मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Tea-Time Snacks : विकतची कशाला? तुम्ही घरीच बनवू शकता मार्केट स्टाईल ‘खारी’, रेसिपी आहे फार सोपी

Updated On: Jul 07, 2026 | 09:25 AM IST
जाहिरात
सारांश

Khari Recipe : तुम्ही चहासोबत बेकरी स्टाईल खारी तर अनेकदा खाल्ली असेल. पण तुम्हाला माहिती आहे का? हा पदार्थ तुम्ही घरीदेखील अगदी सोप्या पद्धतीने तयार करु शकत. ही रेसिपी फाॅलो करुन घरीच महिनाभर साठवता येईल इतकी खुशखुशीत खारी बनवू शकता.

Tea-Time Snacks : विकतची कशाला? तुम्ही घरीच बनवू शकता मार्केट स्टाईल 'खारी', रेसिपी आहे फार सोपी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारतीय घरांमध्ये चहासोबत खारी हा स्नॅक्सचा प्रकार फार लोकप्रिय आहे.
  • खारी हा पदार्थ तुम्ही घरीदेखील तयार करु शकता.
  • यासाठी सोपी पद्धत फाॅलो करावी लागेल.
खारी हा अनेकांच्या आवडीचा हलका, कुरकुरीत आणि चविष्ट बेकरी पदार्थ आहे. सकाळच्या किंवा संध्याकाळच्या गरमागरम चहासोबत खारी खाण्याची मजाच काही वेगळी असते. तिचे अनेक प्रकार बाजारात मिळतात, मात्र घरी बनवलेली खारी अधिक ताजी, स्वच्छ आणि आपल्या आवडीनुसार तयार करता येते. मुख्य म्हणजे यासाठी फार वेळेची किंवा साहित्याची गरज लागत नाही. तुमच्या निवडक साहित्यापासून घरीच महिनाभर साठवून खाता येऊ इतकी खरी तयार करू शकता. चला तर मग यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया. चला स्टेप बाय स्टेप जाणून घेऊया रेसिपी.

Weekend Special : संध्याकाळचा नाश्ता होऊन जाऊद्या मजेदार, घरी बनवा ‘चिकन पाणिनी’, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

साहित्य

  • २ कप मैदा
  • १ कप थंड बटर
  • १/२ टीस्पून मीठ
  • १ टीस्पून साखर
  • आवश्यकतेनुसार थंड पाणी
  • वरून लावण्यासाठी थोडे दूध
  • आवडीनुसार जिरे किंवा ओवा
कृती
  • एका मोठ्या भांड्यात मैदा, मीठ आणि साखर एकत्र करून त्यात थंड बटर घालून हलक्या हाताने मिसळा.
  • थंड पाणी थोडे-थोडे घालत घट्टसर पीठ मळा. पीठ जास्त मऊ होऊ देऊ नका. ते ३० मिनिटे फ्रिजमध्ये ठेवा.
  • पीठ लाटून त्यावर हलकेसे बटर लावा, दुमडून पुन्हा लाटा. ही प्रक्रिया ४–५ वेळा करा, त्यामुळे खारीला सुंदर थर तयार होतील.
  • शेवटच्या वेळी पीठ अर्धा सेंटीमीटर जाडीचे लाटून चौकोनी किंवा डायमंड आकारात कापा.
  • सर्व तुकडे बेकिंग ट्रेवर ठेवा. वरून दूध लावा आणि आवडीनुसार जिरे किंवा ओवा भुरभुरा.
  • आधीच २०० अंश सेल्सिअस तापमानावर गरम केलेल्या ओव्हनमध्ये १८–२२ मिनिटे किंवा खारी सोनेरी आणि फुलून येईपर्यंत बेक करा.
  • तयार खारी पूर्णपणे थंड झाल्यावर हवाबंद डब्यात भरून ठेवा आणि गरमागरम चहासोबत कुरकुरीत खारीचा आनंद घ्या.
Dal Recipes: रोज तीच डाळ खाऊन कंटाळलात? मग झटपट बनवा या 5 चविष्ट रेसिपी

टिप्स

  • बटर नेहमी थंड वापरल्यास खारी अधिक पापुद्रेदार बनते.
  • पीठ जास्त मळू नका, अन्यथा खारी कठीण होऊ शकते.
  • बेक झाल्यानंतर खारी पूर्ण थंड झाल्यावरच डब्यात भरावी, त्यामुळे तिचा कुरकुरीतपणा टिकून राहतो.
  • मसाला खारीसाठी वरून काळी मिरी पावडर, चाट मसाला किंवा सुक्या हर्ब्सही वापरू शकता.

Web Title: How to make bakery style khari at home recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 09:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dal Recipes: रोज तीच डाळ खाऊन कंटाळलात? मग झटपट बनवा या 5 चविष्ट रेसिपी
1

Dal Recipes: रोज तीच डाळ खाऊन कंटाळलात? मग झटपट बनवा या 5 चविष्ट रेसिपी

पावसाळ्यात शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी घरी बनवा पौष्टिक मिक्स भाज्यांचे सूप, सगळेच खातील आवडीने
2

पावसाळ्यात शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी घरी बनवा पौष्टिक मिक्स भाज्यांचे सूप, सगळेच खातील आवडीने

जेवताना वाढेल जिभेची चव! ५ मिनिटांमध्ये बनवा चटपटीत शेंगदाण्याची सुकी चटणी, नोट करा रेसिपी
3

जेवताना वाढेल जिभेची चव! ५ मिनिटांमध्ये बनवा चटपटीत शेंगदाण्याची सुकी चटणी, नोट करा रेसिपी

Weekend Special : संध्याकाळचा नाश्ता होऊन जाऊद्या मजेदार, घरी बनवा ‘चिकन पाणिनी’, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल
4

Weekend Special : संध्याकाळचा नाश्ता होऊन जाऊद्या मजेदार, घरी बनवा ‘चिकन पाणिनी’, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tea-Time Snacks : विकतची कशाला? तुम्ही घरीच बनवू शकता मार्केट स्टाईल ‘खारी’, रेसिपी आहे फार सोपी

Tea-Time Snacks : विकतची कशाला? तुम्ही घरीच बनवू शकता मार्केट स्टाईल ‘खारी’, रेसिपी आहे फार सोपी

Jul 07, 2026 | 09:25 AM
‘बॉलिवूडच्या मागे धावणार नाही’; प्रसिद्ध गायक राहुल देशपांडेंचं वक्तव्य चर्चेत, नेमकं असं का म्हणाले?

‘बॉलिवूडच्या मागे धावणार नाही’; प्रसिद्ध गायक राहुल देशपांडेंचं वक्तव्य चर्चेत, नेमकं असं का म्हणाले?

Jul 07, 2026 | 09:21 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: पुणे, मुंबई, पालघरसह काही जिल्ह्यांतील शाळांना आज पुन्हा सुट्टी

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: पुणे, मुंबई, पालघरसह काही जिल्ह्यांतील शाळांना आज पुन्हा सुट्टी

Jul 07, 2026 | 09:17 AM
‘विकसित भारत’साठी आज राजधानीत महामंथन; केंद्रीय मंत्र्यांसह असणार दिग्गजांची उपस्थिती, नवभारत कॉन्क्लेवकडे सर्वांचे लक्ष

‘विकसित भारत’साठी आज राजधानीत महामंथन; केंद्रीय मंत्र्यांसह असणार दिग्गजांची उपस्थिती, नवभारत कॉन्क्लेवकडे सर्वांचे लक्ष

Jul 07, 2026 | 09:03 AM
Dinvishesh : ‘कॅप्टन कूल’ महेंद्रसिंग धोनी याचा आज वाढदिवस; जाणून घ्या ०७ जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : ‘कॅप्टन कूल’ महेंद्रसिंग धोनी याचा आज वाढदिवस; जाणून घ्या ०७ जुलैचा इतिहास

Jul 07, 2026 | 09:03 AM
Mumbai Crime: मुंबईतील राज्यपालांच्या लोकभवनात SRPF जवानाची सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरने आत्महत्या

Mumbai Crime: मुंबईतील राज्यपालांच्या लोकभवनात SRPF जवानाची सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरने आत्महत्या

Jul 07, 2026 | 08:59 AM
आता हनिमून पाण्यात करावं लागणार…! मगर बनली वधू आणि शहराचा महापाैर झाला वर, अनोख्या लग्नाने वेधले सर्वांचे लक्ष; Video Viral

आता हनिमून पाण्यात करावं लागणार…! मगर बनली वधू आणि शहराचा महापाैर झाला वर, अनोख्या लग्नाने वेधले सर्वांचे लक्ष; Video Viral

Jul 07, 2026 | 08:52 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा