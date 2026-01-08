१० मिनिटांमध्ये रात्रीच्या जेवणासाठी बनवा चमचमीत मिक्स व्हेज, हॉटेलच्या भाजीपेक्षा लागेल भारी चव

घरी जेवण बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर किंवा चमचमीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर घरातील सगळेच बाहेर जेवायला जातात. हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर पंजाबी, नॉर्थ इंडियन आणि चायनीज पदार्थ प्रामुख्याने मागवले जातात. लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं कायमच बाहेरील जेवण जेवायला खूप जास्त आवडते. पण नेहमीच हॉटेलमधील तेलकट आणि तिखट पदार्थ खाण्यापेक्षा घरी बनवलेला पदार्थांचे सेवन करावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला हॉटेल स्टाईल मिक्स व्हेज बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. मिक्स व्हेज भाजी तुम्ही चपाती, भाकरी, पुरी आणि भातासोबत सुद्धा खाऊ शकता. भाजीमध्ये तुम्ही लहान मुलांच्या आवडीचे पदार्थ सुद्धा टाकू शकता. लहान मुलं बऱ्याचदा भाज्या खाण्यास नकार देतात. अशावेळी मुलांसाठी तुम्ही मिक्स व्हेज किंवा इतर वेगवेगळ्या भाज्यांचा वापर करून मिक्स व्हेज भाजी बनवू शकता. या पदार्थाची चव चाखून घरातील सगळेच तुमचं कौतुक करतील. चला तर जाणून घेऊया मिक्स व्हेज बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
