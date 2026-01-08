Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पारंपरिक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! नाश्त्यासाठी बनवा सातूच्या पिठाची टिक्की, वजन कमी करण्यासाठी उत्तम पदार्थ

वाढलेले वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सकाळच्या नाश्त्यात सातूच्या पिठाची टिक्की बनवून खावी. यामुळे शरीरात ऊर्जा टिकून राहील आणि दीर्घकाळ पोट भरलेले राहील.

Jan 08, 2026 | 10:33 AM
जगभरात वाढलेल्या वजनाने असंख्य लोक त्रस्त आहेत. वजन वाढल्यानंतर आरोग्यासंबंधित बऱ्याच समस्या उद्भवतात. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, वाईट कोलेस्ट्रॉल इत्यादी आजारांची लागण झाल्यानंतर शरीराला हानी पोहचते. त्यामुळे कायमच वजन नियंत्रणात असणे आवश्यक आहे. शरीरावर अनावश्यक चरबीचा घेर वाढल्यानंतर चालताना किंवा खाली बसताना खूप जास्त त्रास होतो. याशिवाय काहीवेळा महिलांचा आत्मविश्वास कमी होऊन जातो. वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी बाजारती उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या सप्लिमेंट्सचे सेवन केले जाते.तर काही महिला गोळ्या, तासनतास व्यायाम आणि डाएट फॉलो करतात.मात्र चुकीचा डाएट फॉलो केल्यामुळे वजन कमी होण्याऐवजी शरीराला गंभीर आजार होतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सकाळच्या नाश्त्यात सातूच्या पिठाची टिक्कीचे सेवन तुम्ही करू शकता. सातूच्या पिठाची टिक्की चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा अतिशय पौष्टिक आहे. बिहारमध्ये सातूचे पीठ शरीरासाठी हाय प्रोटीन मानले जाते. जाणून घ्या सातूच्या पिठाची टिक्की बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

दिवसाची सुरुवात करा चमचमीत पदार्थाने! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यात बनवा मटार- पनीर सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • सातूचे पीठ
  • कांदा
  • कोथिंबीर
  • हिरवी मिरची
  • पाणी
  • आमचूर पावडर
  • लिंबाचा रस
  • जिरं
  • ओवा
  • मीठ
  • तेल
हिवाळ्यात शरीर बनवा तंदुरुस्त, दुपारच्या जेवणात बनवा राजस्थानची फेमस ‘पचं डाळ’, रेसिपी जी आईच्या जेवणाची आठवण करून देईल

कृती:

  • सातूच्या पिठाची टिक्की बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये सातूचे पीठ घेऊन त्यात बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात आमचूर पावडर, चवीनुसार मीठ, लिंबाचा रस, जिरं घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या पिठाच्या मिश्रणात हळूहळू पाणी मिक्स करावे. घट्टसर मिश्रण तयार झाल्यानंतर पिठाच्या टिक्की बनवून घ्या.
  • गरम तव्यावर तेल टाकून तयार केलेल्या टिक्की भाजण्यासाठी ठेवा. दोन्ही बाजूने कुरकुरीत भाजल्यानंतर टिक्की खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली सातूच्या पिठाची टिक्की. हा पदार्थ सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत अतिशय सुंदर लागतो.

Jan 08, 2026 | 10:33 AM

