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Recipe: मैद्याऐवजी गव्हाच्या पिठापासून तयार करा चटपटीत समोसे; नोट करा सोपी रेसिपी

Updated On: Jun 05, 2026 | 08:59 PM IST
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सारांश

Wheat Flour Samosa Recipe: संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी काही तरी चटपटीत बनवायचं विचार करताय मग मैद्याऐवजी गव्हाच्या पिठापासून बनवा टेस्टी समोसे, जाणून घ्या सोपी रेसिपी.

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विस्तार

पावसाळी वातावरण, गरमागरम चहा आणि सोबत कुरकुरीत समोसे म्हटलं की अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. मात्र, मैद्यापासून बनवलेले समोसे आरोग्यासाठी फारसे चांगले मानले जात नाहीत. अशावेळी गव्हाच्या पिठापासून तयार केलेले समोसे हा अधिक हेल्दी आणि चविष्ट पर्याय ठरू शकतो. विशेष म्हणजे हे समोसे चवीला पारंपरिक समोसांसारखेच लागतात, त्यामुळे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच ते आवडतात. मैद्याच्या तुलनेत गव्हाच्या पिठात फायबर अधिक प्रमाणात असते. त्यामुळे पचन सुधारण्यास मदत होते आणि पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. कमी तेलात तयार केल्यास हे समोसे वजन नियंत्रणासाठीही चांगला पर्याय मानले जातात. पावसाळ्यात बाहेरील तळकट पदार्थ खाण्यापेक्षा घरच्या घरी तयार केलेले हे हेल्दी समोसे अधिक सुरक्षित आणि स्वादिष्ट ठरतात. चला तर जाणून घेऊयात चटपटीत समोश्याची सोपी रेसिपी.

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समोशासाठी लागणारे साहित्य

  • २ कप गव्हाचे पीठ
  • ३ उकडलेले बटाटे (मॅश केलेले)
  • १/२ कप हिरवे मटार
  • २ हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)
  • १ चमचा आले-लसूण पेस्ट
  • १/२ चमचा जिरे
  • १/२ चमचा धणेपूड
  • १/४ चमचा गरम मसाला
  • १/४ चमचा लाल तिखट
  • १ चमचा बारीक चिरलेली कोथिंबीर
  • चवीनुसार मीठ
  • २ चमचे तेल किंवा तूप
  • समोसे तळण्यासाठी आवश्यकतेनुसार तेल

समोसा बनवण्याची कृती

सर्वप्रथम गव्हाच्या पिठात थोडे मीठ आणि तेल घालून घट्ट पीठ मळून घ्यावे. त्यानंतर कढईत तेल गरम करून जिरे, हिरवी मिरची आणि मसाले परतून त्यात उकडलेले बटाटे व मटार मिसळावेत. तयार सारण थंड झाल्यानंतर पिठाच्या छोट्या पोळ्या लाटून त्यामध्ये सारण भरून समोशांचा आकार द्यावा. हे समोसे मंद आचेवर तळल्यास अधिक कुरकुरीत होतात. एअर फ्रायरमध्येही हे समोसे तयार करता येतात. गरमागरम गव्हाच्या पिठाचे समोसे हिरवी चटणी, चिंचेची गोड चटणी किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर सर्व्ह करा.

खास टिप

गव्हाच्या पिठात थोडे तूप मिसळून पीठ मळल्यास समोसे अधिक खुसखुशीत होतात. तसेच मंद आचेवर तळल्यास समोसांना सोनेरी रंग येतो आणि चवही अधिक वाढते.

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Web Title: Healthy wheat flour no maida samosa recipe

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Published On: Jun 05, 2026 | 08:59 PM

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