डोकेदुखीमुळे हैराण झाला आहात? मग कपाळावर लावा सुंठाचा ‘या’ पद्धतीने लेप, पारंपरिक उपाय करून वेदनांपासून मिळेल आराम

डोकेदुखीची कारणे?
सुंठाचा लेप लावण्याचे फायदे?
सुंठाचा लेप कोणी लावू नये?
उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये कडक उन्हात कुठेही बाहेर फिरून आल्यानंतर डोकेदुखीचा त्रास खूप जास्त वाढतो. सतत येणाऱ्या घामामुळे शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होऊन जाते आणि ज्याच्या परिणामामुळे डोकं दुखणे, उलट्या, चक्कर किंवा शरीरसंबंधित इतरही समस्या उद्भवतात. डोकं दुखण्यास सुरुवात झाल्यानंतर बऱ्याचदा मेडिकलमधील गोळ्या आणून खाल्ल्या जातात. पण वारंवार पेनकिलरच्या गोळ्यांचे सेवन करणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. यामुळे किडनी निकामी होणे किंवा कोणत्याही अवयवार परिणाम होऊ शकते. डोके जड वाटणे, थंडीमुळे होणारी अस्वस्थता किंवा कोणत्याही इतर कारणांमुळे डोके दुखीचा त्रास होत असेल तर लगेच गोळ्या औषधांचे सेवन करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून पाहावेत. अन्यथा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य ते उपचार करून आराम मिळवावा. आज आम्ही तुम्हाला डोकेदुखीच्या वाढत्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी सुंठ कसे वापरावे? यामुळे नेमके काय फायदे होतात? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)
मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये स्तन का दुखतात? जाणून घ्या यामागील कारणे आणि लक्षणे, वेळीच उपचार केल्यास मिळेल आराम
भारतीय स्वयंपाक घरात सुंठ कायमच असते. सुंठाचा वापर सर्दी खोकला किंवा घशात वेदना वाढल्यानंतर केला जातो. आयुर्वेदामध्ये सुंठला विशेष महत्व आहे. शरीरसंबंधित त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी घरगुती उपाय करावेत. सुंठ स्वभावाने उष्ण असते. त्यामुळे ती कायमच उगळून किंवा पावडर करून खाण्यास दिले जाते. सुंठ कपाळावर उगळून लावल्यास डोकेदुखीच्या त्रासापासून सुटका मिळते आणि थंड वाटते. थंड पदार्थ खाल्ल्यानंतर काहींना लगेच सर्दी खोकला होतो. या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी अतिशय प्रभावी उपाय म्हणजे सुंठ. सुंठीच्या तीव्र सुगंधामुळे आणि उष्ण गुणधर्मांमुळे डोक्यात वाढलेला जडपणा कमी होतो. शरीरात वाढलेल्या थकवा, अशक्तपणा किंवा मानसिक त्रासामुळे जर डोकं दुखत असेल तर सुंठाचा लेप तयार करून लावावा.
सुंठाचा लेप डोक्यावर लावल्यास उब आणि हलकी झिणझिण होते, ज्यामुळे वेदना कमी होतात. आयुर्वेदानुसार सुंठ वात आणि कफ संतुलित करण्यास मदत करते. ज्यांना सतत डोकेदुखी किंवा सर्दी खोकल्याचा त्रासा होतो, अशावेळी सुंठ पावडर खावी. पारंपरिक उपचार पद्धतींमध्ये सुंठला विशेष महत्व आहे. पण सुंठ हा पदार्थ सगळ्यांसाठीच फायदेशीर नाही. संवेदनशील त्वचा असलेल्या व्यक्तींच्या कपाळावर सुंठ लेप लावल्यास जळजळ, खाज किंवा लालसरपणा जाणवण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे सुंठ लावताना त्यात गुलाब पाणी मिक्स करून लावावे. यामुळे त्वचा थंड राहते.
सकाळी उठल्यानंतर नियमित प्या एक ग्लासभर कोमट पाणी! डिटॉक्सपासून ते ग्लोइंग स्किनपर्यंत शरीराला होतील भरमसाट फायदे
अतिसंवेदनशील त्वचा किंवा त्वचा रोगाने त्रस्त असलेल्या व्यक्तींनी सुंठ कपाळावर लावण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. याशिवाय तीव्र आणि वारंवार डोकेदुखीचा त्रास होत असेल तर कोणतेही घरगुती उपाय करण्याआधी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य त्या चाचण्या आणि उपचार करावेत. मागील बऱ्याच वर्षनुपासून डोकेदुखीच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी सुंठचा वापर केला जात आहे. तसेच आहारात सुद्धा तुम्ही सुंठाचा वापर करू शकता.
Ans: सुंठ (सुकलेले आले) पारंपरिक आयुर्वेदात वापरली जाते. काही लोकांच्या अनुभवांनुसार तिचा लेप लावल्याने डोक्यातील जडपणा आणि अस्वस्थता कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Ans: सुंठ पावडरमध्ये थोडे कोमट पाणी घालून घट्ट पेस्ट तयार केली जाते. ही पेस्ट कपाळावर हलक्या हाताने लावली जाते. त्वचा संवेदनशील असल्यास प्रथम चाचणी करावी.
Ans: काही व्यक्तींमध्ये सुंठेमुळे सौम्य जळजळ किंवा उष्णता जाणवू शकते. तीव्र जळजळ, लालसरपणा किंवा अॅलर्जीची लक्षणे दिसल्यास लेप त्वरित काढून टाकावा.