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पारंपरिक चवीचा खजिना! घरच्या घरी झटपट बनवा आंबटगोड चवीची चिंच चटणी, जेवणाची वाढेल दुप्पट चव

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:30 PM IST
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सारांश

आंबटगोड चवीची चिंच खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चटपटीत चिंच चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. जाणून घ्या रेसिपी.

पारंपरिक चवीचा खजिना! घरच्या घरी झटपट बनवा आंबटगोड चवीची चिंच चटणी, जेवणाची वाढेल दुप्पट चव

पारंपरिक चवीचा खजिना! घरच्या घरी झटपट बनवा आंबटगोड चवीची चिंच चटणी, जेवणाची वाढेल दुप्पट चव

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विस्तार

आंबटगोड चवीचे चिंच खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. चिंच पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. जेवणातील विविध पदार्थ बनवताना चिंचेचा वापर केला जातो. बऱ्याचदा घरात संध्याकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी खाण्यासाठी वडापाव, सामोसा किंवा टिक्की बनवली जाते. सामोसासोबत कायमच हिरवी चटणी किंवा चिंच चटणी खाल्ली जाते. पण घरी बनवलेल्या चटणीला विकतसारखी चव लागत नाही. म्हणून चटणी विकत आणली जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला बाजारात मिळणारी आंबटगोड चिंच चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल. तयार केलेली चिंच चटणी तुम्ही महिनाभर फ्रिजमध्ये व्यवस्थित साठवून ठेवू शकता. चटणी तयार करताना पाण्याचा अजिबात वापर करू नये, अन्यथा चटणी खराब होऊ शकते. तयार केलेली चटणी कायमच काचेच्या हवा बंद डब्यात भरून ठेवावी. यामुळे पदार्थ लवकर खराब होत नाही आणि चटणी व्यवस्थित टिकून राहते. चिंच चटणी तुम्ही ढोकळा, कचोरी, भजी, वडे, दहीवडे, पकोडे, आलू टिक्की, पापडी चाट, शेवपुरी, रगडा पॅटिस, कटलेट इत्यादी वेगवेगळ्या पदार्थांसोबत खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • चिंच
  • गूळ
  • सैंधव मीठ
  • जिऱ्याची पावडर
  • कोथिंबीर
  • लसूण
  • हिरवी मिरची
  • पाणी
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कृती:

  • पारंपरिक चिंच चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये कोमट पाणी घेऊन त्यात चिंच घालून १० मिनिटं तसेच ठेवा.
  • भिजवलेल्या चिंचमधील बिया काढून गर वेगळा करा. त्यानंतर हाताने कुसकरून चिंचेमधील नको चोथा बाजूला काढून टाका.
    त्यानंतर चाळणीच्या मदतीने चिंच गर गाळून वेगळा करा.
  • तवा गरम करून त्यात हिरव्या मिरच्या, लसूण पाकळ्या तेलाचा वापर न करता मंद आचेवर खमंग भाजा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात किंवा खलबत्यामध्ये भाजून घेतलेले साहित्य, कोथिंबीर एकत्र करून जाडसर वाटून घ्या. बारीक पेस्ट करु नये.
  • बारीक करून घेतलेले मिश्रण चिंचेच्या मिश्रणात टाकून मिक्स करा. सगळ्यात शेवटी गूळ, मीठ आणि भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर घालून चटणी मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली आंबटगोड चिंच चटणी.

Web Title: How to make tamarind chutney at home simple food recipe tamarind chutney recipe 2

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Published On: Jun 24, 2026 | 03:30 PM

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