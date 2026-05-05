वृद्धांच्या सुरक्षेसाठी GPS ट्रॅकर्स ठरतात वरदान; सुरक्षिततेसाठी स्मार्ट उपाय, जाणून घ्या फायदे

वृद्धांच्या सुरक्षिततेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान मोठी मदत करत आहे. GPS ट्रॅकर्समुळे त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळवणे शक्य होते.

Updated On: May 05, 2026 | 10:30 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • रिअल-टाइम लोकेशनमुळे सतत देखरेख शक्य
  • SOS बटणामुळे आपत्कालीन मदत तत्काळ मिळते
  • भटकंती आणि अपघात ओळखण्यात उपयुक्त
आपल्या देशात, भारतात, कौटुंबिक नातेसंबंध खूप घट्ट असतात. या नात्याची सर्वात मोठी ताकद ही आहे की, कुटुंबातील वृद्ध सदस्यांच्या कल्याणाला आणि सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. कुटुंबातील सदस्य त्यांच्या प्रत्येक क्षणावर लक्ष ठेवून असतात. अशा परिस्थितीत, वृद्धांचे जीवन सुरक्षित ठेवण्यात जीपीएस ट्रॅकर्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्याबद्दल आज आपण अधिक जाणून घेऊया.

तात्काळ सूचना

जीपीएस ट्रॅकरमुळे तुम्हाला तुमच्या प्रियजनांच्या ठिकाणाची माहिती रिअल-टाइममध्ये मिळते. जर ते घर किंवा पूर्वनिश्चित सुरक्षित क्षेत्र सोडतील, तर तुम्हाला तात्काळ सूचना मिळते.

आपत्कालीन ‘एसओएस’ बटण:

बहुतेक ट्रॅकर्सवर ‘एसओएस’ किंवा ‘पॅनिक’ बटण असते, जे वृद्ध व्यक्ती आपत्कालीन परिस्थितीत दाबून आपल्या कुटुंबीयांना त्वरित सावध करू शकतात.

भटकंती रोखणे (स्मृतिभ्रंश काळजी):

हे तंत्रज्ञान स्मृतिभ्रंश किवा अल्झायमर असलेल्या, रस्ता चुकणाऱ्या किंवा हरवणाऱ्या वृद्ध व्यक्तींना शोधणे खूप सोपे करते.

पडणे ओळखण्याची प्रक्रिया

पडणे ओळखण्याची प्रक्रिया फक्त पडणे नव्हे, तर ‘पडल्यासारखी हालचाल’ ओळखून डिव्हाइस कार्य करते. सेन्सर शरीराचा अचानक वेगवान खालचा कल ओळखतात. जमिनीवर आदळल्याचा धक्का सेन्सर टिपतात. पडल्यानंतर काही काळ व्यक्तीची कोणतीही हालचाल न झाल्यास (उदा. १०-३० सेकंद), सिस्टीम समजते की व्यक्ती बेशुद्ध आहे किवा तिला उठणे कठीण जात आहे.

स्वावलंबन (Self-Reliance)

स्वावलंबन हे उपकरण वृद्ध व्यक्तींना कोणाच्याही सोबतीशिवाय सुरक्षितपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य देते, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो.

द्विमार्गी कॉलिंग

द्विमार्गी कॉलिंग काही स्मार्टवॉच किंवा पेंडंट मॉडेल्समध्ये द्विमार्गी कॉलिंगची सुविधा असते, ज्यामुळे तुम्ही त्यांच्याशी बोलू शकता.

योग्य जीपीएस ट्रॅकर निवडणे

डिव्हाइस वापरण्यास सोपे असावे. बॅटरी चांगली असावी जेणेकरून वारंवार चार्जिंगची गरज भासणार नाही. ते वजनाने हलके आणि घालण्यास आरामदायक असावे (स्मार्टवॉच किंवा पेंडंटप्रमाणे).

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Published On: May 05, 2026 | 10:30 AM

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
May 14, 2026 | 11:25 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 10:33 PM
May 14, 2026 | 10:11 PM
May 14, 2026 | 10:04 PM

May 14, 2026 | 08:28 PM
May 14, 2026 | 08:13 PM
May 14, 2026 | 08:05 PM
May 14, 2026 | 08:01 PM
May 14, 2026 | 04:01 PM
May 14, 2026 | 03:58 PM
May 13, 2026 | 02:05 PM