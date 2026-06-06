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Recipe : पाैष्टिक आणि टेस्टी, जेवणानंतर काही गोड होऊन जाऊद्यात… दुधीभोपळ्यापासून घरी बनवा ‘कलाकंद’

Updated On: Jun 06, 2026 | 09:35 AM IST
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सारांश

Dudhi Kalakand Recipe : लहान मुले दुधीची भाजी पाहून तोंड फिरवतात? मग भाजी सोडा यावेळी दुधीपासून घरी तयार करा गोड, चवदार आणि तोंडात टाकताच विरघळणारा कलाकंद. याची चव घरातील सर्वांना खुश करेल.

Recipe : पाैष्टिक आणि टेस्टी, जेवणानंतर काही गोड होऊन जाऊद्यात... दुधीभोपळ्यापासून घरी बनवा 'कलाकंद'

(फोटो सौजन्य: Youtube)

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विस्तार
  • दुधी आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायद्याचा ठरतो.
  • पण अनेकांना याची भाजी खायला आवडत नाही.
  • अशात दुधीभोपळ्यापासून तुम्ही चवदार मिठाई तयार करु शकता.
उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देणारे, हलके आणि पौष्टिक पदार्थ खाण्याकडे अनेकांचा कल असतो. अशा वेळी दुधी भोपळ्यापासून बनवलेला कलाकंद हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. दुधी भोपळा म्हटले की अनेकांना फक्त भाजी आठवते, पण याच दुधीपासून तयार होणारा कलाकंद चवीला अप्रतिम लागतो. दूध, मावा आणि दुधी यांचे सुंदर मिश्रण असलेली ही मिठाई घरच्या घरी सहज बनवता येते.

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दुधी भोपळ्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण भरपूर असते. तसेच फायबर, कॅल्शियम, पोटॅशियम, व्हिटॅमिन ए आणि अनेक आवश्यक पोषक घटक त्यात आढळतात. त्यामुळे पचनक्रिया सुधारण्यास, शरीराला हायड्रेट ठेवण्यास आणि उष्णतेपासून संरक्षण मिळवून देण्यास मदत होते. पारंपरिक मिठाईंपेक्षा दुधीचा कलाकंद तुलनेने हलका आणि पौष्टिक असल्याने लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. चला स्टेप बाय स्टेप रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • 2 कप किसलेला दुधी भोपळा
  • 1 कप मावा (खवा)
  • ½ कप साखर (चवीनुसार)
  • 2 टेबलस्पून तूप
  • ½ टीस्पून वेलची पूड
  • 8-10 बदाम आणि पिस्ते (बारीक कापलेले)
  • 2 टेबलस्पून सुक्या खोबऱ्याचा किस (ऑप्शनल)
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कृती

  • सर्वप्रथम दुधी भोपळा स्वच्छ धुवून सोलून घ्या. त्यातील बिया काढून तो बारीक किसून घ्या.
  • जाड बुडाच्या कढईत तूप गरम करून त्यामध्ये किसलेला दुधी घाला आणि मध्यम आचेवर 10 ते 15 मिनिटे परता.
  • दुधी मऊ झाल्यावर त्यात साखर घाला. साखर वितळल्यानंतर सुटलेले पाणी पूर्णपणे आटेपर्यंत शिजवा.
  • आता त्यात मावा घालून मिश्रण सतत हलवत एकजीव करा.
  • मिश्रण घट्ट होऊ लागल्यावर वेलची पूड आणि इच्छेनुसार खोबऱ्याचा किस घालून चांगले मिसळा.
  • मिश्रण कढईच्या कडा सोडू लागल्यावर गॅस बंद करा आणि तयार मिश्रण तुपाचा हात लावलेल्या ताटात किंवा ट्रेमध्ये समान पसरवा.
  • वरून बदाम आणि पिस्त्याचे काप भुरभुरवा. पूर्ण थंड झाल्यावर आवडीच्या आकारात तुकडे कापून सर्व्ह करा.
  • अधिक रिच चव हवी असल्यास माव्याचे प्रमाण थोडे वाढवू शकता.
  • साखरेऐवजी गूळ वापरल्यास वेगळी आणि नैसर्गिक गोडी मिळते.
  • कलाकंद अधिक मऊ हवा असल्यास थोडे कंडेन्स्ड मिल्क घालू शकता.
  • हा स्वादिष्ट आणि पौष्टिक दुधीचा कलाकंद उन्हाळ्यातील खास गोड पदार्थ म्हणून नक्की करून पाहा.
 

Web Title: How to make dudhi kalakand at home recipe in marathi

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Published On: Jun 06, 2026 | 09:30 AM

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