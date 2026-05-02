Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

आंबे खाताय जरा जपूनच? पिवळाधमक पण आरोग्याला ठरू शकतो हानिकारक

कॅल्शिअम कार्बाईडमध्ये पिकवलेले आरोग्यासाठी घातक आंबे खाण्याऐवजी घरच्या घरी आंबे पिकवून खाणे केव्हाही चांगले. मात्र, असे नैसर्गिकरित्या पिकवलेले आंबे खाण्यासाठी आपल्याला थोडा त्रास घ्यावा लागेल.

Updated On: May 02, 2026 | 03:30 PM
आंबे खाताय जरा जपूनच? पिवळाधमक पण आरोग्याला ठरू शकतो हानिकारक

आंबे खाताय जरा जपूनच? पिवळाधमक पण आरोग्याला ठरू शकतो हानिकारक (सौजन्य - नवराष्ट्र टीम)

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती संभाजीनगर : अक्षयतृतीयेपासून आंबे खाण्याला सुरुवात झाली. आमरस पुरणपोळी अनेकांच्या आवडीचा पदार्थ. ऊन्हाळ्याच्या दिवसात आमरसावर ताव मारण्याचा आनंद काही औरच म्हणावा. मात्र, हा आनंद घेताना आंबे काळजीपूर्वक खरेदी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बाजारात बहुतांश आंबे लवकर आणण्याच्या नादात कॅलशियम कार्बाईडचा वापर करुन कृत्रिमरित्या पिकवलेले दिसत असून, असे आंबे आरोग्यासाठी घातक आहेत. यासाठी कच्चे आंबे घरी आणून घरच्या घरी पिकवण्याचा आणि नैसर्गिकरित्या पिकवलेले आंबे खाण्याचा आनंद आमरस प्रेमींना घेता येईल. यामुळे आंबे खरेदी करताना वरच्या चकचकीत रंगाला भाळून जाऊ नये, असे ते म्हणाले.

कॅल्शिअम कार्बाईडमध्ये पिकवलेले आरोग्यासाठी घातक आंबे खाण्याऐवजी घरच्या घरी आंबे पिकवून खाणे केव्हाही चांगले. मात्र, असे नैसर्गिकरित्या पिकवलेले आंबे खाण्यासाठी आपल्याला थोडा त्रास घ्यावा लागेल. जाधववाडी येथील मार्केटमध्ये शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कच्चे आंबे विक्रीसाठी आणतात. याशिवाय, बागातदार शेतकऱ्यांकडून थेट शेतातूनही कच्चे आंबे आणून वाळलेले गवत, ऊसाचे पाचट, झाडांची पाने किंवा यापैकी काहीच मिळाले नाही तर पेपरच्या रद्दीमध्ये हे आंबे ठेवून द्यावे.

Maharashtra Weather : विजांचा कडकडाट अन् ढगांचा गडगडाट; राज्यावर दुहेरी संकट, पुढील काही तास धोक्याचे, काय आहे IMD चा अंदाज?

दरम्यान, आंब्याला पाचट, गवताची माती लागून ते धुरकट होतात. यासाठी बाजारात फळे पिकवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मान्यताप्राप्त असलेले इथेल किंवा बावीस्टीनचा वापर करावा. आंबे गवत कियाा ऊसाच्या पाचटामध्ये पिकायला ठेवण्यापूर्वी प्रति लिटर पाण्यात सवा ते दीड मिलीलिटर इथ्रेल मिसळावे. त्या पाण्यात आंबे पाच ते दहा मिनीटे बुडवावे आणि मग पिकायला घालावे. साधारण आंबे ९ ते १० दिवसात पिकतात. या प्रक्रियेमुळे दोन दिवस आधी आंबे पिकतात. तसेच इथ्रेलबरोबर एक ग्रॅम बाविस्टीन किंवा बेनोमील मिसळल्यास आंबे देठाजवळ सडणार नाहीत.

नैसर्गिक आंब्याच्या फळाची चव असते गोड

आंबे पिकवण्यासाठी गवत किंवा ऊसाचे पाचट मिळत नसेल तर रद्दी पेपरमध्येदेखील चांगल्याप्रकारे पिकवता येतात. जमिनीवर गोणपाट अंधरून त्याच्यावर रद्दी पेपरचे तीनचार थर टाकावे. त्याच्यावर आंबे ठेवून धरावर थर ठेवावे आणि पुन्हा चारही बाजून आंबे रद्दी पेपरने झाकून घ्यावे. आंब शक्यतो जिथे फार तापमान नाही अशा ठिकाणी पिकवले तर त्या फळाला चांगली चव आणि रंग येतो असे डॉ. कापसे यांनी सांगितले.

नैसर्गिकरित्या पिकवलेल्या नसतो आंब्याला ग्लो

नैसर्गिकरित्या पिकवलेल्या आंब्याला ग्लो नसतो. तो पिवळा धमक दिसण्याऐवजी हिरवट पिवळा दिसतो म्हणजेच साधारणतः फिकट रंग असतो त्यावर चमक नसते तर सुरकुतलेपणा असतो. फळातील गर पिकल्यामुळे बोटाने दाबताच नरम जाणवतो. सालीवर चट्टे न पडता तो बरेच दिवस चांगला राहतो. नैसर्गिकरित्या पिकवलेला आंबा रसाळ आणि चवीला अतिशय गोड लागतो.

Web Title: Bright yellow mango yet it can prove harmful to health be careful

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण
1

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM