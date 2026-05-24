केसांच्या वाढीसाठी शाम्पू – तेल लावून कंटाळा आला? मग पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा ‘ही’ पौष्टिक चटणी, केस होतील लांबलचक

केसांचे सौंदर्य कायमच सुंदर ठेवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी बाजारात उपलब्ध असलेले हेअर केअर प्रॉडक्ट तर कधी वेगवेगळ्या हेअर ट्रीटमेंट करून केसांची खूप जास्त काळजी घेतली जाते. पण केसांच्या मुळांना आवश्यक पोषक घटक न मिळाल्यामुळे केस कमकुवत होऊन जातात आणि केस गळणे किंवा केस पांढरे होणे इत्यादी समस्या उद्भवण्याची जास्त शक्यता असते. वय वाढल्यानंतर सुद्धा काहींचे केस घनदाट, लांबसडक, काळेभोर आणि खूप जास्त सुंदर असतात. केसांच्या समस्या वाढल्यानंतर त्या कमी करण्यासाठी वेगवेगळे महागडे हेअर सीरम, हेअर शाम्पू, कंडिशनर तर काहीवेळा हेअर मास्क लावून केसांची काळजी घेतली जाते. पण केसांच्या मुळांना आवश्यक पोषण न मिळाल्यामुळे महागड्या प्रॉडक्टचा केसांवर कोणताच परिणाम दिसून येत नाही.(फोटो सौजन्य – istock)
लहान मुलांपासून ते अगदी वयस्कर आजीआजोबांपर्यंत सगळ्यांचे केस खूप जास्त गळतात. केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालांतराने केस गळून केसांमध्ये टक्कल पडू लागतात. अशावेळी वेगवेगळ्या हेअर ट्रीटमेंट करून केसांच्या समस्यांवर उपाय शोधले जातात. पण केसांच्या वाढीसाठी केसांना बाहेरून पोषण देण्याऐवजी आतून पोषण देणे खूप जास्त गरजेचे आहे. यामुळे केस चमकदार आणि मऊ होतात. आज आम्ही तुम्हाला केसांच्या वाढीसाठी पारंपरिक पद्धतीमध्ये पौष्टिक चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. दैनंदिन आहारात नेहमीच पौष्टिक चटणीचे सेवन केल्यास शरीरसोबतच केसांना सुद्धा भरमसाट फायदे होतील.
चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये नारळाचे तेल गरम करून घ्या. गरम तेलात शेंगदाणे, चणा डाळ, धणे, जिरं, ओल्या खोबऱ्याचा किस, कडीपत्त्याची पाने, काळे तीळ, लाल सुक्या मिरच्या इत्यादी सर्व साहित्य वेगवेगळे खरपूस मंद आचेवर भाजा. भाजलेले सर्व साहित्य थंड होण्यासाठी ठेवा. मिक्सरच्या भांड्यात चिंच, शेवग्याच्या पानाची पावडर आणि चवीनुसार मीठ टाकून जाडसर चटणी वाटून घ्या. वाटून घेतलेली चटणी काचेच्या हवा बंद डब्यात भरून ठेवा. यामुळे चटणी महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहील आणि लवकर खराब होणार नाही.
तयार केलेली चटणी दिवसभरात २ ते ३ वेळा सेवन केल्यास शरीरसोबतच केसांच्या वाढीवर सुद्धा सकारात्मक परिणाम दिसून येतील आणि केस सुंदर होतील. शेवग्याच्या शेंगा केसांसाठी वरदान मानल्या जातात. यामध्ये लोह, विटामिन-ए, सी इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात, ज्यामुळे केसांच्या मुळांना आवश्यक पोषण मिळते. कडीपत्त्यातील अँटी-ऑक्सिडंट्समुळे केस गळणे थांबते आणि केस मजबूत होतात. पौष्टिक घटकांनी समृद्ध असलेली चटणी जेवणाची चव वाढण्यासोबतच शरीर आणि केसांसंबधित समस्यांपासून आराम मिळवून देईल. शेंगदाणे आणि भाजलेल्या चणा डाळीमध्ये नैसर्गिक प्रोटीन आणि बायोटीन युक्त घटक आढळून येतात. त्यामुळे आहारात चटणीचा नियमित समावेश करावा.