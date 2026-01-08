Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

१० मिनिटांमध्ये रात्रीच्या जेवणासाठी बनवा चमचमीत मिक्स व्हेज, हॉटेलच्या भाजीपेक्षा लागेल भारी चव

रात्रीच्या जेवणासाठी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये मिक्स व्हेज भाजी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या मिक्स व्हेज बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Jan 08, 2026 | 02:25 PM
१० मिनिटांमध्ये रात्रीच्या जेवणासाठी बनवा चमचमीत मिक्स व्हेज

घरी जेवण बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर किंवा चमचमीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर घरातील सगळेच बाहेर जेवायला जातात. हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर पंजाबी, नॉर्थ इंडियन आणि चायनीज पदार्थ प्रामुख्याने मागवले जातात. लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं कायमच बाहेरील जेवण जेवायला खूप जास्त आवडते. पण नेहमीच हॉटेलमधील तेलकट आणि तिखट पदार्थ खाण्यापेक्षा घरी बनवलेला पदार्थांचे सेवन करावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला हॉटेल स्टाईल मिक्स व्हेज बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. मिक्स व्हेज भाजी तुम्ही चपाती, भाकरी, पुरी आणि भातासोबत सुद्धा खाऊ शकता. भाजीमध्ये तुम्ही लहान मुलांच्या आवडीचे पदार्थ सुद्धा टाकू शकता. लहान मुलं बऱ्याचदा भाज्या खाण्यास नकार देतात. अशावेळी मुलांसाठी तुम्ही मिक्स व्हेज किंवा इतर वेगवेगळ्या भाज्यांचा वापर करून मिक्स व्हेज भाजी बनवू शकता. या पदार्थाची चव चाखून घरातील सगळेच तुमचं कौतुक करतील. चला तर जाणून घेऊया मिक्स व्हेज बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • बटाटा, फ्लॉवर, सिमला मिरची, मटार आणि गाजर
  • पनीर
  • काजू
  • तेल
  • लाल तिखट
  • हळद
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • आलं लसूण पेस्ट
    जिरं पावडर
  • कसुरी मेथी
  • किचन किंग मसाला
  • मीठ
  • फ्रेश क्रीम
कृती:

  • मिक्स व्हेज बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, भाज्या स्वच्छ साफ करून काहीवेळ मिठाच्या पाण्यात भिजण्यासाठी ठेवा.
  • कढई गरम करून त्यात तेल टाका. गरम तेलात कांदे, टोमॅटो आणि काजू लालसर होईपर्यंत भाजा. त्यानंतर थंड करून मिक्सरमधून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम केल्यानंतर त्यात आलं लसूण पेस्ट आणि चवीनुसार मीठ टाकून भाजून घ्या. त्यानंतर त्यात हळद, किचन किंग मसाला, कसूरी मेथी, जिरेपूड, धणेपूड, गरम मसाला, लाल तिखट आणि तयार केलेली कांद्याची पेस्ट घालून व्यवस्थित भाजा.
  • मसाल्याला तेल सुटल्यानंतर त्यात स्वच्छ करून घेतलेल्या भाज्या आणि पनीरचे तुकडे घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
    भाजी पूर्णपणे शिजल्यानंतर त्यात फ्रेश क्रीम घालून गॅस बंद करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली मिक्स व्हेज भाजी.

Web Title: How to make restaurant style mix veg at home simple food recipe restaurant style mix veg recipe

Published On: Jan 08, 2026 | 02:25 PM

