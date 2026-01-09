Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

थंडीच्या दिवसांमध्ये अस्सल गावरान पद्धतीत बनवा चमचमीत पावटा भात, नोट करून घ्या पारंपरिक चवीची रेसिपी

थंडीच्या दिवसांमध्ये दुपारच्या जेवणात किंवा इतर वेळी खाण्यासाठी तुम्ही गावरान पद्धतीमध्ये पावटा भात बनवू शकता. हा पदार्थ हिवाळ्यात अनेक ठिकाणी बनवला जातो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Jan 09, 2026 | 08:00 AM
देशभरात सगळीकडे कडाक्याची थंडी पडली आहे. थंडीच्या दिवसांमध्ये प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत आणि गरमागरम पदार्थ खाण्यास हवे असतात. सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी रात्रीच्या जेवणात अनेक वेगवेगळ्या पदार्थांची रंगतदार मेजवानी बनवली जाते. पण नेहमीच डाळभात किंवा तोच ठराविक पुलाव भात खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही झटपट पावटा भात बनवू शकता. या भातात तुम्ही वेगवेगळ्या भाज्यासुद्धा टाकू शकता. गरमागरम चवीचा पावटा भात जर जेवणात असेल तर चार घास जास्त जातात. थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात मोठ्या प्रमाणावर पावटे उपलब्ध असतात. पावट्यांपासून आमटी, भाजी इत्यादी ठराविक पदार्थ बनवले जातात. हा भात तुम्ही लहान मुलांच्या डब्यासाठी किंवा घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी सुद्धा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया पावटा भात बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

दिवसाची सुरुवात करा चमचमीत पदार्थाने! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यात बनवा मटार- पनीर सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • ओल्या पावट्याच्या शेंगा
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • पुलाव मसाला
  • तांदूळ
  • मीठ
  • लाल तिखट
  • हळद
  • मीठ
  • मोहरी, जिरं
  • कढीपत्ता
  • आलं लसूण मिरची पेस्ट
  • मिक्स भाज्या
  • ओल खोबर
  • कोथिंबीर
हिवाळ्यात शरीर बनवा तंदुरुस्त, दुपारच्या जेवणात बनवा राजस्थानची फेमस ‘पचं डाळ’, रेसिपी जी आईच्या जेवणाची आठवण करून देईल

कृती:

  • पावटा भात बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पावट्याची साल काढून दाणे काहीवेळ पाण्यात ठेवा.
  • कुकरमध्ये तेल किंवा तूप गरम करून त्यात मोहरी, जिरं आणि हिंग घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात कढीपत्त्याची पाने आणि कांदा, टोमॅटो घालून मिक्स करा.
  • कांदा लवकर शिजण्यासाठी त्यात चवीनुसार मीठ टाकावे. यामुळे कांदा टोमॅटो लवकर शिजेल. कांदा शिजल्यानंतर त्यात आलं लसूण मिरची पेस्ट घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद आणि गरम मसाला, पुलाव मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा. मसाले शिजल्यानंतर त्यात
  • तुमच्या आवडीनुसार कोणत्याही मिक्स भाज्या आणि भिजवलेले पावटे घालून मिक्स करा.
  • भाज्या ५० टक्के शिजल्यानंतर त्यात स्वच्छ धुवून घेतलेला तांदूळ टाकून आवश्यकतेनुसार पाणी घाला आणि भात शिजण्यासाठी ठेवा.
  • भात व्यवस्थित शिजल्यानंतर वरून ओल्या खोबऱ्याचा किस आणि कोथिंबीर घालून गॅस बंद करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला गावरान पावट्याचा भात.

Web Title: How to make gavran pavta bhat at home simple food recipe satara special recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 08:00 AM

