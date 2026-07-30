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Travel News : निळ्या रागात चमकते पाणी… भारताच्या या समुद्रकिनाऱ्यावर दिसून येतो चमत्कार

Updated On: Jul 30, 2026 | 08:16 AM IST
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सारांश

Beautiful Beaches : अनेक चित्रपटांमध्ये निळ्या रंगाचे प्रकाशमय, चमकणारे पाणी तर तुम्ही अनेकदा पाहिले असेल. पण तुम्हाला माहितीये का? हे ठिकाण काल्पनिक नसून वास्तवात तुम्हाला असा सुंदर समुद्रकिनारा भारताच्या अनेक ठिकाणी पाहायला मिळेल.

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Travel News : निळ्या रागात चमकते पाणी... भारताच्या या समुद्रकिनाऱ्यावर दिसून येतो चमत्कार

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विस्तार
  • भारतात काही समुद्रकिनाऱ्यांवर रात्री समुद्र निळ्या प्रकाशात चमकताना दिसतो, ज्यामागे एक नैसर्गिक वैज्ञानिक प्रक्रिया कारणीभूत आहे.
  • देशातील काही प्रसिद्ध किनारपट्ट्यांवर हा दुर्मीळ नजारा अनुभवता येतो, विशेषतः अंधाऱ्या रात्री तो अधिक उठून दिसतो.
  • शांत वातावरण, स्वच्छ समुद्रकिनारे आणि अनोखा अनुभव यामुळे ही ठिकाणे पर्यटकांसाठी खास आकर्षण ठरत आहेत.
तुम्ही अनेक चित्रपटांमध्ये निळ्या चमकदार समुद्रकिनाऱ्याचे दृष्य पाहिले असेल. हे दृष्य पाहताच मनाला आनंद मिळतो आणि असं वाटतं की आयुष्यात एकदा तरी आपणही याचा अनुभव घ्यावा. तुम्हाला माहितीये का? चमकदार निळ्या रंगाचा समुद्रकिनारा हा काल्पनिक नसून सत्यात असे दृष्य पाहता येऊ शकते. होय, तुम्ही बरोबर ऐकलंत. हा समुद्र निळ्या काजव्यांप्रमाणे चमकताना दिसतो. शास्त्रीय भाषेत याला ‘बायोल्युमिनेसन्स’ (जैविक प्रकाश) म्हणतात. हा निळा प्रकाश समुद्रातील सूक्ष्म जीवांच्या रासायनिक अभिक्रियेमुळे तयार होतो, ज्यामुळे समुद्र काजव्यांप्रमाणे चमकतो.

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हॅवलाॅक द्वीप

हॅवलाॅक द्वीप हे अंदमान आणि निकोबारमधील एक लोकप्रिय आणि सुप्रसिद्ध बेट आहे. येथील राधानगर बीचवर रात्रीच्या वेळी अद्भूत आणि सुंदर दृष्य पाहता येते. रात्रीच्या वेळी इथे गेल्यास एका वेगळ्याच जगात गेल्यासारखे वाटते. इथल्या समुद्रकिनाऱ्यावर लाटा जेव्हा वाळूवर येतात तेव्हा निळा प्रकाश वाळूवर आदळल्यासारखे वाटू लागते. अमावस्येच्या रात्री, जेव्हा आकाश पूर्ण काळोखलेले असते, तेव्हा निळ्या रंगात चमकणारा हा समुद्रकिनारा आणखी छान वाटतो.

मट्टू बीच

कर्नाटकच्या उडुपी येथे वसलेला मट्टू समुद्रकिनारा तिथल्या सुंदर वातावरणासाठी ओळखला जातो. बायोल्युमिनेसन्स पाहण्यासाठी तुम्ही या बीचला भेट देऊ शकता. पावासाळ्यानंतर समुद्राकिनाऱ्यावरील वाळू रात्रीच्या सुमारात इथे समुद्रातील पाणी निळ्या रंगात चमकताना दिसते. अनेकांना या ठिकाणाविषयी फारशीू माहिती नसल्याने पर्यटकांची फार कमी गर्दी इथे पाहायला मिळते. यामुळेच मोकळ्या आणि शांत वातावरणात तुम्ही आपल्या पार्टनरसोबत इथे एक चांगला वेळ घालवू शकता.

पुदुचेरी

पुदुचेरीमधील सेरेनिटी बीच आणि त्याच्या आसपासच्या किनारपट्टीच्या भागात बायोलुमिनेसेंस म्हणजेच जीवदीप्ती पाहायला मिळते. याद्वारे सागरी माशांच्या शरीरात काही रासायनिक प्रक्रिया घडून आल्याने निळा रंगाचा प्रकाश पाण्यात चमकू लागतो. इथल्या समुद्राचे चमकते पाणी पाहताना फारच सुरेख दिसते. इथे सर्फिंगचाही आनंद घेता येतो.

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बंगाराम बेट

लक्षद्वीपला जाणार असाल तर येथील बंगाराम बेटाला तुम्ही आवर्जून भेट द्यायला हवी. हे अतिशय शांत, सुंदर आणि निर्जन बेट आहे. निळ्या रंगाच्या पाण्यासाठी आणि इथल्या पांढऱ्या वाळूसाठी हे बीच खास करुन ओळखले जाते. इथे नारळाचीही अनेक झाडे पाहायला मिळतात.

Web Title: Bioluminescent beaches in india glowing blue sea night travel destinations

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Published On: Jul 30, 2026 | 08:16 AM

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