Besan-Paneer Chilla: नाश्त्यासाठी झटपट बनवा हेल्दी आणि टेस्टी बेसन-पनीर स्टफ्ड चिला; रेसिपी नोट करा

सकाळच्या नाश्त्यामध्ये टेस्ट आणि हेल्थ या दोन्हीही गोष्टी महत्वाच्या आहे. म्हणून चवदार आणि पौष्टिक पदार्थांची निवड करणे आवश्यक असते. जर तुम्ही रोजच्या नाश्त्याला पोहे, उपमा किंवा पराठा खाऊन कंटाळला असाल तर बेसन-पनीर स्टफ्ड चिल्ला नाश्त्यासाठी ठरेल एकदम बेस्ट पर्याय. बेसनातील प्रथिने आणि पनीरमधील कॅल्शियम व प्रोटीन यामुळे हा पदार्थ पोटभर तर होतोच, शिवाय शरीरालाही आवश्यक पोषण मिळण्यास मदत होते. झटपट होणाऱ्या या बेसन-पनीर स्टफ्ड चिल्याची रेसिपी नक्की ट्राय करा.
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