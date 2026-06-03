उपसावाच्या दिवशी शरीरात टिकून राहील ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Fasting Energy Smoothie, नोट करून घ्या रेसिपी

प्रत्येक महिन्यातून एकदा संकष्टी चतुर्थी येते. हा दिवस हिंदू धर्मात अतिशय महत्वाचा मानला जातो. गणपती बाप्पावर सगळ्यांचं खूप श्रद्धा आहे. या दिवशी बाप्पाची मनोभावे पूजा करून गोडाचा नैवेद्य दाखवला जातो. तसेच अनेक लोक उपवास सुद्धा करतात. उपवासाच्या दिवशी संपूर्ण दिवसभर एकही पदार्थ खाल्ला जात नाही. पण यामुळे शरीरातील ऊर्जा कमी होऊन जाते आणि खूप जास्त थकवा वाढतो. त्यामुळे उपवास केल्यानंतर सकाळच्या नाश्त्यात दीर्घकाळ पोट भरलेले राहील अशा पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये उपवासाची ऊर्जावर्धक स्मूदी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होईल आणि चव सुद्धा मस्त लागेल. उपवासाच्या दिवशी प्रामुख्याने केळी, दूध, रताळी इत्यादी पौष्टिक पदार्थांचे सेवन केले जाते. हे पदार्थ शरीरात ऊर्जा टिकवून ठेवतात आणि आरोग्य निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. चला तर जाणून घेऊया उपवासाची हेल्दी टेस्टी स्मूदी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
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