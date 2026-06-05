Recipe: मैद्याऐवजी गव्हाच्या पिठापासून तयार करा चटपटीत समोसे; नोट करा सोपी रेसिपी

पावसाळी वातावरण, गरमागरम चहा आणि सोबत कुरकुरीत समोसे म्हटलं की अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. मात्र, मैद्यापासून बनवलेले समोसे आरोग्यासाठी फारसे चांगले मानले जात नाहीत. अशावेळी गव्हाच्या पिठापासून तयार केलेले समोसे हा अधिक हेल्दी आणि चविष्ट पर्याय ठरू शकतो. विशेष म्हणजे हे समोसे चवीला पारंपरिक समोसांसारखेच लागतात, त्यामुळे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच ते आवडतात. मैद्याच्या तुलनेत गव्हाच्या पिठात फायबर अधिक प्रमाणात असते. त्यामुळे पचन सुधारण्यास मदत होते आणि पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. कमी तेलात तयार केल्यास हे समोसे वजन नियंत्रणासाठीही चांगला पर्याय मानले जातात. पावसाळ्यात बाहेरील तळकट पदार्थ खाण्यापेक्षा घरच्या घरी तयार केलेले हे हेल्दी समोसे अधिक सुरक्षित आणि स्वादिष्ट ठरतात. चला तर जाणून घेऊयात चटपटीत समोश्याची सोपी रेसिपी.
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गव्हाच्या पिठात थोडे तूप मिसळून पीठ मळल्यास समोसे अधिक खुसखुशीत होतात. तसेच मंद आचेवर तळल्यास समोसांना सोनेरी रंग येतो आणि चवही अधिक वाढते.
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