Secret For Longer Life: पुरुषांपेक्षा महिला का होतात दीर्घायुष्य? Harvard ने दिले 5 उपाय, पुरूषही जगतील 100 वर्ष

महिला पुरूषांपेक्षा जास्त काळ जगतात. जर पुरूषांनीही आयुष्यातील काही गोष्टींना प्राधान्य आणि महत्त्व दिले तर तेदेखील महिलांइतकेच दीर्घ आणि निरोगी आयुष्य जगू शकतात. कोणत्या आहेत या गोष्टी?

Updated On: Jan 09, 2026 | 10:42 PM
दीर्घायुष्य मिळविण्यासाठी पुरुषांनी काय करावे (फोटो सौजन्य - iStock)

दीर्घायुष्य मिळविण्यासाठी पुरुषांनी काय करावे (फोटो सौजन्य - iStock)

  • पुरुषांच्या तुलनेत महिला दीर्षायुषी का आहेत
  • पुरुषांनी अधिक काळ जगण्यासाठी काय करावे 
  • हार्वर्ड अभ्यासातून काय सांगितले आहे 
महिला पुरुषांपेक्षा जास्त जगतात असं म्हटलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल का? काळानुसार पुरुष आणि महिलांमधील आयुर्मानातील अंतर सातत्याने वाढत आहे असे चक्क अभ्यासात सांगण्यात आले आहे. JAMA इंटरनल मेडिसिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, 2021 मध्ये पुरुष आणि महिलांमधील सरासरी आयुर्मानातील फरक 5.8 वर्षांपर्यंत पोहोचला. CDC च्या आकडेवारीनुसार, आज सरासरी महिला 81 वर्षे आणि पुरुष 76 वर्षे जगतात.

हार्वर्ड हेल्थ येथील वरिष्ठ व्याख्याते अ‍ॅलन गेलर यांच्या मते, अनेक गोष्टी पाहिल्या तर महिला पुरुषांपेक्षा त्यांच्या आरोग्याच्या गरजांकडे चांगले लक्ष देतात. म्हणूनच त्या जास्त काळ निरोगी राहतात. तथापि, ते म्हणतात की पुरुष महिलांइतके जास्त काळ जगू शकत नाहीत असे कोणतेही कारण नाही. पुरुषांना फक्त त्यांच्या काही सवयी बदलण्याची आवश्यकता आहे. आता सवयी नक्की कोणत्या आहेत हेदेखील या अभ्यासात सांगण्यात आले आहे, चला जाणून घेऊया. 

100 Years Life: 100 वर्ष जगण्याची हमी, 7 पदार्थांचा आताच करा समावेश; Blue Zone मधून मिळाला पुरावा

वजन कमी करणे आणि हृदयरोग टाळणे

हार्वर्डने केलेल्या अभ्यासातून असे आढळून आले आहे की, हृदयरोग आणि मधुमेह हे पुरुषांमध्ये कमी आयुर्मानाचे प्रमुख कारण आहेत. वजन वाढणे हे या दोन्ही आजारांना कारणीभूत ठरते कारण त्यामुळे उच्च रक्तदाब, उच्च कोलेस्ट्रॉल आणि इन्सुलिन प्रतिरोधकता वाढते. पुरुषांना महिलांपेक्षा 75 वर्षे वयापर्यंत हृदयरोगाचा धोका जास्त असतो. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की महिला त्यांच्या वजनाबद्दल अधिक जागरूक असतात, वजन कमी करण्याच्या कार्यक्रमांमध्ये सामील होतात, औषधे घेतात आणि वनस्पती-आधारित आहार घेतात, स्वतःची जीवनशेैली जपतात.

धूम्रपान पूर्णपणे सोडून देणे आवश्यक

या अभ्यासातून असेही दिसून आले आहे की पुरुषांमध्ये फुफ्फुसाच्या कर्करोगामुळे होणारे मृत्यू जास्त आहेत. धूम्रपान हे सर्वात मोठे कारण आहे. धूम्रपान करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली असली तरी, पुरुष अजूनही महिलांपेक्षा जास्त धूम्रपान करतात. संशोधनातून असेही दिसून आले आहे की महिला अधिक वेळा धूम्रपान सोडण्याचा प्रयत्न करतात, तर पुरुष बहुतेकदा जास्त काळ धूम्रपान करत राहतात.

त्वचेची काळजी घ्या

पुरुषांना त्वचेच्या कर्करोगाच्या मेलेनोमामुळे मृत्यूचा धोका महिलांपेक्षा जवळजवळ दुप्पट असतो. चांगली बातमी अशी आहे की जर हा आजार लवकर आढळला तर तो जीव वाचवणारा ठरू शकतो. महिला सामान्यतः दररोज सनस्क्रीन लावतात, त्वचेच्या काळजीकडे लक्ष देतात आणि कोणत्याही संशयास्पद ठिकाणांची लवकर डॉक्टरांना तक्रार करतात. या सवयी त्यांचे संरक्षण करण्यास मदत करतात.

तणाव आणि चिंता नियंत्रित करण्याची आवश्यकता

55 ते 64 वयोगटातील, पुरुषांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण महिलांपेक्षा अंदाजे 8 पट जास्त आहे. महिलांना नैराश्याची शक्यता जास्त असली तरी, त्यांना उपचार घेण्याची शक्यता जास्त असते. पुरुष त्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या शेअर करत नाहीत. पुरुषांमध्ये नैराश्य राग, चिडचिडेपणा, व्यसन किंवा धोकादायक वर्तन म्हणून प्रकट होऊ शकते.

100 वर्ष जगण्यासाठी जीवनशैलीत समाविष्ट करा 5 सवयी, म्हातारपणीही रहाल सुदृढ

नातेसंबंध व्यवस्थित टिकवा

अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की विवाहित किंवा नातेसंबंधात असलेले पुरुष जास्त काळ जगतात. पुरुषांना निरोगी जीवनशैली स्वीकारण्यास, वेळेवर डॉक्टरांना भेटण्यास आणि अस्वास्थ्यकर सवयी टाळण्यास प्रोत्साहित करतात. नातेसंबंधांच्या जबाबदाऱ्या पुरुषांना व्यसन आणि धोकादायक क्रियाकलाप टाळण्यास मदत करतात, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य सुधारते.

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

