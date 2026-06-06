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Digital Detox : 30 दिवस मोबाईलला द्या ब्रेक! स्मार्टफोन डिटॉक्समुळे शरीरात दिसतील ‘हे’ मोठे बदल

Updated On: Jun 06, 2026 | 07:00 PM IST
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सारांश

Digital Detox Health Benefits: जर ३० दिवस मोबाईल वापरणे बंद केल्यास शरीरात कोणते बदल दिसतील, जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • 30 दिवस मोबाईलला द्या ब्रेक
  • स्मार्टफोन डिटॉक्समुळे शरीरात दिसतील ‘हे’ मोठे बदल
  • डिजिटल डिटॉक्स का ठरतो महत्त्वाचा?
सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात स्मार्टफोनशिवाय दैनंदिन जीवनाची कल्पनाही करणे कठीण झाले आहे. दिवसाची सुरुवात असो किंवा शेवट, अनेकांचा मोठा वेळ मोबाईल वापरण्यातच जातो. सोशल मीडिया, ऑनलाइन व्हिडिओ, गेम्स आणि सतत येणाऱ्या सूचना यामुळे मानसिक थकवा आणि तणाव वाढताना दिसतो. मात्र काही संशोधननुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने काही काळासाठी स्मार्टफोनपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचा जीवनात आणि आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.

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मेंदू अधिक शांत आणि एकाग्र होतो

सततच्या नोटिफिकेशन्समुळे मेंदूवर ताण वाढतो आणि लक्ष विचलित होते. एक महिन्याचा डिजिटल डिटॉक्स घेतल्यानंतर अनेकांनी आपली एकाग्रता वाढते. तसेच, कामावर अधिक लक्ष केंद्रित होते आणि मानसिक शांतता मिळते. स्क्रीन टाइम कमी केल्याने मेंदूला विश्रांती मिळते.

झोपेच्या गुणवत्ता सुधारते

अनेक लोक झोपण्यापूर्वी बराच वेळ फोन वापरतात, ज्यामुळे त्यांच्या डोळ्यांना आणि मेंदूला विश्रांती मिळत नाही. रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल वापरण्याची सवय झोपेवर वाईट परिणाम करते. स्मार्टफोनमधून निघणारा ब्लू लाईट शरीरातील झोप नियंत्रित करणाऱ्या हार्मोन्सवर परिणाम करतो. मात्र फोनपासून दूर राहिल्यानंतर अधिक गाढ झोप लागते. तसेच सकाळी उठल्यावर ताजेतवाने वाटते.

तणाव आणि चिंता कमी होण्यास मदत

डिजिटल डिटॉक्समुळे सतत येणाऱ्या नोटिफिकेशन्स, सोशल मीडियावरील तुलना आणि स्क्रीनसमोरचा वाढलेला वेळ कमी होतो. त्यामुळे मेंदूवरील ताण हलका होण्यास मदत मिळते. मोबाईलपासून काही काळ दूर राहिल्यानंतर मन अधिक शांत राहते, चिंता कमी होते आणि झोपेची गुणवत्ता सुधारते.

डिजिटल डिटॉक्स का ठरतो महत्त्वाचा?

तज्ज्ञांच्या मते, पूर्णपणे फोन बंद करणे प्रत्येकासाठी शक्य नसले तरी स्क्रीन टाइम कमी करणे, सोशल मीडियावर अनावश्यक स्क्रोलिंग टाळणे आणि दिवसातील काही वेळ मोबाईलपासून दूर राहणेही फायदेशीर ठरू शकते.डिजिटल डिटॉक्समुळे मन शांत राहते, दररोजच्या जीवनात प्रोडक्टिव्हिटी वाढते आणि जीवनातील खऱ्या क्षणांचा आनंद घेता येतो. डिजिटल जग आणि वास्तव जीवन यामध्ये संतुलन राखणे हीच आजच्या काळातील सर्वात मोठी गरज बनली आहे.

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Web Title: One month without a smartphone surprising benefits for mental health sleep and focus

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Published On: Jun 06, 2026 | 07:00 PM

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