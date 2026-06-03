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उपसावाच्या दिवशी शरीरात टिकून राहील ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Fasting Energy Smoothie, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jun 03, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

उपवासाच्या दिवशी शरीरात थकवा, अशक्तपणा वाढण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात हेल्दी स्मूदीचे सेवन करावे. स्मूदी प्यायल्यामुळे पोट भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही.

उपसावाच्या दिवशी शरीरात टिकून राहील ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Fasting Energy Drink

उपसावाच्या दिवशी शरीरात टिकून राहील ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Fasting Energy Drink

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विस्तार

प्रत्येक महिन्यातून एकदा संकष्टी चतुर्थी येते. हा दिवस हिंदू धर्मात अतिशय महत्वाचा मानला जातो. गणपती बाप्पावर सगळ्यांचं खूप श्रद्धा आहे. या दिवशी बाप्पाची मनोभावे पूजा करून गोडाचा नैवेद्य दाखवला जातो. तसेच अनेक लोक उपवास सुद्धा करतात. उपवासाच्या दिवशी संपूर्ण दिवसभर एकही पदार्थ खाल्ला जात नाही. पण यामुळे शरीरातील ऊर्जा कमी होऊन जाते आणि खूप जास्त थकवा वाढतो. त्यामुळे उपवास केल्यानंतर सकाळच्या नाश्त्यात दीर्घकाळ पोट भरलेले राहील अशा पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये उपवासाची ऊर्जावर्धक स्मूदी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होईल आणि चव सुद्धा मस्त लागेल. उपवासाच्या दिवशी प्रामुख्याने केळी, दूध, रताळी इत्यादी पौष्टिक पदार्थांचे सेवन केले जाते. हे पदार्थ शरीरात ऊर्जा टिकवून ठेवतात आणि आरोग्य निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. चला तर जाणून घेऊया उपवासाची हेल्दी टेस्टी स्मूदी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • दूध
  • खजूर
  • केळी
  • काजू
  • बदाम
  • पिस्ता
  • वेलची पावडर
  • गूळ किंवा मध
रात्री शिल्लक राहिलेल्या पोळ्या फेकून देण्याऐवजी १० मिनिटांमध्ये स्वादिष्ट आणि कुरकुरीत Paneer Taco, नोट करा रेसिपी

कृती:

  • उपवासाची हेल्दी टेस्टी स्मूदी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीभर दुधात बिया काढलेले खजूर भिजत ठेवा. अर्धा तास भिजत ठेवल्यास खजूर मऊ होतील.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेले खजूर आणि दूध, केळी घालून वाटून घ्या. त्यानंतर त्यात सुका मेवा आणि वेलची पावडर घाला.
  • मिक्सरमधून वाटून झाल्यानंतर तुम्हाला हवे असल्यास त्यात बर्फच तुकडे सुद्धा घालू शकता, यामुळे स्मूदी थंडगार लागेल.
  • सगळ्यात शेवटी तयार केलेलूया स्मूदीमध्ये गूळ पावडर किंवा मध घालून मिक्सरमधून फिरवून घ्या.
  • ग्लासात स्मूदी ओतून वरून सुका मेवा घालून पिण्यासाठी स्मूदी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे झटपट बनवलेली उपवासाची स्मूदी. हा पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात सुद्धा बनवू शकता.
  • लोह युक्त खजूर आणि पोटॅशियम युक्त केळी, कॅल्शियमने समृद्ध असलेले दूध शरीराला खूप जास्त पोषण देते आणि थकवा, अशक्तपणा कमी करण्यास मदत करते.

Web Title: How to make fasting energy smoothie at home simple food recipe

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Published On: Jun 03, 2026 | 08:00 AM

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