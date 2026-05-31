  • Raw Papaya Benefits Empty Stomach Digestion Weight Loss Immunity Marathi News

Papaya Health Facts: कच्ची पपई खाणे फायदेशीर की हानिकारक? आरोग्यावर काय परिणाम होतो?

Updated On: May 31, 2026 | 08:11 PM IST
सारांश

Raw Papaya Impact On Health: रिकाम्या पोटी कच्ची पपई खाल्ल्याने कोणते फायदे होतात, तसेच आरोग्यावर काय परिणाम होतो, जाणून घ्या.

  • कच्ची पपई फायदेशीर की हानिकारक
  • आरोग्यावर काय परिणाम होतो?
  • कोणती काळजी घ्यावी?
सकाळी रिकाम्या पोटी कच्ची पपई खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. अनेक आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या पपईमध्ये असलेले पोषक घटक शरीराची पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतात. कच्च्या पपईमध्ये फायबर, व्हिटॅमिन A, C आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. त्यामुळे शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत होते. तज्ज्ञांच्या मते, सकाळी रिकाम्या पोटी कच्ची पपई खाल्ल्यास पोट साफ राहते, बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी होते आणि दिवसभर शरीर हलके वाटते. विशेषतः यामध्ये असलेले ‘पपेन’ नावाचे एन्झाइम प्रथिनांचे पचन सुरळीत करते आणि पोटाशी संबंधित अनेक समस्या कमी करण्यास उपयोगी ठरते.

वजन नियंत्रणासाठी फायदेशीर

कच्ची पपई कमी कॅलरी आणि जास्त फायबरयुक्त असल्यामुळे वजन कमी करण्यासाठीही उपयुक्त मानली जाते. ती जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे ठेवते, त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही. नियमित सेवनामुळे मेटाबॉलिझम सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

कच्च्या पपईमध्ये व्हिटॅमिन C मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. याशिवाय त्वचा निरोगी ठेवण्यासाठीही ती फायदेशीर मानली जाते. काही संशोधनांनुसार, यातील अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील सूज कमी करण्यास मदत करतात.

कोणती काळजी घ्यावी?

तज्ज्ञांच्या मते, कच्ची पपई प्रमाणातच खावी. जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास काही लोकांना पोटदुखी, अतिसार किंवा अॅसिडिटीचा त्रास होऊ शकतो. विशेषतः गर्भवती महिलांनी आणि पचनासंबंधित गंभीर समस्या असलेल्या लोकांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच सेवन करावे. काही लोकांमध्ये कच्च्या पपईमुळे अॅलर्जी किंवा पोटात त्रास होण्याची शक्यता देखील असते. योग्य प्रमाणात आणि संतुलित आहारासोबत कच्ची पपई खाल्ल्यास शरीराला अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: May 31, 2026 | 08:11 PM

