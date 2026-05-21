चेहरा टॅन होतोय? उन्हाळ्यात सनस्क्रिनचं काम करतील ही फळं, फक्त अशाप्रकारे करा वापर

Skincare Tips : सूर्याची अतिनील किरणे त्वचेला फक्त टॅन करत नाहीत तर यामुळे त्वचा हळूहळू खराब देखील होऊ लागते. यामुळेच त्वचेचे संरक्षण करण्यासाठी काही फळांचे सेवन तुमच्यासाठी फायद्याचे ठरु शकते.

Updated On: May 21, 2026 | 08:15 PM
  • उन्हाळ्यात त्वचेचे आरोग्य टिकवण्यासाठी काही नैसर्गिक गोष्टींचा आहारात समावेश फायदेशीर ठरू शकतो.
  • तज्ञांच्या मते, योग्य वेळेत खाल्लेले काही पदार्थ त्वचेला बाहेरील नुकसानापासून संरक्षण देण्यास मदत करतात.
  • हेल्दी डाएटसोबतच पुरेसे पाणी, योग्य स्किनकेअर आणि इतर सवयींचे पालन करणेही महत्त्वाचे मानले जाते.
उन्हाळ्यात तीव्र सूर्यप्रकाश फक्त आपल्या स्किनला टॅनच करत नाही तर हळूहळू स्किनला डॅमेज देखील करु लागतो. हेच कारण आहे की, या सीजनमध्ये त्वचेवर सनस्क्रिनचा वापर महत्त्वाचा मानला जातो. सनस्क्रिन सूर्याच्या किरणांपासून आपल्या त्वचेचे संरक्षण करते पण तुम्हाला माहिती आहे का? काही फळं अशी आहेत ज्यांचे सेवन फक्त आपल्या आरोग्यासाठीच नाही तर त्वचेसाठीही फायद्याचे ठरते. या फळांचे सेवन केल्यास सूर्याच्या अतिनील किरणांना त्वचेच्या आत जाण्यापासून रोखता येऊ शकते. चला याविषयी काही सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

आरोग्य तज्ञांच्या मते, योग्य आहार फक्त शरीराच्या विकासासाठीच नाही तर त्वचेला सुरक्षित ठेवण्यालसाठीही मदत करत असते. विशेषत: सकाळच्या वेळी खाल्ली जाणारी काही फळे त्वचेला डॅमेज होण्यापासून रोखतात. एका अभ्यासानुसार, आपली त्वचा देखील एका घड्याळ्यासारखी असते. ती शरीराच्या त्या सिस्टीमसोबत जोडलेली असते जी दिवसा सूर्याच्या किरणांपासून आपल्या त्वेचेचे संरक्षण करते आणि डॅमेर रिपेअर करण्यास मदत करते. अभ्यासात असेही स्पष्ट झाले आहे की, योग्य वेळी, योग्य अन्न खाणे त्वचेच्या संरक्षणात मदत करत असते. चला त्वचेच्या आरोग्यासाठी कोणत्या फळांचे सेवन करणे फायद्याचे ठरेल ते जाणून घेऊया.

ब्लूबेरी

उन्हाळ्यात जेव्हा वातावरणात उष्णता असते, याकाळात ब्लूबेरीजचे सेवन आरोग्यासाठी फायद्याचे ठरते. यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स फ्री रेडिकल्सशी लढतात जे त्वचेला होणाऱ्या नुकसानीस कारणीभूत ठरत असतात.

कलिंगड

उन्हाळ्यात कलिंगडाचे सेवन फायदेशीर मानले जाते. हे एक सीजनल फळ आहे जे उन्हाळ्याच्या दिवसांत बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते. यात लायकोपीन नावाचे अँटीऑक्सिडंट आढळते जे UVB रेडिएशनच्या प्रभावाला कमी करण्यास मदत करते. तज्ञांच्या मते, सकळी चेहरा धुतल्यानंतर कलिंगडाचे रस प्यायल्याने स्किन हायड्रेट राहू शकते.

या गोष्टीही त्वचेसाठी फायदेशीर?

याव्यतिरिक्त, ग्रीन टी, गाजर, पालक, अक्रोड, चिया सीड्स किंवा फ्लॅक्स सीड्स देखील त्वचेच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरु शकतात. यामध्ये असलेले ओमेगा-3 फॅटी ॲसिड, बीटा कॅरेटीन आणि पॉलीफेनॉल्स त्वचेला आतून मजबूत करण्यास मदत करतात. यासोबत सूर्याच्या अतिनील किरणांमुळे होणाऱ्या नुकसानालाही ते कमी करते.

कोणत्या वेळी खाणं फायदेशीर ठरेल?

तज्ञांच्या मते, सकाळच्या वेळी या फळांचे सेवन करणे अधिक फायद्याचे ठरेल. हेल्दी पदार्थांपासून सॅलड किंवा स्मूदी तयार करुन त्याचे सेवन केले जाऊ शकते. तथापि फक्त या गोष्टींवर विश्वास ठेवून काम चालणार नाही. यासोबतच तुम्हाला सनस्क्रिन, भरपूर पाण्याचे सेवन आणि योग्य स्किनकेअर रुटीनचे पालन करावा लागेल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

May 21, 2026 | 10:02 PM
May 21, 2026 | 09:52 PM
May 21, 2026 | 09:36 PM
May 21, 2026 | 09:29 PM
May 21, 2026 | 09:26 PM
May 21, 2026 | 09:01 PM
May 21, 2026 | 08:57 PM

May 21, 2026 | 07:59 PM
May 21, 2026 | 07:34 PM
May 21, 2026 | 07:26 PM
May 21, 2026 | 07:01 PM
May 21, 2026 | 06:55 PM
May 21, 2026 | 02:55 PM
May 21, 2026 | 02:45 PM