Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Low Blood Pressure Diet Tips Foods To Eat Hypotension Symptoms And Prevention

Health Tips: लो बीपीमुळे त्रस्त आहात? आहारात समाविष्ट करा ‘हे’ पदार्थ, मिळेल आराम

Updated On: Jun 05, 2026 | 08:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

Foods To In Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशरचा त्रास असल्यास सतत थकवा जाणवतो किंवा चक्कर देखील येते. म्हणून काही पदार्थांचा आहारात समावेश केल्यास आराम मिळू शकतो, जाणून घ्या.

photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लो बीपीमुळे त्रस्त आहात?
  • आहारात समाविष्ट करा ‘हे’ पदार्थ
  • कोणते पदार्थ टाळावेत?
आजकाल बदलत्या जीवनशैलीमुळे लो ब्लड प्रेशर म्हणजेच कमी रक्तदाबाची समस्या अनेकांमध्ये वाढताना दिसत आहे. सतत थकवा जाणवणे, चक्कर येणे, डोळ्यासमोर अंधारी येणे किंवा अशक्तपणा जाणवणे ही लो बीपीची सामान्य लक्षणे मानली जातात. तज्ज्ञांच्या मते, फक्त औषधांवर अवलंबून राहण्याऐवजी योग्य आहार आणि संतुलित जीवनशैली स्वीकारल्यास लो बीपी नियंत्रणात ठेवणे अधिक सोपे होऊ शकते. विशेषतः शरीरात पाण्याची कमतरता आणि चुकीच्या खाण्याच्या सवयी यामुळे रक्तदाब आणखी कमी होऊ शकतो.

Skin Care Tips: चेहऱ्यावर सतत पिंपल्स येतात? फक्त तेलकट त्वचा नव्हे, ‘या’ सवयीही ठरू शकतात कारणीभूत

लो ब्लड प्रेशरमध्ये काय खावे?

लो बीपीच्या रुग्णांनी शरीराला ऊर्जा देणारे आणि रक्तनिर्मितीस मदत करणारे पदार्थ खाणे आवश्यक मानले जाते. अंडी, दूध, दही, बदाम, केळी, डाळिंब, बीट, हिरव्या पालेभाज्या आणि अंकुरित धान्य यांचा आहारात समावेश फायदेशीर ठरू शकतो. या पदार्थांमध्ये आयर्न, व्हिटॅमिन B12 आणि फोलेट मोठ्या प्रमाणात असते. दिवसातून तीन मोठ्या जेवणांऐवजी ४ ते ५ वेळा थोडे-थोडे खाण्याचा सल्ला दिला जातो, ज्यामुळे शरीराला सतत ऊर्जा मिळते.

मीठ आणि पाण्याचे संतुलन महत्त्वाचे

डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार मीठाचे किंवा सोडियमयुक्त पदार्थांचे सेवन करा. सोडियम रक्तदाब वाढवण्यास मदत करते. त्याचबरोबर नारळपाणी, ताक, लिंबूपाणी आणि ORS सारखे पेय शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलित ठेवण्यास मदत करतात. तसेच, दिवसाला शरीराला आवश्यक पुरेसे पाणी पिणे अत्यंत गरजेचे आहे.

हळूहळू हालचाल करा

लो ब्लड प्रेशर असलेल्या व्यक्तींनी झोपेतून किंवा खुर्चीतून अचानक उठणे टाळावे. अचानक हालचाल केल्यास चक्कर येणे किंवा डोळ्यासमोर अंधारी येण्याचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे आधी काही सेकंद बसून मग हळूहळू उभे राहणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. नियमित हलका व्यायामही रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत करतो.

कोणते पदार्थ टाळावेत?

लो ब्लड प्रेशर असलेल्या व्यक्तींनी जास्त तेलकट, तळलेले आणि अतिगोड पदार्थ टाळणे आवश्यक आहे. मद्यपान आणि सतत उपाशी राहणेही धोकादायक ठरू शकते. काही प्रकरणांमध्ये जास्त कॅफीनयुक्त पेय किंवा अनियमित आहारामुळेही रक्तदाब अस्थिर होऊ शकतो. त्यामुळे संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि नियमित व्यायाम यावर भर देण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Liver Cancer: शरीरात ‘ही’ ५ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध; असू शकतं लिव्हर कॅन्सरचं संकेत, अशी ओळखा लक्षणे

Web Title: Low blood pressure diet tips foods to eat hypotension symptoms and prevention

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 05, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nail Colour Meaning: नखांचा रंग बदलतोय? शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत; वेळेत ओळखा ‘ही’ लक्षणं
1

Nail Colour Meaning: नखांचा रंग बदलतोय? शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत; वेळेत ओळखा ‘ही’ लक्षणं

डोकेदुखीमुळे हैराण झाला आहात? मग कपाळावर लावा सुंठाचा ‘या’ पद्धतीने लेप, पारंपरिक उपाय करून वेदनांपासून मिळेल आराम
2

डोकेदुखीमुळे हैराण झाला आहात? मग कपाळावर लावा सुंठाचा ‘या’ पद्धतीने लेप, पारंपरिक उपाय करून वेदनांपासून मिळेल आराम

Liver Cancer: शरीरात ‘ही’ ५ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध; असू शकतं लिव्हर कॅन्सरचं संकेत, अशी ओळखा लक्षणे
3

Liver Cancer: शरीरात ‘ही’ ५ लक्षणे दिसताच वेळीच व्हा सावध; असू शकतं लिव्हर कॅन्सरचं संकेत, अशी ओळखा लक्षणे

Walking Benefits: वयानुसार दररोज किती चालावे? जाणून घ्या योग्य अंतर आणि फायदे
4

Walking Benefits: वयानुसार दररोज किती चालावे? जाणून घ्या योग्य अंतर आणि फायदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शेखर चरेगांवकर यांचा जामीन फेटाळला, सरकारी वकिलांच्या परखड युक्तिवादानंतर न्यायालयाचा निर्णय

शेखर चरेगांवकर यांचा जामीन फेटाळला, सरकारी वकिलांच्या परखड युक्तिवादानंतर न्यायालयाचा निर्णय

Jun 05, 2026 | 08:48 PM
किवी जनरल इन्शुरन्सचा मोटर विम्यासह भारतात प्रवेश

किवी जनरल इन्शुरन्सचा मोटर विम्यासह भारतात प्रवेश

Jun 05, 2026 | 08:42 PM
IND Vs AFG: एक मॅच खेळायची अन् ६ महिने बसायचं?; ICC च्या अजब वेळापत्रकावर अफगाणिस्तानचा प्रशिक्षक भडकला…

IND Vs AFG: एक मॅच खेळायची अन् ६ महिने बसायचं?; ICC च्या अजब वेळापत्रकावर अफगाणिस्तानचा प्रशिक्षक भडकला…

Jun 05, 2026 | 08:40 PM
ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा देशसुरक्षेसाठी वापर! भारतीय सैन्यदलात वापरली जाणारी ही वाहने तुम्हाला माहित आहेत का?

ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा देशसुरक्षेसाठी वापर! भारतीय सैन्यदलात वापरली जाणारी ही वाहने तुम्हाला माहित आहेत का?

Jun 05, 2026 | 08:31 PM
Maharashtra Rain Alert: पुणेकर सावधान! पुढील तीन दिवसांत मेघगर्जना अन्…; IMD कडून ‘यलो’ अलर्ट जारी

Maharashtra Rain Alert: पुणेकर सावधान! पुढील तीन दिवसांत मेघगर्जना अन्…; IMD कडून ‘यलो’ अलर्ट जारी

Jun 05, 2026 | 08:30 PM
सकाळी पोट नीट साफ होतं नाही? मग स्वयंपाकघरातील या सोप्या उपायांची मदत घ्या, आतड्यांमध्ये अडकलेली सर्व घाण निघेल बाहेर

सकाळी पोट नीट साफ होतं नाही? मग स्वयंपाकघरातील या सोप्या उपायांची मदत घ्या, आतड्यांमध्ये अडकलेली सर्व घाण निघेल बाहेर

Jun 05, 2026 | 08:15 PM
आषाढीपूर्वी विठुरायाच्या मूर्तीचे संवर्धन! ‘स्टोन पावडर’ तंत्रज्ञानाचा होणार वापर; जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांची माहिती

आषाढीपूर्वी विठुरायाच्या मूर्तीचे संवर्धन! ‘स्टोन पावडर’ तंत्रज्ञानाचा होणार वापर; जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांची माहिती

Jun 05, 2026 | 08:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें