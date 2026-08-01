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Missi Roti Recipe : गहू आणि बेसनापासून तयार केली जाणारी खमंग आणि पाैष्टीक चपाती, तुम्ही कधी मेस्सी रोटी खाल्ली आहे का?

Updated On: Aug 01, 2026 | 09:19 AM IST
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सारांश

Recipe : गहू, बेसन आणि काही मसाल्यांचा वापर करुन खमंग चपाती तयार केली जाते ज्याचा मिस्सी रोटी असं म्हटलं जातं. शेतात कामाला जाताना अनेक शेतकरी या पदार्थांचा आस्वाद घ्यायचे. चला याची रेसिपी जाणून घेऊया.

Missi Roti Recipe : गहू आणि बेसनापासून तयार केली जाणारी खमंग आणि पाैष्टीक चपाती, तुम्ही कधी मेस्सी रोटी खाल्ली आहे का?

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • मिस्सी रोटीचा उगम उत्तर भारतातील ग्रामीण भागातील स्वयंपाकघरांमध्ये आढळून येतो.
    ही रोटी फक्त चवीलाच स्वादिष्ट लागत नाही तर आरोग्यासाठीही ती फायद्याची ठरते.
    चला या मिस्सी रोटीची रेसिपी नोट करुन घेऊयात.
भारतीय खाद्यसंस्कृतीत विविध प्रकारच्या रोट्यांना विशेष स्थान आहे. त्यापैकी मिस्सी रोटी ही उत्तर भारतातील विशेषतः पंजाब आणि राजस्थानमध्ये लोकप्रिय असलेली पारंपरिक रोटी आहे. मिस्सी रोटीमध्ये बेसन असल्याने प्रथिने आणि तंतुमय घटक अधिक प्रमाणात मिळतात. त्यामुळे ही रोटी केवळ चविष्टच नाही, तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरते. दही, लोणी, लोणचे किंवा कोणत्याही मसालेदार भाजीसोबत तिचा आस्वाद अधिक खुलतो. सकाळच्या नाश्त्यापासून ते दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणापर्यंत कोणत्याही वेळी हा पदार्थ बनवता येतो. घरच्या घरी कमी साहित्यामध्ये आणि अगदी सोप्या पद्धतीने तयार होणारी ही मिस्सी रोटी एकदा करून पाहिल्यास तिची चव नक्कीच आवडेल. चला रेसिपी जाणून घेऊया.

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साहित्य

  • १ कप गव्हाचे पीठ
  • १ कप बेसन
  • १ बारीक चिरलेला कांदा
  • २ हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)
  • २ टेबलस्पून चिरलेली कोथिंबीर
  • १ टीस्पून ओवा
  • ½ टीस्पून हळद
  • १ टीस्पून लाल तिखट
  • ½ टीस्पून धने-जिरे पूड
  • चिमूटभर हिंग
  • चवीनुसार मीठ
  • १ टेबलस्पून तेल किंवा तूप
  • आवश्यकतेनुसार पाणी
  • भाजण्यासाठी तूप किंवा तेल
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कृती

  • एका मोठ्या भांड्यात गव्हाचे पीठ, बेसन, हळद, लाल तिखट, धने-जिरे पूड, ओवा, हिंग आणि मीठ एकत्र करून व्यवस्थित मिसळा.
  •  त्यात बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालून पुन्हा एकजीव करा.
  • आता तेल घालून मिश्रण हाताने चोळा. त्यानंतर थोडे थोडे पाणी घालत मऊसर पण घट्टसर पीठ मळून १५–२० मिनिटे झाकून ठेवा.
  • पीठाचे समान आकाराचे गोळे करून गव्हाच्या पिठाचा हलका वापर करत मध्यम जाडीच्या रोट्या लाटा.
  • गरम तव्यावर रोटी दोन्ही बाजूंनी हलकी भाजून घ्या. नंतर तूप किंवा तेल लावून दोन्ही बाजूंनी सोनेरी डाग येईपर्यंत भाजा.
  • सर्व रोट्या याच पद्धतीने तयार करा. भाजताना मध्यम आचेचा वापर केल्यास रोटी आतूनही छान शिजते.
  • गरमागरम मिस्सी रोटीवर थोडे लोणी किंवा तूप लावून दही, पनीरची भाजी, डाळ किंवा लोणच्यासोबत सर्व्ह करा. पौष्टिक आणि स्वादिष्ट जेवणाचा आनंद घ्या.
 

Web Title: Have you ever eat missi roti note down the recipe

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Published On: Aug 01, 2026 | 09:19 AM

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