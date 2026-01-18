भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून...

पाण्यावरचं आलिशान स्वप्न! भारतात ‘या’ ठिकाणी घेता येईल हाऊसबोट्सचा अविस्मरणीय अनुभव
मनाली
हिवाळ्यात सर्वाधिक चर्चेत असणाऱ्या ठिकाणांपैकी मनाली हे एक प्रमुख ठिकाण आहे. थंडीचा हंगाम सुरू होताच येथे मोठ्या प्रमाणात हिमवृष्टी होते. रात्रीच्या वेळी तापमान शून्य अंशांच्या आसपास किंवा त्याहूनही कमी होते. बर्फाच्छादित डोंगर आणि थंड वातावरण अनुभवण्यासाठी पर्यटकांची येथे मोठी गर्दी होते.
कुलगाम
कुलगाम हे देखील भारतातील अतिशय थंड ठिकाणांपैकी एक मानले जाते. येथे हिवाळ्यात तापमानात प्रचंड घट होते. रात्रीच्या वेळी इतकी कडाक्याची थंडी असते की लोक घराबाहेर पडणे टाळतात. या तीव्र थंडीचा रोजच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होतो.
गंगटोक
गंगटोकमध्येही हिवाळ्यात तापमानात लक्षणीय बदल दिसून येतो. येथे सकाळच्या वेळेस वातावरण तुलनेने आल्हाददायक असते, मात्र संध्याकाळ होताच तापमान झपाट्याने खाली येते. त्यामुळे दिवस आणि रात्रीच्या थंडीत मोठा फरक जाणवतो.
दार्जिलिंग आणि बांदीपुरा
दार्जिलिंगमध्ये थंडीचा प्रभाव अधिक जाणवतो आणि काही वेळा हिमवृष्टीदेखील पाहायला मिळते. दुसरीकडे, बांदीपुरामध्ये वुलर सरोवरामुळे थंडी अधिक तीव्र भासते. थंड वारे आणि गार वातावरणामुळे येथील हिवाळा अधिक कठीण ठरतो.
श्रीनगर
श्रीनगरमध्ये हिवाळा अत्यंत कडाक्याचा असतो. तापमान इतके खाली जाते की प्रसिद्ध डल सरोवर पूर्णपणे गोठते. बर्फाच्छादित दृश्य आणि थंड वातावरणामुळे श्रीनगर हे भारतातील सर्वात थंड शहरांपैकी एक मानले जाते. हिवाळ्यातील ही ठिकाणे थंडीचा खरा अनुभव देतात, त्यामुळे साहस आणि निसर्गप्रेमी पर्यटकांसाठी ही स्थळे खास आकर्षण ठरतात.