देते की, ही फक्त एक पंरपरा किंवा फक्त एक वस्त्र नाही तर, प्रत्येक स्त्रीच्या सौंदर्याची, प्रेमाची आणि अस्तित्वाची, आत्मविश्वासाची हळवीपणाची एक खूण आहे. या साडीतील अमृता फडणवीस यांचा लुक खूपच सुंदर दिसत आहे.
