Recipe : पाैष्टिक आणि टेस्टी, जेवणानंतर काही गोड होऊन जाऊद्यात... दुधीभोपळ्यापासून घरी बनवा 'कलाकंद'

Recipe : पार्टी स्नॅक्ससाठी खास, घरी बनवा हाॅटेल स्टाईल ‘स्टफ्ट्ड मशरुम’, चव जी पाहुण्यांना करेल खुश
दुधी भोपळ्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण भरपूर असते. तसेच फायबर, कॅल्शियम, पोटॅशियम, व्हिटॅमिन ए आणि अनेक आवश्यक पोषक घटक त्यात आढळतात. त्यामुळे पचनक्रिया सुधारण्यास, शरीराला हायड्रेट ठेवण्यास आणि उष्णतेपासून संरक्षण मिळवून देण्यास मदत होते. पारंपरिक मिठाईंपेक्षा दुधीचा कलाकंद तुलनेने हलका आणि पौष्टिक असल्याने लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. चला स्टेप बाय स्टेप रेसिपी जाणून घेऊया.
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