Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Worried About Dark Underarms And Bad Smell Get Permanent Relief By Doing This Home Remedy

काखेत वाढलेला काळेपणा आणि दुर्गंधीमुळे हैराण झाला आहात? ‘हे’ घरगुती उपाय करून मिळवा कायमच आराम, बिनधास्त घाला स्लिव्हलेस

Updated On: May 25, 2026 | 09:10 AM IST
सारांश

काखेत वाढलेला काळेपणा दूर करण्यासाठी घरगुती उपाय करावेत. यामुळे काख स्वच्छ होण्यासोबतच दुर्गंधीपासून सुद्धा सुटका मिळते आणि शरीर फ्रेश आणि ताजेतवाने राहते. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

काखेत वाढलेला काळेपणा आणि दुर्गंधीमुळे हैराण झाला आहात? 'हे' घरगुती उपाय करून मिळवा कायमच आराम, बिनधास्त घाला स्लिव्हलेस

काखेत वाढलेला काळेपणा आणि दुर्गंधीमुळे हैराण झाला आहात? 'हे' घरगुती उपाय करून मिळवा कायमच आराम, बिनधास्त घाला स्लिव्हलेस

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

उन्हाळाच्या दिवसांमध्ये काखेत खूप जास्त घाम येऊन चिकटपणा वाढतो. तसेच सतत येणाऱ्या घामामुळे दुर्गंधी वाढून काखेतील त्वचा काळी पडून जाते. काखेतील त्वचा काळी झाल्यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास कमी होतो आणि स्लिव्हलेस कपडे घालण्याची मनात भीती निर्माण होते. सतत घाम येणे, घट्ट कपडे घालणे, त्वचेवर घर्षण होणे, योग्य स्वच्छता न राखणे तर केमिकल युक्त वेगवेगळ्या स्किन केअरचा वापर केल्यामुळे काखेतील त्वचा खूप जास्त काळी पडते. अशावेळी काळेपणा घालवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी बाजारात उपलब्ध असलेले परफ्युम वापरले जातात तर कधी वेगवेगळे स्किन केअर करून काखेतील त्वचेची खूप जास्त काळजी घेतली जाते.(फोटो सौजन्य – istock)

चेहऱ्यावरील टॅनिंग होईल कायमचे गायब! बटाटा आणि टोमॅटोच्या रसाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, ७ दिवसात दिसेल फरक

काखेत वाढलेली दुर्गंधी आणि काळेपणा कमी करण्यासाठी कायमच बाजारातील केमिकल युक्त प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून आणि योग्य स्वच्छता फॉलो करून काखेतील त्वचेची काळजी घ्यावी. काही साधे सोपे उपाय करून तुम्ही काखेत वाढलेला काळेपणा कमी करू शकता. घरगुती उपाय नैसर्गिकरित्या त्वचा स्वच्छ, फ्रेश आणि मऊ ठेवण्यास मदत करते. चला तर जाणून घेऊया काखेतील काळेपणा आणि दुर्गंधी कमी करण्यासाठी कोणते उपाय करावेत.

काखेतील काळेपणा आणि दुर्गंधी कमी करण्यासाठी घरगुती उपाय:

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर अतिशय घट्ट कपडे परिधान न करता सैल आणि आरामदायी कपडे परिधान करावेत. दिवसातून किमान दोन वेळा सौम्य साबणाने काख स्वच्छ धुवून घ्यावी. यामुळे काखेतील त्वचा काळी पडणार नाही. जास्त घाम साचून राहिल्यामुळे दुर्गंधी वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे उन्हाळ्यात कायमचे कॉटनचे आरामदायी कपडे वापरावेत.

मागील बऱ्याच वर्षांपासून गुलाब पाण्याचा वापर केला जात आहे. गुलाब पाणी त्वचा फ्रेश आणि हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. यासाठी स्प्रे बाटलीमध्ये गुलाब पाणी भरून अंघोळ झाल्यानंतर काख स्वच्छ आणि कोरडी करून घ्या. त्यानंतर गुलाब पाणी काखेत लावून स्प्रे करून ठेवा. यामुळे घाम आल्यानंतर सुद्धा त्वचा खूप जास्त फ्रेश आणि ताजीतवानी वाटते.

केसांच्या वाढीसाठी शाम्पू – तेल लावून कंटाळा आला? मग पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा ‘ही’ पौष्टिक चटणी, केस होतील लांबलचक

काखेत वाढलेले टॅनिंग घालवण्यासाठी बटाट्याच्या रसाचा वापर करावा. रस हातांवर घेऊन काखेत लावा आणि हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे काखेत जमा झालेली डेड स्किन नष्ट होण्यास मदत होईल आणि काख स्वच्छ होईल. याशिवाय कोरफडचा गर सुद्धा काखेत लावल्यास दुर्गंधी आणि काळेपणापासून सुटका मिळेल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Worried about dark underarms and bad smell get permanent relief by doing this home remedy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 09:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जाडजूड मांड्या-पोटाचा घेर काही केल्या कमी होत नाहीये? मग शेवग्याच्या पावडरचे ‘या’ पद्धतीने करा सेवन, वेटलॉससाठी प्रभावी
1

जाडजूड मांड्या-पोटाचा घेर काही केल्या कमी होत नाहीये? मग शेवग्याच्या पावडरचे ‘या’ पद्धतीने करा सेवन, वेटलॉससाठी प्रभावी

चेहऱ्यावरील टॅनिंग होईल कायमचे गायब! बटाटा आणि टोमॅटोच्या रसाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, ७ दिवसात दिसेल फरक
2

चेहऱ्यावरील टॅनिंग होईल कायमचे गायब! बटाटा आणि टोमॅटोच्या रसाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, ७ दिवसात दिसेल फरक

केसांच्या वाढीसाठी शाम्पू – तेल लावून कंटाळा आला? मग पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा ‘ही’ पौष्टिक चटणी, केस होतील लांबलचक
3

केसांच्या वाढीसाठी शाम्पू – तेल लावून कंटाळा आला? मग पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा ‘ही’ पौष्टिक चटणी, केस होतील लांबलचक

Skin Care Tips: उन्हाळ्यात टॅनिंगमुळे हात काळेकुट झाले आहेत? मग ‘हे’ घरगुती उपाय करून हात करा गोरेपान आणि सुंदर
4

Skin Care Tips: उन्हाळ्यात टॅनिंगमुळे हात काळेकुट झाले आहेत? मग ‘हे’ घरगुती उपाय करून हात करा गोरेपान आणि सुंदर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काखेत वाढलेला काळेपणा आणि दुर्गंधीमुळे हैराण झाला आहात? ‘हे’ घरगुती उपाय करून मिळवा कायमच आराम, बिनधास्त घाला स्लिव्हलेस

काखेत वाढलेला काळेपणा आणि दुर्गंधीमुळे हैराण झाला आहात? ‘हे’ घरगुती उपाय करून मिळवा कायमच आराम, बिनधास्त घाला स्लिव्हलेस

May 25, 2026 | 09:10 AM
Surya Rohini Nakshatra Gochar: सूर्य रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करताच सुरू नौतपा, या राशींच्या लोकांना होऊ शकतो धनलाभ

Surya Rohini Nakshatra Gochar: सूर्य रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करताच सुरू नौतपा, या राशींच्या लोकांना होऊ शकतो धनलाभ

May 25, 2026 | 09:00 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: गेल्या १० दिवसांत चौथ्यांदा पेट्रोल-डिझेल महाग

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: गेल्या १० दिवसांत चौथ्यांदा पेट्रोल-डिझेल महाग

May 25, 2026 | 08:55 AM
Beed Crime: दारू दुकानातील कर्मचाऱ्याची निर्घृण हत्या, संतोष देशमुख प्रकरणासारखी मारहाण झाल्याचा आरोप

Beed Crime: दारू दुकानातील कर्मचाऱ्याची निर्घृण हत्या, संतोष देशमुख प्रकरणासारखी मारहाण झाल्याचा आरोप

May 25, 2026 | 08:53 AM
Dinvishesh : सुप्रसिद्ध भारतीय हिंदी चित्रपट अभिनेते सुनील दत्त यांचे निधन; जाणून घ्या २५ मे चा इतिहास

Dinvishesh : सुप्रसिद्ध भारतीय हिंदी चित्रपट अभिनेते सुनील दत्त यांचे निधन; जाणून घ्या २५ मे चा इतिहास

May 25, 2026 | 08:50 AM
Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण; नफा मिळवण्यासाठी ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष

Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण; नफा मिळवण्यासाठी ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष

May 25, 2026 | 08:48 AM
World Thyroid Day : सुस्त जीवनशैलीमुळे वाढतोय थायरॉईडचा विळखा; जाणून घ्या लक्षणे, कारणे आणि बचावाचे सोपे उपाय

World Thyroid Day : सुस्त जीवनशैलीमुळे वाढतोय थायरॉईडचा विळखा; जाणून घ्या लक्षणे, कारणे आणि बचावाचे सोपे उपाय

May 25, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM