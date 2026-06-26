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‘हेळवे’! तुमच्या वंशावळीचे राखणदार; पिढ्यानपिढ्यांचा इतिहास जपणारी महाराष्ट्रातील परंपरा

Updated On: Jun 26, 2026 | 08:15 PM IST
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सारांश

हेळवे ही महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागातील एक पारंपरिक भटक्या विमुक्त जमात असून, ते ग्रामीण भागात फिरून विविध कुटुंबांच्या हस्तलिखित वंशावळी घराण्याचा इतिहास जपण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम करतात. आधुनिक डिजिटल युगात ही जुनी मौखिक आणि हस्तलिखित इतिहास जपणारी संस्कृती आता हळूहळू लोप पावत चालली आहे.

‘हेळवे’! तुमच्या वंशावळीचे राखणदार; पिढ्यानपिढ्यांचा इतिहास जपणारी महाराष्ट्रातील परंपरा
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विस्तार

महाराष्ट्र भूमी सर्व परंपरांनी आणि संस्कृतींनी संपन्न आहे. अगदी प्रत्येक समाज, प्रभाग, चालीरीती संस्कृतीची जपणूक करतात. अशाच एका पारंपारिक प्रथेचे जबाबदारी आणि कर्तव्य समजून कार्य करणारे हे आहेत ‘हेळवे’ समाज. हेळवे हे मूळचे प्रामुख्याने कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील, विशेषतः सांगली, कोल्हापूर आणि बेळगाव परिसरातील भटक्या विमुक्त जमातीचे लोक आहेत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली त्यांची ही परंपरा इतिहास आणि संस्कृतीचा एक जिवंत दस्तऐवज मानली जाते.

वंशावळींचे जिवंत रखवालदार

हेळवे लोकांचे सर्वात मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे ते गावोगावी फिरून विविध कुटुंबांची ‘वंशावळ’ किंवा घराण्याचा इतिहास जपण्याचे काम करतात. त्यांच्याकडे प्रत्येक घराण्याच्या पूर्वजांची नावे, त्यांची मूळ गावे, कुलदैवत आणि ऐतिहासिक नोंदी असलेली जुनी हस्तलिखिते असतात. जेव्हा हेळवे समाजातील व्यक्ती एखाद्या गावाला भेट देते, तेव्हा ती संबंधित कुटुंबातील लोकांना त्यांच्या सात ते दहा पिढ्यांपूर्वीच्या पूर्वजांची नावे अगदी तोंडपाठ म्हणून दाखवते.

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पूर्वीच्या काळी जेव्हा कागदपत्रांची किंवा डिजिटल नोंदींची कोणतीही सोय नव्हती, तेव्हा हेळवे लोकांनी जपलेली ही मोडी लिपीतील भाषेतील हस्तलिखिते कुटुंबाचा इतिहास शोधण्यासाठी एकमेव साधन असायची. आजही ग्रामीण भागात जमिनीचे वाद, कुलदैवताचा शोध किंवा कौटुंबिक इतिहास जाणून घेण्यासाठी लोक हेळवे बांधवांची मदत घेतात.

विशिष्ट सादरीकरण आणि ओळख

हेळवे लोकांची गावोगावी फिरण्याची एक विशिष्ट पद्धत असते. ते सहसा डोक्यावर मोठी पगडी किंवा फेटा, अंगात धोतर आणि खांद्यावर घोंगडी अशा पारंपरिक वेशभूषेत असतात. त्यांच्याकडे एक मोठी काठी आणि कापडात गुंडाळलेली वंशावळीची जुनी पोथी असते. ते घरात आल्यावर एका विशिष्ट सुरात आणि लयीत पूर्वजांची नावे गाऊन दाखवतात. हा इतिहास ऐकणे ग्रामीण भागातील लोकांसाठी अतिशय अभिमानाचा आणि आनंदाचा क्षण असतो. या बदल्यात गावातील लोक त्यांना धान्य, कपडे आणि दक्षिणा देतात.

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आजची परिस्थिती

बदलत्या आधुनिक काळात, इंटरनेट आणि सरकारी डिजिटल नोंदींमुळे हेळवे परंपरेला जपणे कठीण होत चालले आहे. नवीन पिढी शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी शहरांकडे वळत असल्याने ही पारंपरिक कला आता हळूहळू लोप पावत चालली आहे. तरीही, महाराष्ट्राच्या संस्कृतीने मौखिक इतिहास जपण्याची ही जी अनोखी पद्धत शोधली, तिचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हेळवे परंपरा आहे. आपल्या पूर्वजांची ओळख करून देणारी ही संस्कृती महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनाचा एक अमूल्य ठेवा आहे.

Web Title: Helave tradition of maharashtra culture

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Published On: Jun 26, 2026 | 08:15 PM

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