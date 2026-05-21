चेहरा टॅन होतोय? उन्हाळ्यात सनस्क्रिनचं काम करतील ही फळं, फक्त अशाप्रकारे करा वापर

आरोग्य तज्ञांच्या मते, योग्य आहार फक्त शरीराच्या विकासासाठीच नाही तर त्वचेला सुरक्षित ठेवण्यालसाठीही मदत करत असते. विशेषत: सकाळच्या वेळी खाल्ली जाणारी काही फळे त्वचेला डॅमेज होण्यापासून रोखतात. एका अभ्यासानुसार, आपली त्वचा देखील एका घड्याळ्यासारखी असते. ती शरीराच्या त्या सिस्टीमसोबत जोडलेली असते जी दिवसा सूर्याच्या किरणांपासून आपल्या त्वेचेचे संरक्षण करते आणि डॅमेर रिपेअर करण्यास मदत करते. अभ्यासात असेही स्पष्ट झाले आहे की, योग्य वेळी, योग्य अन्न खाणे त्वचेच्या संरक्षणात मदत करत असते. चला त्वचेच्या आरोग्यासाठी कोणत्या फळांचे सेवन करणे फायद्याचे ठरेल ते जाणून घेऊया.
ब्लूबेरी
उन्हाळ्यात जेव्हा वातावरणात उष्णता असते, याकाळात ब्लूबेरीजचे सेवन आरोग्यासाठी फायद्याचे ठरते. यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स फ्री रेडिकल्सशी लढतात जे त्वचेला होणाऱ्या नुकसानीस कारणीभूत ठरत असतात.
कलिंगड
उन्हाळ्यात कलिंगडाचे सेवन फायदेशीर मानले जाते. हे एक सीजनल फळ आहे जे उन्हाळ्याच्या दिवसांत बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते. यात लायकोपीन नावाचे अँटीऑक्सिडंट आढळते जे UVB रेडिएशनच्या प्रभावाला कमी करण्यास मदत करते. तज्ञांच्या मते, सकळी चेहरा धुतल्यानंतर कलिंगडाचे रस प्यायल्याने स्किन हायड्रेट राहू शकते.
या गोष्टीही त्वचेसाठी फायदेशीर?
याव्यतिरिक्त, ग्रीन टी, गाजर, पालक, अक्रोड, चिया सीड्स किंवा फ्लॅक्स सीड्स देखील त्वचेच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरु शकतात. यामध्ये असलेले ओमेगा-3 फॅटी ॲसिड, बीटा कॅरेटीन आणि पॉलीफेनॉल्स त्वचेला आतून मजबूत करण्यास मदत करतात. यासोबत सूर्याच्या अतिनील किरणांमुळे होणाऱ्या नुकसानालाही ते कमी करते.
कोणत्या वेळी खाणं फायदेशीर ठरेल?
तज्ञांच्या मते, सकाळच्या वेळी या फळांचे सेवन करणे अधिक फायद्याचे ठरेल. हेल्दी पदार्थांपासून सॅलड किंवा स्मूदी तयार करुन त्याचे सेवन केले जाऊ शकते. तथापि फक्त या गोष्टींवर विश्वास ठेवून काम चालणार नाही. यासोबतच तुम्हाला सनस्क्रिन, भरपूर पाण्याचे सेवन आणि योग्य स्किनकेअर रुटीनचे पालन करावा लागेल.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.