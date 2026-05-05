Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Hair Dry As A Broom Due To The Harsh Sun Follow The Tips Given By The Experts To Keep Your Hair Fresh Forever

कडाक्याच्या उन्हामुळे केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत? केस कायमचे ताजेतवाने ठेवण्यासाठी फॉलो करा तज्ज्ञांनी दिलेल्या टिप्स

कडक उन्हात कुठेही बाहेर फिरून आल्यानंतर पूर्णपणे कोरडे आणि निस्तेज होऊन जातात. त्यामुळे कोरड्या केसांपासून सुटका मिळवण्यासाठी तज्ज्ञांनी दिलेल्या या टिप्स नक्की फॉलो करा.

Updated On: May 05, 2026 | 11:40 AM
कडाक्याच्या उन्हामुळे केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत? केस कायमचे ताजेतवाने ठेवण्यासाठी फॉलो करा तज्ज्ञांनी दिलेल्या टिप्स

कडाक्याच्या उन्हामुळे केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत? केस कायमचे ताजेतवाने ठेवण्यासाठी फॉलो करा तज्ज्ञांनी दिलेल्या टिप्स

Follow Us:
Follow Us:

भारतातील उन्हाळा अत्यंत कडक असतो. सतत वाढणारे तापमान, आर्द्रता, घाम आणि प्रदूषण, यामुळे तुमच्या केसांवर बराच ताण पडत असतो. बहुतांश लोक ज्याला ‘केस कोरडे होणे’ किंवा ‘केस तेलकट होणे’ असे म्हणतात, तो प्रत्यक्षात पर्यावरणातील असंतुलनाला केसांनी दिलेला प्रतिसाद असतो. ज्यात एका बाजूला केसांमधील ओलावा कमी झालेला असतो, तर दुसऱ्या बाजूला तेलाचे प्रमाण वाढलेले असते.
गोदरेज प्रोफेशनलचे ‘नॅशनल टेक्निकल हेड’ शैलेश मूल्या हे उन्हाळ्यात तुमचे केस ताजेतवाने कसे ठेवावेत, हे सांगतात आणि हे संतुलन समजून घेण्यास मदत करतात.(फोटो सौजन्य – istock)

मोसंबीची साल कचरा म्हणून फेकून देत असाल तर थांबा! चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा सालीचा वापर

तुमच्या केस धुण्याच्या पद्धतीचा पुनर्विचार करा:

उन्हाळ्यात तुमच्या टाळूवर घाम आणि तेल जास्त प्रमाणात असते; मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, तुम्ही दररोज शॅम्पू केला पाहिजे. अति प्रमाणात केस धुतल्याने केसांमधील नैसर्गिक तेल निघून जाते. त्याची भरपाई करण्यासाठी टाळू आणखी जास्त तेल निर्माण करते. यामुळे आठवड्यातून 2-3 वेळा सौम्य शॅम्पू वापरून केस धुवा आणि केसांच्या लांबीपेक्षा टाळू स्वच्छ करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करा.

ओलावा हा तुमचा सर्वात मोठा मित्र आहे:

उष्णता तसेच अतिनील किरणांमुळे केसांमधील ओलावा कमी होतो, ज्यामुळे केस कोरडे आणि निस्तेज होतात. हलक्या, ओलावा देणाऱ्या कंडिशनरचा वापर करा आणि आठवड्यातून एकदा डीप-कंडिशनिंग मास्क लावा. केस हलके ठेवण्यासोबतच त्यांचा मऊपणा टिकवून ठेवण्यासाठी लिव्ह-इन कंडिशनर प्रभावी ठरतात.

उष्णता कमी करा, टेक्स्चर वाढवा:

तुमचे केस आधीच बाहेरील उष्णतेच्या संपर्कात येतात, त्यात अजून स्टायलिंग साधनांचा वापर केल्याने कोरडेपणा आणि केसांचे तुटणे अधिकच वाढते. केस जपण्यासाठी नैसर्गिक टेक्स्चर, केस नैसर्गिकरित्या सुकवणे आणि कमी देखभालीच्या स्टाईल्स याचा अवलंब करा. यामुळे केवळ केसांचे आरोग्यच टिकत नाही, तर उन्हाळ्यातही सहजसुंदर दिसण्यास मदत होते.

आर्द्रतेपासून संरक्षण करा:

आर्द्रतेमुळे केसांचे क्यूटिकल फुगते, ज्यामुळे केस गुंततात आणि त्यांचा आकार बिघडतो. ओलसर केसांवर अँटी-फ्रिझ सीरम किंवा हलके तेल लावा, ज्यामुळे एक संरक्षक थर तयार होईल जो ओलावा टिकवून ठेवेल आणि बाहेरील आर्द्रता दूर ठेवेल.

सूर्यप्रकाश आणि बाह्य नुकसानापासून केसांचे संरक्षण करा:

तुमच्या त्वचेप्रमाणेच, तुमच्या केसांनाही अतिनील किरणांपासून संरक्षणाची गरज असते. जास्त वेळ सूर्यप्रकाशात राहिल्याने केस कमकुवत होतात आणि त्यांचा रंग फिका पडतो. बाहेर असताना केस झाका किंवा केसांची चमक आणि मजबुती टिकवून ठेवण्यासाठी यूव्ही फिल्टर असलेली उत्पादने वापरा.

ताजेपणाची सुरुवात टाळूपासून:

स्वच्छ, संतुलित टाळू हा ताज्यातवान्या दिसणाऱ्या केसांचा पाया आहे. खूप घाम येत असल्याने खाज सुटणे, कोंडा आणि केसांची मुळे सपाट होणे या समस्या उद्भवू शकतात. अधूनमधून क्लेरिफायिंग उत्पादने वापरा आणि खूप स्टायलिंग उत्पादने एकावर एक लावणे टाळा. उदा. प्रोबायो हनी मॉइश्चर लिव्ह-इन कंडिशनर स्प्रे वापरा, जो केसांसाठी हायड्रेटिंग मिस्ट म्हणून काम करतो.

स्टाईल हुशारीने करा, कष्टाने नाही:

जास्त दमटपणा असेल तेव्हा केसांशी संघर्ष करण्याऐवजी, त्यांना अनुकूल बनवा. स्लीक बन, वेण्या किंवा टेक्स्चर पोनीटेल तुमचा लुक आकर्षक करू शकतात आणि उष्णता तसेच घामाशी संपर्क कमी करू शकतात.

थंडगार बर्फाच्या पाण्यात चेहरा बुडवून ठेवल्यास त्वचेवर राहील फ्रेशनेस, जाणून घ्या नियमित बर्फ लावण्याचे भन्नाट फायदे

उन्हाळ्यात केसांची निगा राखणे म्हणजे खूप काही करणे नव्हे, तर योग्य गोष्टी करणे होय. जेव्हा तुम्ही टाळूचे आरोग्य, केसांमधील ओलावा आणि त्यांचे संरक्षण यावर लक्ष केंद्रित करता, तेव्हा कडक उन्हातही तुमचे केस नैसर्गिकरित्या अधिक ताजेतवाने, निरोगी आणि हाताळण्यासाठी सोपे असतात.कारण, उन्हाळ्यातील सुंदर केसांचे रहस्य हे त्यांच्या स्टायलिंगमध्ये नाही तर त्यांच्या योग्य काळजीमध्ये दडलेले असते.

Web Title: Hair dry as a broom due to the harsh sun follow the tips given by the experts to keep your hair fresh forever

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण
1

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे
2

Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ
3

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ

Hair Care Tips: १० रुपयांमध्ये केस होतील चमकदार आणि काळेभोर! घरीच सोप्या पद्धतीमध्ये तयार करा नॅचरल रिठा शाम्पू
4

Hair Care Tips: १० रुपयांमध्ये केस होतील चमकदार आणि काळेभोर! घरीच सोप्या पद्धतीमध्ये तयार करा नॅचरल रिठा शाम्पू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM