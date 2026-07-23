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Hair Care: पातळ झालेले केस महिनाभरात होतील घनदाट आणि मजबूत! खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘हे’ स्वयंपाक घरातील पदार्थ

Updated On: Jul 23, 2026 | 02:40 PM IST
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सारांश

केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर कायमच दुर्लक्ष न करता वेळीच योग्य ते उपचार करणे आवश्यक आहे. केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर खोबरेल तेलात लिंबाचा रस मिक्स करून लावल्यास टाळूवर वाढलेले इन्फेक्शन कमी होईल आणि केसांची झपाट्याने वाढ होईल.

पातळ झालेले केस महिनाभरात होतील घनदाट आणि मजबूत! खोबरेल तेलात मिक्स करा 'हे' स्वयंपाक घरातील पदार्थ

पातळ झालेले केस महिनाभरात होतील घनदाट आणि मजबूत! खोबरेल तेलात मिक्स करा 'हे' स्वयंपाक घरातील पदार्थ

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विस्तार

जीवनशैलीत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांचा अभाव, कमी पाण्याचे सेवन, शारीरिक हालचालींचा अभाव, वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे केसांची गुणवत्ता खराब होऊन जाते. केस गळणे, केस तुटणे, केसांमध्ये कोंडा इत्यादी अनेक समस्या उद्भवतात. केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये व्यवस्थित लक्ष दिले जात नाही. यामुळे टाळूवरील केस गळून टक्कल पडण्याची खूप जास्त भीती निर्माण होते. केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर महिलांसह पुरुषसुद्धा बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या हेअर केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. यामुळे केसांची गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी केस आणखीनच खराब होऊन जातात. याशिवाय काहीवेळा मधुमेह किंवा इतर गंभीर आजारांच्या औषधांमुळे सुद्धा केस गळतात.(फोटो सौजन्य – istock)

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केस गळती थांबवण्यासाठी कायमच महागड्या हेअर केअरचा वापर करण्याऐवजी आयुर्वेदिक उपाय करणे फार आवश्यक आहे. आयुर्वेदामध्ये खोबरेल तेलाला विशेष महत्व आहे. पूर्वीच्या काळापासून ते आत्तापर्यंत सर्वच महिला खोबरेल तेलाचा वापर करतात. त्यामुळे केसांच्या मुळांना आवश्यक पोषण देण्यासाठी खोबरेल तेलात हे पदार्थ मिक्स करून लावावेत. यामुळे केसांना नैसर्गिकरित्या पोषण मिळते. स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेले पदार्थ केसांना आवश्यक पोषण देतात. त्यामुळे तयार केलेले तेल केसांच्या मुळांवर लावून हलक्या हाताने मसाज करा. मसाज केल्यामुळे रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होते.

वाटीमध्ये खोबरेल तेल घेऊन त्यात लिंबाचा रस मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर केसांच्या मुळांवर लावून हलक्या हाताने मसाज करा. मसाज केल्यामुळे टाळूवर वाढलेला कोंडा कमी होण्यासोबतच केसांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. त्यानंतर सकाळी उठल्यानंतर केस पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. केस स्वच्छ करण्यासाठी सौम्य शाम्पूचा वापर करावा. यामुळे केसांमधील नैसर्गिक तेल कायम टिकून राहील आणि केस हायड्रेट राहतील. सलग दोन ते तीन दिवस केसांवर लिंबाचा रस मिक्स करून तयार केलेले मिश्रण लावावे.

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लिंबाचा रस कधीही केसांवर थेट लावू नये. कारण लिंबात असलेले सायट्रिक ॲसिड केसांच्या मुळांवर लावल्यास केस आणखीनच खराब होऊ शकतात. याशिवाय जळजळ, खाज किंवा लालसरपणा येऊ शकतो. त्यामुळे केसांना लिंबाचा रस लावण्याआधी पॅच टेस्ट करणे आवश्यक आहे. खोबरेल तेल लिंबाचा रस मिक्स करून लावल्यास केस महिनाभरात सुंदर आणि घनदाट होतील.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Hair care thinning hair will become thick and strong within a month mix this kitchen ingredient with coconut oil

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Published On: Jul 23, 2026 | 02:40 PM

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