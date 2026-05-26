चेहऱ्यावरील थकवा होईल दूर! सुंदर आणि मऊ त्वचेसाठी घरी तयार करा होममेड फेसपॅक, चारचौघांमध्ये दिसाल देखण्या

सारांश

चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी करण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. पण वारंवार केमिकल युक्त स्किन केअरचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. उन्हाळ्यात शक्यतो त्वचा थंड आणि फ्रेश राहील अशा फेसपॅकचा वापर करावा.

विस्तार

राज्यासह संपूर्ण देशभरात उष्णतेची लाट आली आहे. तापमानात वाढ झाल्यामुळे आरोग्यासोबतच त्वचा आणि केसांना हानी पोहचते. घाम, धूळ आणि उन्हामुळे चेहरा पटकन निस्तेज दिसू लागतो. तर कामानिमित्त किंवा इतर काही कारणांमुळे बाहेर पडल्यानंतर दीर्घकाळ उन्हात राहिल्यास त्वचा खूप जास्त काळवंडून जाते आणि चेहऱ्यावर टॅन वाढतो. त्वचा काळवंडून गेल्यानंतर बऱ्याचदा महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. वेगवेगळे फेसपॅक, फेसमास्क, फेस सिरम, फेस वॉश लावून त्वचेची काळजी घेतली जाते. पण वारंवार केमिकल युक्त स्किन प्रॉडक्टचा वापर केल्यामुळे त्वचा खूप जास्त काळवंडून जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावर जमा झालेला टॅन कमी करण्यासाठी घरच्या घरी होममेड फेसपॅक बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला फेसपॅक त्वचा उजळदार करण्यास मदत करेल.(फोटो सौजन्य – istock)

होममेड फेसपॅक बनवण्याची सोपी कृती:

उन्हाळ्यात सतत येणाऱ्या घामामुळे त्वचा खूप जास्त चिकट आणि तेलकट होऊन जाते. अशावेळी चेहऱ्यावर वाढलेला थकवा आणि टॅनिंग घालवण्यासाठी काकडीचा रस आणि गुलाब पाण्याचा वापर करून बनवलेला फेसपॅक वापरावा. यामुळे चेहरा फ्रेश दिसतो. यासाठी वाटीमध्ये काकडी किसून त्याचा रस काढून घ्या. त्यानंतर त्यात चमचाभर गुलाब पाणी घालून मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण कॉटनच्या मदतीने संपूर्ण चेहऱ्यावर लावून हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे त्वचा अतिशय उजळदार आणि सुंदर दिसते. तसेच उन्हामुळे चेहऱ्यावर वाढलेला टॅन कमी होण्यास मदत होते. १० मिनिटं फेसपॅक ठेवल्यानंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ करून टाका.

उन्हाळ्यात त्वचा कोरडी आणि थकल्यासारखी वाटत असेल तर दुधाची साय आणि हळदीचा वापर करून फेसपॅक बनवावा. यासाठी वाटीमध्ये दुधाची साय आणि चिमूटभर हळद टाकून मिक्स करा. तयार केलेल्या मिश्रणात थोडस गुलाब पाणी मिक्स करा. त्यानंतर फेसपॅक चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तसाच ठेवा आणि हलक्या हाताने मसाज करा. १० ते १५ मिनिटं ठेवल्यानंतर फेसपॅक पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका. हळदीचा फेसपॅक लावल्यामुळे त्वचा उजळदार होण्यासोबतच पिंपल्स आणि मुरूम कमी होतात.

उन्हाळ्यात त्वचेची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. कारण सतत येणाऱ्या घामामुळे त्वचेवर धूळ, माती तशीच चिकटून राहते आणि त्वचा काळवंडल्यासारखी वाटते. त्यामुळे दिवसभरातून दोनदा किंवा तीनदा चेहरा फेशवॉशचा वापर करून स्वच्छ करून घ्यावी. तसेच या दिवसांमध्ये सहज पचन होणारे पदार्थ खावेत. दिवसभरात दोन ते तीन लिटर पाण्याचे सेवन केल्यास शरीर हायड्रेट राहण्यास मदत होईल. त्वचा चमकदार आणि सुंदर करण्यासाठी थंड फेसपॅक चेहऱ्यावर लावावेत.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

व्हिडिओ

