कडाक्याच्या उन्हामुळे केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत? केस कायमचे ताजेतवाने ठेवण्यासाठी फॉलो करा तज्ज्ञांनी दिलेल्या टिप्स

भारतातील उन्हाळा अत्यंत कडक असतो. सतत वाढणारे तापमान, आर्द्रता, घाम आणि प्रदूषण, यामुळे तुमच्या केसांवर बराच ताण पडत असतो. बहुतांश लोक ज्याला ‘केस कोरडे होणे’ किंवा ‘केस तेलकट होणे’ असे म्हणतात, तो प्रत्यक्षात पर्यावरणातील असंतुलनाला केसांनी दिलेला प्रतिसाद असतो. ज्यात एका बाजूला केसांमधील ओलावा कमी झालेला असतो, तर दुसऱ्या बाजूला तेलाचे प्रमाण वाढलेले असते.
गोदरेज प्रोफेशनलचे ‘नॅशनल टेक्निकल हेड’ शैलेश मूल्या हे उन्हाळ्यात तुमचे केस ताजेतवाने कसे ठेवावेत, हे सांगतात आणि हे संतुलन समजून घेण्यास मदत करतात.(फोटो सौजन्य – istock)
उन्हाळ्यात तुमच्या टाळूवर घाम आणि तेल जास्त प्रमाणात असते; मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, तुम्ही दररोज शॅम्पू केला पाहिजे. अति प्रमाणात केस धुतल्याने केसांमधील नैसर्गिक तेल निघून जाते. त्याची भरपाई करण्यासाठी टाळू आणखी जास्त तेल निर्माण करते. यामुळे आठवड्यातून 2-3 वेळा सौम्य शॅम्पू वापरून केस धुवा आणि केसांच्या लांबीपेक्षा टाळू स्वच्छ करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करा.
ओलावा हा तुमचा सर्वात मोठा मित्र आहे:
उष्णता तसेच अतिनील किरणांमुळे केसांमधील ओलावा कमी होतो, ज्यामुळे केस कोरडे आणि निस्तेज होतात. हलक्या, ओलावा देणाऱ्या कंडिशनरचा वापर करा आणि आठवड्यातून एकदा डीप-कंडिशनिंग मास्क लावा. केस हलके ठेवण्यासोबतच त्यांचा मऊपणा टिकवून ठेवण्यासाठी लिव्ह-इन कंडिशनर प्रभावी ठरतात.
तुमचे केस आधीच बाहेरील उष्णतेच्या संपर्कात येतात, त्यात अजून स्टायलिंग साधनांचा वापर केल्याने कोरडेपणा आणि केसांचे तुटणे अधिकच वाढते. केस जपण्यासाठी नैसर्गिक टेक्स्चर, केस नैसर्गिकरित्या सुकवणे आणि कमी देखभालीच्या स्टाईल्स याचा अवलंब करा. यामुळे केवळ केसांचे आरोग्यच टिकत नाही, तर उन्हाळ्यातही सहजसुंदर दिसण्यास मदत होते.
आर्द्रतेमुळे केसांचे क्यूटिकल फुगते, ज्यामुळे केस गुंततात आणि त्यांचा आकार बिघडतो. ओलसर केसांवर अँटी-फ्रिझ सीरम किंवा हलके तेल लावा, ज्यामुळे एक संरक्षक थर तयार होईल जो ओलावा टिकवून ठेवेल आणि बाहेरील आर्द्रता दूर ठेवेल.
तुमच्या त्वचेप्रमाणेच, तुमच्या केसांनाही अतिनील किरणांपासून संरक्षणाची गरज असते. जास्त वेळ सूर्यप्रकाशात राहिल्याने केस कमकुवत होतात आणि त्यांचा रंग फिका पडतो. बाहेर असताना केस झाका किंवा केसांची चमक आणि मजबुती टिकवून ठेवण्यासाठी यूव्ही फिल्टर असलेली उत्पादने वापरा.
स्वच्छ, संतुलित टाळू हा ताज्यातवान्या दिसणाऱ्या केसांचा पाया आहे. खूप घाम येत असल्याने खाज सुटणे, कोंडा आणि केसांची मुळे सपाट होणे या समस्या उद्भवू शकतात. अधूनमधून क्लेरिफायिंग उत्पादने वापरा आणि खूप स्टायलिंग उत्पादने एकावर एक लावणे टाळा. उदा. प्रोबायो हनी मॉइश्चर लिव्ह-इन कंडिशनर स्प्रे वापरा, जो केसांसाठी हायड्रेटिंग मिस्ट म्हणून काम करतो.
जास्त दमटपणा असेल तेव्हा केसांशी संघर्ष करण्याऐवजी, त्यांना अनुकूल बनवा. स्लीक बन, वेण्या किंवा टेक्स्चर पोनीटेल तुमचा लुक आकर्षक करू शकतात आणि उष्णता तसेच घामाशी संपर्क कमी करू शकतात.
उन्हाळ्यात केसांची निगा राखणे म्हणजे खूप काही करणे नव्हे, तर योग्य गोष्टी करणे होय. जेव्हा तुम्ही टाळूचे आरोग्य, केसांमधील ओलावा आणि त्यांचे संरक्षण यावर लक्ष केंद्रित करता, तेव्हा कडक उन्हातही तुमचे केस नैसर्गिकरित्या अधिक ताजेतवाने, निरोगी आणि हाताळण्यासाठी सोपे असतात.कारण, उन्हाळ्यातील सुंदर केसांचे रहस्य हे त्यांच्या स्टायलिंगमध्ये नाही तर त्यांच्या योग्य काळजीमध्ये दडलेले असते.