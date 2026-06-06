Healthy Drink: फॅटी लिव्हरपासून आराम मिळवण्यासाठी ‘हे’ ड्रिंक्स ठरतील वरदान; वाचा आरोग्यदायी फायदे

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ग्रीन टीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणात आढळतात. हे घटक लिव्हरमधील अतिरिक्त चरबी कमी करण्यास मदत करतात. नियमित ग्रीन टी पिल्याने मेटाबॉलिझम सुधारते आणि शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत मिळते.
सकाळी कोमट पाण्यात लिंबू मिसळून प्यायल्यास शरीराला ताजेतवाने वाटते. लिंबूमध्ये असलेले व्हिटॅमिन ‘सी’ लिव्हर स्वच्छ ठेवण्यास मदत करते. हे पेय पचनक्रियाही सुधारते आणि शरीरातील चरबी कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानले जाते.
बीटमध्ये नैसर्गिक अँटीऑक्सिडंट्स आणि नायट्रेट्स असतात. हे घटक लिव्हरमधील सूज कमी करण्यास आणि रक्तशुद्धी करण्यास मदत करतात. नियमित बीटचा ज्यूस प्यायल्यास शरीरातील ऊर्जा वाढण्यासही मदत होऊ शकते.
मर्यादित प्रमाणात ब्लॅक कॉफी पिणे फॅटी लिव्हरच्या रुग्णांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. काही संशोधनांनुसार, कॉफीमुळे लिव्हर एन्झाइम्स नियंत्रित राहण्यास मदत मिळते आणि लिव्हर डॅमेजचा धोका कमी होऊ शकतो.
ॲपल सायडर व्हिनेगर शरीरातील अतिरिक्त चरबी कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानले जाते. पाण्यात मिसळून त्याचे सेवन केल्यास पचनक्रिया सुधारण्यास मदत मिळते. तसेच वजन नियंत्रणात राहिल्याने फॅटी लिव्हरचा धोका कमी होऊ शकतो.
फक्त पेयांवर अवलंबून न राहता नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि पुरेशी झोप घेणेही आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, योग्य जीवनशैलीचा अवलंब केल्यास फॅटी लिव्हरवर नियंत्रण मिळवणे अधिक सोपे होऊ शकते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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