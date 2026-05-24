  • Facial Tanning Will Disappear Forever Use This Method Of Potato And Tomato Juice You Will See The Difference In 7 Days

चेहऱ्यावरील टॅनिंग होईल कायमचे गायब! बटाटा आणि टोमॅटोच्या रसाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, ७ दिवसात दिसेल फरक

Updated On: May 24, 2026 | 01:18 PM IST
सारांश

उन्हामुळे त्वचेवर वाढलेले टॅनिंग घालवण्यासाठी कायमच महागड्या स्किन केअरचा वापर करण्याऐवजी टोमॅटो आणि बटाट्याच्या रसाचा वापर करावा. यामुळे त्वचा उजळदार आणि सुंदर दिसते. घरगुती पदार्थांमध्ये असलेले नैसर्गिक घटक त्वचा आतून स्वच्छ करतात.

विस्तार

वर्षाच्या बाराही महिने त्वचेची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. कारण चेहऱ्यावर धूळ, माती आणि प्रदूषणामुळे टॅनिंग वाढण्याची शक्यता असते. चेहऱ्यावर टॅनिंग वाढण्यासोबतच डार्क सर्कल्स, पिंपल्स आणि मुरूम आल्यानंतर त्वचा पूर्णपणे निस्तेज होऊन जाते. त्वचा सुंदर दिसण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. बाजारात उपलब्ध असलेले केमिकल युक्त फेसवॉश, फेस सिरम, तर कधी फेसपॅक लावून त्वचेची काळजी घेतली जाते. पण वारंवार केमिकल युक्त स्किन केअरचा वापर केल्यामुळे त्वचेला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्वचा उजळदार दिसण्याऐवजी आणखीनच काळी आणि निस्तेज होऊन जाते. याशिवाय बऱ्याच महिला हायड्रा फेशिअल आणि वेगवेगळ्या स्किन ट्रीटमेंट करून घेतात. यामुळे काही काळापुरती त्वचा अतिशय देखणी आणि सुंदर दिसते. पण कालातंराने त्वचा होती तशीच होऊन जाते.(फोटो सौजन्य – istock)

कडाक्याच्या उन्हात सतत बाहेर फिरल्यामुळे चेहऱ्यावर डेड स्किन जमा होण्यासोबतच टॅनिंग वाढून काहीवेळा पिंपल्स, ऍक्ने आणि सुरकुत्या येतात. त्वचेच्या या सर्व समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग घालवण्यासाठी बटाटा आणि टोमॅटोच्या रसाचा कशा पद्धतीने वापर करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. यामुळे चेहऱ्यावर आलेले डार्क सर्कल्स कमी होण्यासोबतच त्वचा अतिशय देखणी आणि सुंदर होण्यास मदत होईल.

टोमॅटो आणि बटाट्याच्या रसाचा कशा पद्धतीने वापर करावा:

फेसवॉश बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये टोमॅटोचा रस आणि बटाट्याचा रस एकत्र मिक्स करून घ्या. तयार केलेल्या मिश्रणात चमचाभर दही मिक्स करून पेस्ट तयार करा. तयार केलेली पेस्ट संपूर्ण चेहऱ्यावर लावून हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी होण्यासोबतच धूळ, माती, चिकटपणा निघून जाईल. आठवडाभर नियमित चेहऱ्यावर दही, टोमॅटोचे मिश्रण लावल्यास त्वचेमध्ये फरक दिसून येईल आणि चेहरा अतिशय सुंदर दिसेल. होममेड, नॅचरल आणि केमिकलमुक्त ग्लास स्किन मिळवण्यासाठी घरगुती पदार्थांचा वापर करावा.

बटाट्याच्या रसामध्ये नैसर्गिक ब्लीचिंग एजंट्स मोठ्या प्रमाणावर असतात, ज्यामुळे त्वचा आतून स्वच्छ होण्यास मदत होते. याशिवाय चेहऱ्यावरील काळे डाग, पिग्मेंटेशन आणि डोळ्यांखालील काळे वर्तुळ कमी करण्यासाठी बटाट्याचा रस खूप जास्त फायदेशीर ठरतो. तसेच टोमॅटोच्या रसात लायकोपीन आणि विटामिन सी खूप जास्त प्रमाणात आढळून येते, ज्यामुळे चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी होऊन त्वचा स्वच्छ आणि सुंदर दिसेल. त्वचेसंबंधित समस्या वाढू लागल्यानंतर कायमच घरगुती उपाय करावेत.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: May 24, 2026 | 01:18 PM

